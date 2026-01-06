El tercer sospechoso del crimen de Jeremías Monzón estuvo ante el juez y se fue a su casa: “No importa la edad, son asesinos”

Jeremías tenía 15 años

“No importa la edad, son asesinos. Lo que hicieron fue una ejecución. No es justo, esto es horrible”. El doloroso reclamo de Romina, la mamá de Jeremías Monzón (15) se escuchó este martes en los tribunales de Santa Fe. Fue luego de la audiencia por atribución de hecho contra el tercer y último implicado en el crimen del adolescente, al que lo emboscaron para matarlo de 23 puñaladas. Se trata de un chico de 14 años que es inimputable y que, como llegó, se fue: libre.

De los otros dos señalados por el asesinato de Jeremías, solo la chica de 16 años está presa e imputada por “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. Por decisión del juez penal Sergio Carraro permanecerá alojada en un Centro Especializado para Menores. Si fuera adulta enfrentaría una prisión perpetua.

El otro sindicado en el expediente, que investigan los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria, es un chico de 15 años, que antes del fin de año de 2025 también presenció la audiencia de atribución del hecho y se fue a su casa por ser inimputable.

Este martes, el último capturado escuchó a la fiscal Gioria y al juez penal Pablo Ruiz Steiger: le atribuyeron los hechos, se le hizo saber la calificación legal de la causa y la evidencia en su contra. En el caso de los dos chicos de 14 y 15 años, el magistrado dispuso lo mismo: que se vayan a su casa, pero que queden bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

La cámara de seguridad que registró a la víctima con la ahora detenida de 16 años

“La teoría del caso presenta un escenario con tres coautores, tanto en lo que hace a la planificación como la ejecución”, confirmó la fiscal Gioria al salir de los tribunales.

Según la causa, la adolescente de 16 años, que conocía a Jeremías del colegio, fue quien lo citó ese 18 de diciembre. No estaba sola. Los dos menores de 14 y 15 años estaban esperándolo para atacarlo. Entre los tres, lo mataron de 23 puñaladas y filmaron el hecho: para los fiscales los tres planificaron el asesinato, actuaron a traición y sobre seguro y lo atacaron de un modo cruel. Sin embargo, no tiene respuesta aún el por qué lo hicieron.

La esperanza de hallar respuestas están puestas en los celulares que secuestraron durante los allanamientos en los que cayeron los dos primeros sospechosos: los investigadores creen que las pericias a esos teléfonos serán la clave para entender el caso que sacude a Santa Fe.

Mientras tanto, los investigadores saben lo que pasó, no cómo se llegó a ello. La causa dice que Jeremías el 18 de diciembre viajó desde su Santo Tomé natal hacia Santa Fe, tras ser citado por la detenida. No era una desconocía, tanto ella como el menor de 15 lo conocían de la escuela y tenían contacto por redes sociales.

Jeremías conocía a sus asesinos

Se encontraron y lo llevaron a un galpón abandonado que está frente a la cancha auxiliar del Club Colón de Santa Fe. Ahí lo mataron a puñaladas, lo que le provocó en shock hipovolémico: se desangró.

Los familiares de Jeremías comenzaron a preocuparse porque no regresaba a su casa e hicieron la denuncia. El cuerpo lo encontrarían recién el 22 de diciembre.

Las cámaras de seguridad ya habían orientado la investigación hacia los menores y el 27 de diciembre por la madrugada se hicieron allanamientos en Santo Tomé y en el barrio Centenario de la capital provincial: secuestraron dispositivos electrónicos y también atraparon a dos de los implicados: a la chica que lo citó y a su cómplice de 15, quien habría filmado lo sucedido.

“Soy una madre destrozada. No lo voy a poder volver a abrazar, no va a estar en las fiestas, y estas personas, los asesinos, vuelven a su casa. Ojalá que esta lucha sirva para que ninguna otra familia pase por esto”, gritó este martes Romina.