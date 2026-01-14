Crimen y Justicia

Allanaron una carnicería en Salta que fue denunciada por vender carne de gato e imputaron a la dueña

La Justicia intervino el local en la capital provincial, luego de la denuncia de una clienta a quien veterinarios le confirmaron, según su versión, que había “carne de felino” en los embutidos

Bromatología inspeccionó el local y detectó alimentos sin refrigeración apta ni condiciones de higiene

Una investigación judicial generó consternación en la provincia de Salta tras la intervención de la Fiscalía Penal 5 en feria, que imputó a una mujer de 52 años por el presunto delito de suministro, distribución y almacenamiento de sustancias alimenticias peligrosas para la salud. El caso, que involucra a una carnicería del barrio Ceferino, se abrió luego de que una vecina denunciara haber hallado restos de un animal llamativo dentro de una morcilla comprada en el local.

El expediente se inició luego de una denuncia presentada por una mujer mayor de edad, quien relató que el 28 de diciembre recibió el aviso de una vecina. Según la declaración recogida por la Fiscalía, la vecina manifestó que, al adquirir morcilla en una carnicería de la zona, descubrió en el interior restos que sospechaba correspondían a un felino. El Ministerio Público Fiscal de Salta coincidieron en que la denunciante consultó a dos veterinarios, quienes le confirmaron que los restos efectivamente serían de un gato.

El establecimiento, ubicado sobre la calle Rodrigo Pereyra al 1800, opera desde hace seis años bajo la denominación de “venta de embutidos” y pertenece a la mujer ahora imputada, según consta en los informes oficiales. El impacto de la acusación no tardó en provocar la reacción de las autoridades, que decidieron avanzar con medidas urgentes.

Ante la gravedad del hecho, el fiscal Federico Jovanovics solicitó al Juzgado de Garantías en feria una orden de allanamiento y secuestro. La orden fue ejecutada el viernes 9 de enero, permitiendo identificar a la propietaria del local e incautar diversos elementos de interés para la investigación. Personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta participó en la inspección, donde constató la existencia de embutidos, cortes de carne y otros productos alimenticios de origen dudoso, sin refrigeración adecuada y en condiciones de conservación inapropiadas para la venta y el consumo humano.

Durante el operativo, Bromatología levantó muestras de los alimentos elaborados en el local, procedió al secuestro de los embutidos y solicitó su decomiso, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 15292 y la Ley N° 18284 del Código Alimentario Argentino. Entre los productos secuestrados figuran queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla, de los cuales se tomaron tres muestras de cada uno para ser sometidas a análisis bromatológicos.

El comercio investigado funcionaba desde hacía seis años sin habilitación ni permiso para manipular alimentos

El procedimiento derivó también en la confección de un acta de infracción por diversas faltas: ausencia de habilitación comercial, falta de permiso para manipulación de alimentos, incumplimiento de los artículos 21 y 28 de la Ley N° 18284, productos sin refrigeración y malas condiciones de higiene. La acusada carecía además del carnet necesario para la manipulación de alimentos, lo que agravó la situación ante los ojos de las autoridades.

El Ministerio Público Fiscal de Salta subrayó que la intervención se produjo para resguardar la salud pública, dada la naturaleza del delito investigado y las posibles consecuencias para los consumidores. La coordinación del operativo incluyó además a profesionales de la Municipalidad de Salta y representantes del Gobierno de la Provincia. La gravedad del caso llevó a que el procedimiento se realizara de forma conjunta entre distintas áreas del Estado provincial.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el allanamiento y secuestro de los productos tuvo como propósito garantizar la seguridad alimentaria y prevenir riesgos para la salud de los vecinos. El hecho generó alarma en la zona y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

El caso permanece bajo investigación, y la imputada enfrenta cargos por violación del artículo 201 del Código Penal, que sanciona la elaboración o comercialización de productos alimenticios peligrosos para la salud. El resultado de los análisis bromatológicos y las acciones judiciales determinarán los próximos pasos del proceso.

