Mejora la salud de la nena de 12 años que fue impactada por una bala perdida en Navidad

La menor baleada tiene 12 años

A casi dos semanas del lamentable episodio que sufrió Angelina, la nena de 12 años que permanece internada tras ser herida en la cabeza por una bala perdida durante la madrugada de Navidad en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón, fuentes del caso confirmaron a Infobae que la salud de la menor evoluciona favorablemente. Un milagro de Navidad.

Mientras tanto, la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la investigación, espera los resultados de las pericias para determinar la trayectoria del proyectil que impactó a la niña, dato que podría ser determinante para dar con el presunto autor del disparo.

Según pudo saber este medio, el último parte médico difundido por el sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía, indica que Angelina “está mejor”, y que transita su internación de forma estable.

En cuanto a la investigación, personal de Gendarmería Nacional encabeza las pericias ordenadas por la fiscal Courtade, tendientes a determinar la trayectoria del disparo que hirió a la niña.

El incidente ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre sobre la calle Pedro Castelli al 300, entre Segurola y Madero, en la localidad de Morón, a pocos metros del Acceso Oeste. Angelina había salido a la vereda de su casa junto a sus padres para ver los fuegos artificiales, y de un momento a otro cayó desplomada.

Según el relato de allegados, su padre la alzó y la llevó en auto de urgencia al hospital San Juan de Dios, también en Ramos Mejía, desde donde fue trasladada al sanatorio La Trinidad con una herida sangrante en la cabeza.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza. Personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica.

De acuerdo a información obtenida por este medio, dos de los proyectiles recolectados en viviendas linderas al lugar donde fue herida la menor provienen de una misma arma, según el análisis de los rastros balísticos, y otros dos corresponden a una segunda arma. Hasta el momento no se pudo confirmar si el proyectil que permanece alojado en el cerebro de la niña coincide con alguno de los secuestrados.

Un informe de Policía Científica que llegó a la fiscal Courtade determinó que la bala que impactó en la nena sería de calibre .9 o .38, que tienen casi las mismas dimensiones. El primero suele tener un diámetro de bala 0,355 pulgadas y una longitud de 1,169, mientras que el segundo de 0,356 por 1,280. El 38 es apenas más largo.

El comunicado de la familia de Angelina

El pasado 29 de diciembre, apenas cuatro días después del balazo que recibió Angelina, la familia de la menor emitió un comunicado en el que dio detalles de la situación clínica de la víctima.

De acuerdo con el mensaje, dado a conocer antes de Año Nuevo, la menor continuaba en estado crítico, pero estable, con pronóstico reservado y “sin nuevas complicaciones”. Por eso los médicos evalúan avanzar con “otras conductas terapéuticas”, de mantenerse la situación actual.

La familia agradeció al equipo médico del sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía, así como a quienes han brindado apoyo y a los medios de comunicación por la cobertura, e informó que por el momento no hará declaraciones públicas para concentrarse en la recuperación de la joven.