Se entregó el prófugo por el crimen de una mujer tras una pelea entre trapitos y clientes de un bar en Mendoza

Ya había tres policías detenidos e imputados por homicidio agravado. La investigación avanza para determinar las responsabilidades de cada uno

Lautaro Nicolás Stagnoli, el último prófugo por el crimen de Cynthia Romina Landi Rodríguez en Mendoza, se entregó a la Justicia

El último sospechoso prófugo por el crimen de Cynthia Romina Landi Rodríguez, identificado como Lautaro Nicolás Stagnoli, se entregó voluntariamente ante la Justicia de Mendoza en las últimas horas.

El hombre, identificado como chofer de colectivo y de 23 años, se presentó durante la mañana del viernes acompañado por su abogado, luego de permanecer varios días con pedido de captura nacional e internacional, según informó El Sol.

La investigación por la muerte de Landi Rodríguez, de 39 años, se encontraba en una etapa crucial desde el domingo, cuando la mujer fue baleada a metros de su vivienda, ubicada en las inmediaciones del boliche Queen Disco, en Guaymallén.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó a los sospechosos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y su condición de policías

El hecho se produjo en la madrugada, luego de un altercado entre un grupo de cuidacoches y personas que salían de un local nocturno, situación en la que intervinieron tres policías que, al momento del episodio, vestían de civil.

Según la reconstrucción, la pelea motivó que los cuidacoches buscaran refugio en una vivienda próxima a la discoteca. El hermano de la víctima, quien se encontraba en el lugar, permitió el ingreso de los trabajadores a la propiedad familiar.

Cuando la situación parecía haberse calmado, un vehículo blanco pasó frente a la casa y se produjeron al menos cinco disparos, según constató la Policía Científica en la escena.

Landi Rodríguez se encontraba cerrando el portón de la vivienda cuando recibió un disparo en la axila, impacto que resultó fatal. Fue trasladada de inmediato al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales.

El caso avanzó rápidamente. Primero, se logró identificar y a detener al primer policía sospechoso, el mismo día que ocurrió el crimen. Luego, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a cargo del caso, ordenó la detención de dos mujeres policías. Todos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de miembros de la fuerza.

La investigación determinó que el proyectil que le quitó la vida a Landi Rodríguez correspondía a un calibre .380, diferente al arma reglamentaria de la policía provincial, un dato relevante para el desarrollo de la causa.

En este contexto, la figura de Lautaro Nicolás Stagnoli cobró relevancia. Según Mdz, el joven chofer de colectivo fue señalado como uno de los integrantes del grupo que habría participado en el ataque. Por este motivo, la fiscalía emitió una orden de captura nacional e internacional, hasta que en la mañana de este viernes se presentó en una dependencia policial, acompañado de su abogado, poniendo fin a su condición de prófugo.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Mendoza señaló que la investigación continúa sin que hasta el momento se haya identificado de manera fehaciente a la persona que efectuó el disparo mortal. Por esa razón, todos los sospechosos fueron imputados con la misma calificación penal.

Intentó prender fuego a una mujer y seguirá preso hasta el juicio

El ataque en Salta 2383 dejó a la víctima con quemaduras y síntomas de intoxicación, siendo imputado el autor por tentativa de homicidio por la fiscal Florencia Díaz Peralta (Gentileza: X, @PrensaJudicial)

Un hombre de 36 años continuará en prisión preventiva luego de que la Justicia avalara esta medida días atrás, a más de un mes de haber sido arrestado por agredir físicamente e intentar incendiar a una mujer en la Ciudad de Mendoza. De este modo, el acusado seguirá privado de la libertad mientras se aguarda el desarrollo del juicio oral.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre en la vivienda situada en Salta 2383, en la Cuarta Sección, cuando R. M. B. B. ingresó cerca de las 16 y atacó a J. V. S. en la nuca utilizando un elemento contundente, según consta en el expediente judicial.

Posteriormente, la trasladó hasta un cuarto improvisado con palos y cubierto con nylon, donde intentó asfixiarla. Antes de marcharse, prendió fuego la casa y bloqueó la única salida para impedir que escapara.

Según la reconstrucción difundida por Los Andes, en el domicilio había otras personas, aunque solo se identificó a L. B. B., señalada por presenciar el ataque sin intervenir.

A raíz de la agresión, la víctima fue derivada a la guardia del Hospital Lagomaggiore con quemaduras en distintas partes del cuerpo y síntomas de intoxicación por humo. Por estos hechos, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, imputó al sospechoso por tentativa de homicidio el 13 de noviembre.

La gravedad del ataque motivó la rápida respuesta del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), junto a dos dotaciones de bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, que consiguieron extinguir el incendio que destruyó por completo la vivienda.

Cayó una organización acusada de

Robó una verdulería en Berazategui,

Megaoperativo antidrogas en el conurbano

Quiso ayudar a su hermano

Detectaron en Misiones una camioneta
El insólito caso de un

El orgullo de la China

Suecia prueba una medida inédita:

