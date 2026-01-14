Crimen y Justicia

Una adolescente de 15 años manejó un auto, atropelló a un hombre y chocó contra una casa

El hecho ocurrió en la mañana de este martes en Rosario y el trabajador de una empresa de telecomunicaciones resultó herido. La menor tuvo un resultado positivo en el test de alcoholemia

Una adolescente de 15 años atropelló a un hombre y terminó chocando contra una casa en Rosario (Video: La Voz)

Una adolescente de 15 años provocó una serie de accidentes viales en el barrio Echesortu, en la ciudad de Rosario, cerca de las 8.30 de este martes, dejando a un trabajador atropellado y registrando numerosos daños materiales.

El episodio finalizó en el barrio Cinco Esquinas, cuando la menor perdió el control y embistió un contenedor de residuos y la fachada de una vivienda, donde fue finalmente interceptada.

Los vecinos afirmaron que el propietario del vehículo, quien se presentó ante la Policía, mantendría una relación sentimental con la conductora, aunque esta versión fue puesta bajo análisis de la Justicia. El hombre aseguró, además, que la joven tomó el auto sin su permiso mientras él dormía.

La adolescente, identificada como M. M., transitaba sin licencia de conducir y embistió a un empleado de una empresa de telecomunicaciones que intentaba mover una camioneta. Sus colegas solicitaron auxilio y el herido fue trasladado por una ambulancia de la ART al Sanatorio Mapaci para su atención.

Durante el procedimiento policial, personal del Sies y agentes de Tránsito Municipal intentaron efectuar el test de alcoholemia. La adolescente no logró completarlo correctamente al interrumpir la exhalación en reiteradas ocasiones, lo que, según el protocolo, se considera resultado positivo.

La jueza de Menores Virginia Gaverana dispuso iniciar una investigación por lesiones culposas y determinó que la menor quedara a resguardo de su madre tras radicarse la denuncia en la Comisaría 16ª.

Este martes por la mañana, un camionero murió atropellado al intentar ingresar a pie al puerto de Rosario, hecho que es investigado por las autoridades. El accidente ocurrió poco antes de las 6.00 en la intersección de Avenida 27 de Febrero y Circunvalación, un punto de frecuente circulación de vehículos de carga, aunque con tránsito lento.

La Policía de Investigaciones (PDI) analiza imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer la cadena de eventos y definir si la víctima fue embestida al acceder al predio o si sufrió una caída fatal. Las grabaciones se consideran piezas fundamentales para reconstruir el incidente e identificar las circunstancias exactas del suceso.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por Rosario3, el hombre, de unos 53 años y originario de la ciudad de Pérez, adoptó el hábito extendido entre transportistas de dejar el camión estacionado junto al acceso y dirigirse caminando a las oficinas administrativas. Un testigo indicó que “se habría tropezado y caído”, aunque la versión deberá confirmarse a través de los peritajes.

El siniestro fue reportado al 911 a las 6.30, momento en que se constató la presencia de un camión conducido por un hombre de 45 años involucrado en el impacto. Personal del Sies confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar, donde intervinieron las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que caratuló la causa como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Un conductor se descompensó, chocó contra un local de comida y luego murió de un paro cardíaco

En un incidente vehicular ocurrido en las inmediaciones de Plaza Moreno, en la intersección de las calles 14 y 51 de la ciudad de La Plata, un conductor perdió el control de su vehículo, impactó contra un local de comida rápida y luego falleció horas más tarde producto de un paro cardíaco.

A las 10:30, efectivos del Comando de Patrullas de este distrito fueron alertados sobre un automóvil que habría perdido el control e invadido el espacio verde de la emblemática plaza céntrica de la ciudad.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el vehículo involucrado era un Peugeot 208 de color gris. Detrás del volante se encontraba un hombre mayor. Las autoridades lo identificaron como Juan Martín Lilli, de 63 años.

Según la información recabada por el personal policial, el conductor habría sufrido una descompensación súbita, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. Eso provocó que el coche impactara contra “El Pulpito”, un conocido local de comida rápida de la zona, e ingresó al predio de la plaza.

Las autoridades señalaron que pese a los destrozos que se generaron en el lugar, no se registraron heridos.

La ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al sitio para asistir al hombre. El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín (HIGA San Martín) de La Plata, donde quedó internado bajo asistencia médica.

Horas más tarde, cerca de las 13:30, el personal de la Comisaría 9ª informó que el hombre falleció mientras recibía atención hospitalaria. La causa de la muerte fue consignada como paro cardiorrespiratorio, según información oficial.

