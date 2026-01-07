Crimen y Justicia

Mejora la salud de la nena de 12 años que fue impactada por una bala perdida en Navidad

La menor permanece internada desde el pasado 25 de diciembre en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía

Guardar
La menor baleada tiene 12
La menor baleada tiene 12 años

A casi dos semanas del lamentable episodio que sufrió Angelina, la nena de 12 años que permanece internada tras ser herida en la cabeza por una bala perdida durante la madrugada de Navidad en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón, fuentes del caso confirmaron a Infobae que la salud de la menor evoluciona favorablemente. Un milagro de Navidad.

Mientras tanto, la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la investigación, espera los resultados de las pericias para determinar la trayectoria del proyectil que impactó a la niña, dato que podría ser determinante para dar con el presunto autor del disparo.

Según pudo saber este medio, el último parte médico difundido por el sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía, indica que Angelina “está mejor”, y que transita su internación de forma estable.

En cuanto a la investigación, personal de Gendarmería Nacional encabeza las pericias ordenadas por la fiscal Courtade, tendientes a determinar la trayectoria del disparo que hirió a la niña.

El incidente ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre sobre la calle Pedro Castelli al 300, entre Segurola y Madero, en la localidad de Morón, a pocos metros del Acceso Oeste. Angelina había salido a la vereda de su casa junto a sus padres para ver los fuegos artificiales, y de un momento a otro cayó desplomada.

Según el relato de allegados, su padre la alzó y la llevó en auto de urgencia al hospital San Juan de Dios, también en Ramos Mejía, desde donde fue trasladada al sanatorio La Trinidad con una herida sangrante en la cabeza.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza. Personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica.

De acuerdo a información obtenida por este medio, dos de los proyectiles recolectados en viviendas linderas al lugar donde fue herida la menor provienen de una misma arma, según el análisis de los rastros balísticos, y otros dos corresponden a una segunda arma. Hasta el momento no se pudo confirmar si el proyectil que permanece alojado en el cerebro de la niña coincide con alguno de los secuestrados.

Un informe de Policía Científica que llegó a la fiscal Courtade determinó que la bala que impactó en la nena sería de calibre .9 o .38, que tienen casi las mismas dimensiones. El primero suele tener un diámetro de bala 0,355 pulgadas y una longitud de 1,169, mientras que el segundo de 0,356 por 1,280. El 38 es apenas más largo.

El comunicado de la familia de Angelina

El pasado 29 de diciembre, apenas cuatro días después del balazo que recibió Angelina, la familia de la menor emitió un comunicado en el que dio detalles de la situación clínica de la víctima.

De acuerdo con el mensaje, dado a conocer antes de Año Nuevo, la menor continuaba en estado crítico, pero estable, con pronóstico reservado y “sin nuevas complicaciones”. Por eso los médicos evalúan avanzar con “otras conductas terapéuticas”, de mantenerse la situación actual.

El comunicado de la familia
El comunicado de la familia

La familia agradeció al equipo médico del sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía, así como a quienes han brindado apoyo y a los medios de comunicación por la cobertura, e informó que por el momento no hará declaraciones públicas para concentrarse en la recuperación de la joven.

Temas Relacionados

MorónVilla SarmientoNavidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Polémico fallo: un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató a una mujer y quedó libre

El trágico siniestro vial ocurrió el pasado sábado sobre la ruta provincial 6. Vanesa Escalante, que viajaba en el otro vehículo junto a su familia, murió en el acto. Por qué el juez de Garantías a cargo del caso definió la liberación del imputado

Polémico fallo: un policía federal

Una falsa muerte y USD 40 mil: así fue el “cuento del tío” a una pareja de jubilados de Palermo

La Policía de la Ciudad engañó al estafador y lo detuvo en pleno barrio de Recoleta. Cómo cayó el ladrón y el rol clave de las víctimas para evitar el robo

Una falsa muerte y USD

Murió el joven que había perdido las piernas tras ser acusado de ladrón y atropellado en Mendoza

Nicolás Varas Frías agonizó diez días en el hospital, luego de que una pareja lo arrollara y arrastrara tres cuadras en Guaymallén. Qué se sabe del caso

Murió el joven que había

Otra vez, violencia en el fútbol amateur de Neuquén: un árbitro golpeó a un hombre durante los festejos por un gol

El agresor alegó que se trataba de una persona de la tribuna que lo amenazó durante todo el partido

Otra vez, violencia en el

Gracias a la denuncia de los vecinos, atraparon en Córdoba a un hombre que estaba prófugo de la Justicia

El delincuente circulaba a bordo de una moto, con un arma en la cintura. La imagen generó alarma entre las personas del barrio y dieron aviso a la Policía

Gracias a la denuncia de
DEPORTES
Tras su salida de Rosario

Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

Una figura del futsal brasileño murió a los 32 años tras descompensarse en el aeropuerto durante un viaje con el plantel

Valentín Carboni se despidió del Genoa, aterrizó en Argentina y firmará como refuerzo de Racing

Argentina perdió en cuartos de final de la United Cup frente a Suiza

El matrimonio cordobés ganó la etapa del Rally Dakar y da pelea en la defensa del título

TELESHOW
La palabra de Romina Gaetani

La palabra de Romina Gaetani tras denunciar a su exnovio por violencia de género: “Me redujo y me volvió chiquita”

Claudia Ciardone recordó su romance con Martín Migueles: “Lo estuve conociendo por tres meses”

La pelea de Martín Demichelis y su novia adentro de un auto en Punta del Este: las imágenes exclusivas

Emilia Mernes, de los escenarios del mundo a su nuevo emprendimiento: el respaldo decisivo de su madre

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

INFOBAE AMÉRICA

Impactantes imágenes: esquiadores descienden el

Impactantes imágenes: esquiadores descienden el Etna mientras el volcán comenzaba a expulsar lava

El papa León XIV anunció reformas en la Iglesia Católica tras concluir el Año Santo

El Tribunal Constitucional de Bolivia analiza recursos contra dos decretos de Rodrigo Paz

El presidente del BID visitará Bolivia para reunirse con el Gobierno y los empresarios privados

Esta mujer aparece en una fotografía histórica, pero no supo que era famosa hasta 40 años después: “Una leyenda de la fuerza de la maternidad”