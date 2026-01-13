Crimen y Justicia

Encontraron a una mujer muerta en su casa de Santa Fe y su pareja está internada tras intentar quitarse la vida

El hombre se encuentra en estado crítico y permanece bajo custodia policial. Las autoridades creen que se trató de un femicidio seguido de un intento de suicidio

Guardar
El femicidio ocurrió en una
El femicidio ocurrió en una vivienda de la localidad e Reconquista

Una mujer fue hallada sin vida en su casa del barrio Center en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, este lunes por la mañana, y en el patio trasero de la casa divisaron a la pareja, quien se encontraba inconsciente dentro la pileta.

Analía Haydee Colomer, de 52 años, tenía varios golpes en la cabeza y heridas punzocortantes. Yacía en el garaje de la propiedad, ubicada en Pasaje 42/44 entre la calle 57 y el pasaje 55/57. El hombre, de 51 años, presentaba un estado de asfixia debido a un cable que tenía atado al cuello sostenido de un parrillero portátil que también estaba en el fondo de la pileta.

La Policía intervino tras recibir la alerta y encontró al hombre, identificado como J. M. G., en graves condiciones. El personal sanitario le aplicó maniobras de reanimación y lo trasladó al Hospital de Reconquista, donde quedó internado en la sala de cuidados intensivos bajo custodia policial. De acuerdo con la información recogida por ReconquistaHOY, el hombre permanece en estado crítico.

El caso se encuentra bajo investigación de la Oficina de Trata, dirigida por el fiscal Valentín Hereñú, que sostiene la hipótesis de femicidio seguido de tentativa de suicidio. Los peritos forenses continúan trabajando en la recolección de pruebas sobre la escena descubierta cerca de las 9 de la mañana.

En los primeros momentos del análisis, los investigadores detectaron que desde el teléfono móvil de Colomer se envió a la mañana un mensaje dirigido a su empleadora, donde se informaba que no podría asistir a trabajar. Las autoridades tratan de determinar si el mensaje fue escrito por la propia víctima o por el presunto agresor. Este elemento forma parte de las pruebas digitales que analiza la Fiscalía.

Algunos conocidos de la pareja declararon al mismo portal local que la relación entre ambos era “muy mala”, lo que será tenido en cuenta en la investigación. La autopsia del cuerpo de la víctima fue programada para el martes en la morgue judicial de Reconquista.

El avance de la causa dependerá de su evolución médica y de los resultados de las pericias forenses.

Detuvieron a un hombre por el crimen de su pareja y su bebé

La mujer tenía 27 años
La mujer tenía 27 años y el bebé 11 meses

Un hombre de González Catán, en La Matanza, fue arrestado acusado de asesinar a su pareja y a su hijo de 11 meses. El caso se conoció cuando los familiares de la mujer denunciaron que no podían comunicarse con ella y que el acusado impedía el acceso a la vivienda. La Policía halló los cuerpos de Gimena Agustina Cardozo López, de 27 años, y del menor dentro del domicilio ubicado en Matienzo al 5500.

De acuerdo con la información que obtuvo Infobae, Luis Acosta Abruzzese, de 35 años, fue arrestado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras intentar escapar cuando los agentes arribaron al lugar. Tras la denuncia presentada, la fiscal Pamela Piatelli, de la UFI Especializada en Violencia, ordenó un allanamiento de urgencia.

Los exámenes forenses preliminares revelaron que la mujer murió por estrangulamiento y el bebé por degüello. El hecho fue calificado como doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, conforme dispuso la justicia.

La búsqueda del presunto responsable se activó de inmediato. Según fuentes de la investigación, el Grupo Táctico Operativo (GTO) localizó a Acosta Abruzzese en la zona de Achega entre Valentín Gómez y Encina, donde fue interceptado y reducido tras intentar darse a la fuga. Voceros judiciales indicaron a este medio que “gracias al rápido accionar de la Policía y el apoyo de la departamental se hizo un rastrillaje y lo detuvieron rápidamente en la calle”.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Temática Homicidios, dirigida por el fiscal Diego Rulli, quien dispuso la aprehensión del acusado. Según consta en el expediente, el sospechoso se negó a declarar ante la fiscalía. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses para precisar las circunstancias del hecho.

Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que no existían denuncias previas por violencia de género contra el sospechoso durante los 10 años de convivencia. No obstante, una amiga de la víctima declaró en la causa que el ahora detenido era “muy violento” con la mujer.

