Detuvieron a un motochorro que intentó robarle un reloj a un turista italiano en CABA: tenía 17 antecedentes penales

El momento de la detención

Un motochorro con 17 antecedentes fue detenido en las últimas horas tras intentar robarle a un turista en el barrio porteño de Monserrat.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Balcarce y Alsina, donde el sospechoso, de 26 años, abordó a un hombre de nacionalidad italiana con la intención de sustraerle un reloj Rolex. Al no lograr su cometido, se dio a la fuga.

El Rolex que el motochorro intentó sustraer.

Tras el episodio, se emitió una alerta que permitió a efectivos del Departamento de Policía Motorizada, junto con personal de la Comisaría Vecinal 1, iniciar un operativo de búsqueda. Finalmente, el delincuente fue localizado y detenido en las inmediaciones de la avenida Belgrano y Paseo Colón, en el mismo barrio.

Las fuentes confirmaron que el acusado acumula 11 antecedentes penales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), todos vinculados a robos, tentativas de robo y arrebatos, cometidos entre 2017 y 2024, varios de ellos bajo la modalidad motochorro e in fraganti.

El hombre registra 11 antecedentes solo en CABA.

Además, registra seis causas judiciales en el sistema SIFCOP, que incluyen “procesamientos con prisión preventiva, suspensiones de juicio a prueba y condenas firmes por delitos de robo” dictados por juzgados y tribunales nacionales entre 2019 y 2024.

En un hecho similar, en noviembre del año pasado, una turista rusa de 33 años fue víctima de un intento de robo en el barrio de Palermo mientras esperaba la luz verde del semáforo con su bicicleta. El ataque, que quedó grabado por las cámaras de seguridad de un negocio, muestra el momento en que dos delincuentes en moto intentaron arrebatarle el teléfono celular y la firme resistencia de la mujer, quien forcejeó con uno de los ladrones y logró retenerlo a pesar de los golpes.

Gracias a la insistencia de la víctima, quien se mantuvo aferrada al asaltante, y a la llegada de vecinos alertados por sus gritos, el delincuente fue reducido en el lugar hasta la llegada del personal policial.

La Policía de la Ciudad, al arribar efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B, intervino de inmediato y detuvo al asaltante, un joven de 26 años. Al mismo tiempo, el conductor de la motocicleta huyó a toda velocidad al advertir la presencia policial, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguió el recorrido de la moto tras la alerta, logrando registrar su ingreso a un domicilio en el pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, donde el motochorro dejó el rodado en la puerta. La información fue transmitida al fiscal Anselmo Daniel Castelli, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, quien ordenó el secuestro de la motocicleta, una Honda XR, y solicitó el allanamiento del conventillo donde ingresó el sospechoso.

Durante el procedimiento, el conductor de la moto fue demorado y su identidad confirmada a través del trabajo de la División Análisis de Imágenes, que cotejó las grabaciones del CMU con el aspecto del prófugo captado el día del ataque.

Robo y persecución: así detuvieron a un ladrón en microcentro tras ser seguido por las cámaras de seguridad

La Policía de la Ciudad arrestó a un joven de 22 años tras un robo a mano alzada en pleno microcentro porteño, hecho que fue detectado gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). De acuerdo con información oficial, la intervención permitió recuperar el objeto sustraído.

El incidente tuvo lugar en la tarde de este lunes en la intersección de Lavalle y Cerrito, donde un operador del CMU advirtió un arrebato en la vía pública a través de las cámaras de seguridad. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso había tomado una cadenita directamente de la muñeca de un peatón que transitaba por la zona, lo que motivó una alerta inmediata a los efectivos motorizados.

La Policía de la Ciudad persiguió y detuvo a un ladrón en el microcentro

Con las características físicas del individuo y el sentido de fuga aportados por el operador, el personal de la Policía de la Ciudad inició una persecución que concluyó en Pellegrini al 500. Durante la requisa, los agentes hallaron entre las pertenencias del detenido una cadenita dorada de aproximadamente 15 centímetros, la cual fue restituida.

El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, cuyo titular, la doctora Ángeles Gómez, ordenó la detención del acusado y el secuestro preventivo del elemento recuperado. Las autoridades judiciales también dispusieron la adopción de las medidas procesales correspondientes.

Según la información difundida, el trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y la Policía de la Ciudad permitió una rápida respuesta ante el hecho, lo que posibilitó la aprehensión del sospechoso y la recuperación inmediata del bien robado.