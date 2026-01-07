Robaron en la casa de una pareja de La Plata y se llevaron hasta la valija preparada para las vacaciones

La zona en donde ocurrió el robo

Una pareja fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad en el barrio Melchor Romero, en La Plata, tras sufrir un robo en su vivienda cuando se encontraba fuera realizando compras. Los ladrones se llevaron hasta la valija, que tenían lista para irse de vacaciones.

El episodio salió a la luz en una vivienda situada cerca de las calles 182 y 513, cerca de las 20 horas, cuando los propietarios regresaron a su hogar luego de ir a realizar compras a un supermercado de la zona.

Al volver, detectaron que faltaban varios objetos de valor, entre ellos un arma de fuego registrada, una valija con ropa de viaje y el sistema de videovigilancia que protegía la casa, según informó el portal 0221.

El acceso de los delincuentes se produjo por el corte del alambrado perimetral, una maniobra que les permitió entrar sin ser vistos. La pareja relató que la ausencia fue breve. Sin embargo, ese corto lapso bastó para que los asaltantes operaran con rapidez y sin dejar rastros evidentes.

La denuncia fue presentada ante las autoridades policiales, quienes iniciaron la investigación para dar con los responsables y recuperar los objetos robados. El informe preliminar destaca que los autores seleccionaron pertenencias específicas y evitaron dejar pistas que facilitaran su identificación.

Mientras avanza la pesquisa, la pareja busca restablecer la normalidad en su rutina, tras el golpe sufrido y la pérdida de elementos esenciales tanto para su seguridad como para sus proyectos personales.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda cuando los dueños salieron a hacer unas compras (Gustavo Luis Gavotti)

Encapuchados entraron a una casa, golpearon al dueño y huyeron con todos sus ahorros

Una semana atrás, el barrio La Loma de la ciudad de La Plata vivió una madrugada agitada luego de que tres delincuentes armados irrumpieran en una vivienda y atacaran a su propietario, un hombre de 30 años. Los ladrones se llevaron todos sus ahorros.

El episodio tuvo lugar cerca de la 1.20 cuando los asaltantes se introdujeron en la casa ubicada en la calle 46, entre 28 y 29, sorprendiendo al residente mientras descansaba en su habitación.

La víctima fue golpeada y amenazada de muerte por los asaltantes, quienes escaparon con una importante suma de dinero en efectivo y pertenencias personales.

De acuerdo con su testimonio, los agresores llevaban ropa oscura y guantes, y dos de ellos mantenían el rostro cubierto. Mientras tanto, un tercero llevaba el rostro visible y portaba una pistola con la que atacó al hombre en la cabeza. Sus cómplices lo golpeaban con puños y patadas.

Las autoridades confirmaron que, tras el ataque, el damnificado debió abandonar su hogar para solicitar ayuda en la casa de un familiar en Lisandro Olmos, desde donde radicó la denuncia. La investigación sigue abierta y la Policía intenta dar con los responsables del hecho.

Los delincuentes se llevaron todos sus ahorros y un teléfono celular Samsung. La víctima detalló que los intrusos habrían ingresado por la puerta de la cocina, la cual no estaba cerrada con llave.

Efectivos policiales recopilaron testimonios del joven y de vecinos para intentar identificar a los agresores. Por el momento, no se registraron detenciones vinculadas a este hecho, pero las fuerzas de seguridad continúan con el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas que permitan avanzar en la causa.

La víctima permanece fuera de su domicilio y se encuentra bajo seguimiento médico por las lesiones sufridas durante el asalto. La Policía solicitó la colaboración de la comunidad para aportar datos que puedan ser útiles en la investigación.