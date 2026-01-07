Una patota golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche y ahora lucha por su vida

A la víctima y a otros dos chicos los habrían perseguido hasta un descampado donde lo golpearon y amenazaron (Foto: inforbano)

Un joven de 20 años sufrió una fractura de cráneo por una brutal golpiza que recibió a la salida de un boliche, en la localidad de El Talar, Tigre, en manos de un grupo de más de cinco individuos que aún no fueron identificados. La víctima permanece internada en estado crítico.

El episodio se registró durante la madrugada del domingo y se originó adentro del local bailable ubicado sobre General Pacheco al 29.000 (Colectora de Panamericana) y concluyó con el violento desenlace en un descampado, ubicado a unas pocas cuadras del lugar.

Según el testimonio de la madre de A. I. B. -de acuerdo con sus iniciales-, la agresión se originó tras una discusión en el interior del lugar. Ante esta situación, los guardias lo sacaron a él y a otros dos chicos y, estando afuera, se originó una nueva discusión que escaló rápidamente a un enfrentamiento.

De esta manera, un grupo de entre cinco y seis personas apareció en escena y los persiguieron a los tres en dos vehículos. Sin embargo, solo lo alcanzaron al joven de 20.

La víctima fue trasladada a un hospital debido al fuerte dolor de cabeza que tenía (Foto: inforbano)

“Él va a quedar internado en observación, vamos a tener que esperar al neurocirujano porque lamentablemente tiene que ir a cirugía”, explicó Romina sobre la indicación de los profesionales. “El médico me dijo que tiene una fractura de cráneo y también que se le formó un hematoma, como una pelota, producto de los golpes. Por eso lo tenían que operar de urgencia porque podía ser grave”, señaló.

Según Romina, su hijo llegó consciente al hospital y contó lo sucedido. “Él se pelea en el baile con tres personas y después interviene un amigo. A ambos los sacan los patovicas junto a los otros involucrados. Afuera, se genera otra pelea”, afirmó. En los videos entregados por el boliche “se ve cómo algunos salen corriendo y otros van detrás, buscando a alguien para golpear. En un momento intentan atacar a otro joven, pero esa persona se resguarda con la policía”, agregó la mujer en declaraciones a Crónica.

La madre señaló que desconocen la identidad de los agresores y que ya informaron esto a las autoridades. “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.

La pareja del joven se sumó a la declaración e indicó: “Él llegó a mi casa y estaba golpeado, no podía hablar, apenas podía moverse. Se sentó en una silla y no podía moverse. Me decía que le dolía mucho. Le dije que se acostara, le puse hielo y le di pastillas para el dolor, pero él gritaba y lloraba que le dolía mucho la cabeza. Cuando vi que seguía quejándose, le dije ‘vamos al hospital’”. “La cabeza le dolía mucho”, insistió Dana, quien minutos después se puso en contacto con Romina para contarle la situación.

El local se encuentra sobre Colectora de Panamericana (Google Maps)

La investigación está a cargo de la Fiscalía de El Talar y la Comisaría sexta, con personal policial abocado a determinar las circunstancias del hecho y la identificación de los responsables. La familia solicitó la colaboración de testigos y de quienes puedan aportar videos o imágenes tomadas dentro o fuera del local bailable.

Este martes por la tarde se realizó una marcha en reclamo de justicia por las agresiones que dejaron a A. I. B. hospitalizado. La movilización comenzó en el Hospital de Pacheco, donde el joven permanece recuperándose pero en estado delicado, y concluyó en la comisaría; y contó con la participación de familiares, amigos y vecinos que acompañaron el pedido.

Durante la convocatoria, los manifestantes reclamaron que el ataque no quede impune y pidieron que los responsables sean identificados y detenidos. Además, reiteraron el pedido de justicia y solicitaron una cadena de oración por la recuperación del joven.