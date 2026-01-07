Crimen y Justicia

Un hombre fue asesinado durante una pelea entre vecinos en Monte Hermoso y hay tres detenidos

Ocurrió durante la noche del lunes en la calle Río Iguazú al 1000 en el barrio La Esperanza. El hombre fue trasladado al hospital con el puñal aún clavado en el pecho

La calle río Iguazú al
La calle río Iguazú al 1000 en Monte Hermoso donde un hombre fue asesinado en una pelea de vecinos (Google Maps)

Un hombre de 29 años murió en Monte Hermoso tras una pelea callejera, ocurrida la noche del lunes. Por el hecho, hay tres detenidos.

El crimen ocurrió alrededor de las 20.30, en la calle Río Iguazú al 1.000, barrio La Esperanza. La víctima, identificada como Jesús Rubén Villarreal, residente de Monte Hermoso, pero oriundo de Coronel Dorrego.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Nueva, la confrontación fue catalogada como una pelea entre vecinos, que se desconoce aún el porqué se originó. La poca información que se tiene hasta el momento es que Villarreal ingresó al hospital con una herida de arma blanca en pecho, con el cuchillo aún clavado en su cuerpo. Según precisaron los médicos que lo trataron, presentaba un hemitórax izquierdo y murió poco después de su ingreso.

Por el hecho, la Policía detuvo a tres vecinos: H. H. M. Á., de 42 años, señalado como el presunto autor material del homicidio; mientras que C. E. R. (21) y F. E. Q. R. (29, quedaron detenidos bajo la acusación de haber agredido a Villarreal cuando ya se encontraba en el suelo.

Tras tomar conocimiento del caso, la Policía de Monte Hermoso intervino bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (UFIJ N° 5), que instruyó la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio violento.

Por el trágico hecho hay
Por el trágico hecho hay tres detenidos (Noticias XFN)

Mató a un vecino por un conflicto por la medianera en Pilar

Días antes, ocurrió el crimen de Matías Damián Gorosito, de 20 años, en Pilar, también por un conflicto vecinal. El joven cavaba pozos en el límite posterior de su casa de la localidad de Manzanares, para poner los troncos que sostendrían la medianera de alambre con la que intentaba delimitar su terreno del predio de su vecino. Todo parecía una situación normal, pero Gorosito fue asesinado.

Por el homicidio, está detenido justamente su vecino, Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años, que les dijo a los policías que lo arrestaron en su casa que “se le escapó el tiro cuando cazaba palomas con un rifle de aire comprimido” calibre 6.35.

El hermano de la víctima, testigo directo de lo sucedido, refutó ante las autoridades la versión del detenido e imputado por el delito de homicidio simple, en una causa que investiga la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Todo sucedió el viernes pasado por la noche en una propiedad de la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. Damián acomodaba la medianera trasera cuando recibió el disparo del rifle. “Impactó en la axila izquierda, habría tocado el corazón y le perforó el pulmón”, explicaron las fuentes del caso a Infobae las lesiones fatales que recibió la víctima.

Damián fue trasladado al Hospital Central de Pilar, pero falleció al poco tiempo. Ante el fiscal González Samaniego, con defensor oficial, se negó a declarar, aunque a los policías que lo detuvieron les había dicho que se le escapó el tiro mientras cazaba palomas.

Las autoridades no creen mucho en esa versión de los hechos, más aún luego de haber escuchado al testigo directo del crimen: el hermano de la víctima, quien alegó que el sospechoso le apuntó y le tiró, aparentemente, porque González Samaniego “estaría en disconformidad por el arreglo que hacía Damián en la medianera”.

“Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal”, ampliaron las fuentes del caso.

