El estremecedor caso de un joven al que lo mataron tras una golpiza brutal en Merlo: los videos

Investigan el ataque a un joven en Merlo que murió tras recibir un botellazo en la cabeza: parte del ataque

Las imágenes son terribles y son así de terribles porque alguien se tomó el tiempo de filmar con su celular, quizás otros llamaron a la ambulancia. Lo cierto es que en ese video se ve a Maximiliano Balbuena (29) tambaleándose por las calles del barrio Matera de Merlo, con la cabeza ensangrentada y su cara también. No podía mantenerse en pie y, tras cuatro días de agonía en el Hospital Malvinas Argentina, este domingo falleció. Por el crimen hay un detenido.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo sucedió el 31 de diciembre pasado, en el cruce de Ramón Freire y Boyacá. Los oficiales de la subcomisaría del Barrio Matera de la Policía Bonaerense llegaron hasta allí alertados por un llamado al 911, en el que se advertía sobre un conflicto en la vía pública.

Cuando arribaron a la esquina en cuestión, se encontraron con Maximiliano tendido en la cinta asfáltica. Para ese entonces, el hombre sufría convulsiones y tenía sangre en la zona craneal. La hermana de la víctima estaba a su lado, le habían avisado sus vecinos.

Fue justamente la hermana de Maximiliano la que le comentó a los policías lo que le dijeron los vecinos. Les dijo que su hermano se había peleado con un hombre de apellido Ahumada y que la paliza fue tal que terminó en muy mal estado, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Investigan el ataque a un joven en Merlo que murió tras recibir un botellazo en la cabeza: el joven herido

Ante la urgencia del cuadro crítico de Maximiliano, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde permanece internado en estado crítico con hemorragia cerebral, sedado y asistencia respiratoria mecánica hasta este domingo que falleció.

Mientras tanto, y en base a los dichos de la hermana de Maximiliano, los policías, bajo el mando de la UFI N°6 de Morón, a cargo de Fernando Siquier Rodríguez, dispuso el arresto del tal Ahumada que había sindicado la joven como el autor de la agresión.

Maximiliano Balbuena tenía 29 años

En base a lo que surgió de las cámaras de monitoreo obtenidas por la Policía Bonaerense, las fuentes del caso dijeron que Fabián Eduardo Ahumada Romero, un ciudadano chileno de 56 años, quedó preso por el delito de tentativa de homicidio que, tras la muerte de Maximiliano, se transformará en una acusación por homicidio en riña.

Ahumada, el detenido es de nacionalidad chilena

Sin embargo, Ahumada no fue el único apuntado como autor del ataque a Maximiliano: habría otro sospechoso que fue señalado por la familia de la víctima y por testigos del hecho que es intensamente buscado, según publicó este lunes el portal Primer Plano On Line. Ese sospechoso sería el hijo del hombre detenido.

Mató al vecino por un conflicto por la medianera en Pilar: “Dijo que cazaba palomas y se le escapó el tiro”

El disparo que mató a Damián le ingresó por la axila y fue fatal

Anochecía y Matías Damián Gorosito, de 20 años, cavaba pozos en el límite posterior de su casa de la localidad de Manzanares, en Pilar, para poner los troncos que sostendrían la medianera de alambre con la que intentaba delimitar su terreno del predio de su vecino. En esas circunstancias fue asesinado.

Por el crimen de Damián está detenido justamente su vecino, Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años que les dijo a los policías que lo arrestaron en su casa que “se le escapó el tiro cuando cazaba palomas con un rifle de aire comprimido” calibre 6.35.

El hermano de la víctima, testigo directo de lo sucedido, refutó ante las autoridades la versión del detenido e imputado por el delito de homicidio simple, en una causa que investiga la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Todo sucedió el viernes pasado por la noche en una propiedad de la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. Damián acomodaba la medianera trasera cuando recibió el disparo del rifle. “Impactó en la axila izquierda, habría tocado el corazón y le perforó el pulmón”, explicaron las fuentes del caso a Infobae las lesiones fatales que recibió la víctima.

Damián fue trasladado al Hospital Central de Pilar, pero falleció. Ante el fiscal, González Samaniego, con defensor oficial, se negó a declarar, aunque a los policías que lo detuvieron les había dicho que se le escapó el tiro mientras cazaba palomas.

Las autoridades no creen mucho en esa versión de los hechos, más aun luego de haber escuchado al testigo directo del crimen: el hermano de la víctima, quien alegó que el sospechoso le apuntó y le tiró, aparentemente, porque González Samaniego “estaría en disconformidad por el arreglo que hacía Damián en la medianera”.

“Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal”, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.