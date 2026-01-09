Atraparon en Salta a un ciudadano boliviano que traficaba pasta base en una lancha y viajaba con tres menores

Los ladrillos estaban escondidos en una bolsa de arpillera debajo de uno de los asientos de la lancha (Ministerio de Seguridad Nacional)

Durante un patrullaje de rutina que Gendarmería Nacional realizaba sobre las aguas del río Bermejo, provincia de Salta, detuvieron a un ciudadano boliviano que circulaba en una lancha con tres chicos menores de edad mientras transportaba una importante cantidad de droga.

El procedimiento se desplegó este jueves en un tramo fluvial que frecuentemente es utilizado para el cruce ilegal de sustancias. Según confirmaron desde la fuerza federal, las autoridades detectaron la aproximación de una embarcación inflable proveniente de Bolivia.

El hombre intentó desviar el recorrido para evitar ser demorados por los uniformados de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 20 Orán, pero la maniobra de escape resultó frustrada y terminó atascado en la vegetación ribereña, a la altura de en las inmediaciones de San Ramón de la Nueva Orán.

La lancha quedó encallada (Ministerio de Seguridad Nacional)

Durante la inspección del bote, los agentes hallaron una bolsa de arpillera oculta debajo de uno de los asientos, en cuyo interior se encontraron 25 paquetes rectangulares con características similares a los utilizados habitualmente para el tráfico de estupefacientes.

Luego, trasladaron la embarcación, la droga y los ocupantes hasta la subunidad de Gendarmería debido a que la zona carece de condiciones adecuadas para procedimientos de mayor complejidad. De acuerdo con la información oficial, una vez en tierra, tomó intervención el Auxiliar Fiscal de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

El narcotest dio positivo para cocaína (Ministerio de Seguridad Nacional)

De esta manera, las autoridades judiciales avanzaron con la realización de las pruebas de campo con los reactivos Narcotest. El resultado confirmó que la sustancia transportada era pasta base de cocaína y el pesaje arrojó un total de 25 kilos con 955 gramos, distribuidos en los bloques tipo “ladrillo”.

Todo el cargamento quedó incautado como prueba en la causa penal que se abrió por tentativa de contrabando de estupefacientes. Fuentes de Gendarmería Nacional indicaron que se trata de uno de los mayores decomisos de este tipo de sustancia en esa zona de frontera.

Había 25 ladrillos (Ministerio de Seguridad Nacional)

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el adulto quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal; mientras que las autoridades judiciales ordenaron tomar contacto con los responsables de los tres menores involucrados en el hecho. En el caso intervino las autoridades de Niñez y Adolescencia de la jurisdicción.

Encontraron cocaína en cajones de berenjena en Salta

Los cajones de berenjena trasladaban fraccionada la droga (GNA)

Tan solo unas horas antes, un operativo de control realizado por la misma fuerza sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Pichanal en la provincia de Salta, permitió el secuestro de 31 kilos de cocaína ocultos en cajones de berenjenas y la detención de cinco personas. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 1.320 de la ruta, donde integrantes de la Sección “Santa Rosa” y la Sección Seguridad Vial “Orán” del Escuadrón 20 efectuaban controles vehiculares de rutina. Durante la madrugada, los efectivos detuvieron la marcha de un camión de carga para verificar su documentación y examinar el contenido que transportaba.

En el marco de la inspección, los uniformados contaron con la colaboración del can detector de narcóticos. El animal marcó repetidamente varios cajones que formaban parte de la carga compuesta por 1.200 kilos de verduras. Ante la señal del perro, los agentes profundizaron la revisión y hallaron 30 paquetes rectangulares cuidadosamente ocultos entre las berenjenas. El pesaje arrojó un total de 31 kilos con 370 gramos de cocaína, que fueron incautados como prueba en la causa judicial.

El conductor del camión, un hombre mayor de edad, quedó detenido en el lugar. Mientras continuaba la inspección, cuatro individuos que circulaban por la misma ruta a bordo de un vehículo Volkswagen Gol fueron interceptados por el personal de Gendarmería. Los agentes evaluaron que existían elementos suficientes para vincular a estos hombres con la investigación, por lo que se dispuso su aprehensión y posterior traslado junto al chofer del camión.

Posteriormente, se realizaron pruebas de campo Narcotest sobre los paquetes secuestrados, que confirmaron el resultado positivo para cocaína. Tanto la droga como el camión, el automóvil y otros elementos de interés quedaron bajo custodia judicial.