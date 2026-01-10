La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

La mujer y su hijo: ambos habrían sido asesinados por el hombre detenido por la Policía

Luis Acosta Abruzzese, un hombre de 35 años de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, fue detenido este viernes por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de un doble crimen atroz: según la Justicia, asesinó a su mujer y a su bebé de apenas 11 meses de edad.

Según informaron medios locales, el crimen se descubrió cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda situada en Matienzo al 5500, luego de que los padres de la joven, identificada como Gimena Agustina Cardozo López (27), denunciaran que no podían comunicarse con su hija desde el día anterior y que el yerno impedía el contacto.

Al llegar, los policías fueron recibidos por Acosta Abruzzese, quien se negó a permitir el ingreso y a brindar información sobre la joven. Ante la negativa, la fiscal Pamela Piatelli, de la UFI Especializada en Violencia, ordenó un allanamiento de urgencia.

Dentro del domicilio, los agentes hallaron sin vida a Cardozo López y a su hijo, ambos con lesiones cortantes. El personal médico que concurrió al lugar confirmó las muertes y no pudo hacer nada por las víctimas. Sin embargo, quien no estaba en ese momento era el sospechoso.

La búsqueda del presunto responsable se activó de inmediato. Según los primeros datos de la investigación realizada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), el seguimiento de cámaras de seguridad permitió localizarlo desplazándose por la zona de Achega entre Valentín Gómez y Encina. Al advertir la presencia policial, el imputado intentó escapar, pero fue interceptado y detenido en el lugar.

La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidios, bajo la dirección del fiscal Diego Rulli, quien dispuso la detención del sospechoso. El acusado enfrenta cargos por doble homicidio agravado. Por el momento, los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses para establecer las circunstancias precisas de las muertes.

Femicidio en Temperley

Una mujer fue baleada por su novio en Temperley, Lomas de Zamora, durante la madrugada del 31 de diciembre. Desde entonces, luchaba por su vida en un hospital de la zona, pero no resistió y murió este lunes. Su agresor se encuentra detenido y su imputación se agravó en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Daniela Sosa, de 32 años, quien permaneció días internada en grave estado en el hospital. Sin embargo, los esfuerzos por salvarla fueron en vano.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido el mismo día del crimen, cuando Un llamado de emergencia alertó por las detonaciones y los gritos que se escuchaban en el domicilio de Sosa. Según señaló el portal Inforbano, efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y hallaron a la mujer herida de gravedad. En el domicilio se secuestró un revólver calibre .32, que, según los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.

El presunto agresor, identificado como la pareja de la víctima, un hombre de 30 años, fue detenido poco después del ataque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora (UFI N°9). En un principio la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El sospechoso permanecía bajo custodia desde el primer día. Desde el crimen, las autoridades se concentraron en tomar testimonios a familiares y allegados, quienes ofrecieron detalles sobre el historial de la pareja y los antecedentes de violencia en el hogar.

La investigación avanza con la recolección de evidencia forense y el análisis de las pericias balísticas. La Fiscalía, mientras tanto, busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y si existen antecedentes de denuncias previas por parte de la víctima.