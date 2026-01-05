Lo buscaban por el crimen de un vigilador que defendió a su vecina de un robo y cayó en Lomas de Zamora

Elvio Avilés tenía 27 años y era papá de tres chicos

El crimen de Elvio Avilés (27), un custodio y padre de tres chicos que se había mudado a la localidad de Villa Madero escapando de la inseguridad, fue uno de los casos más resonantes allá por febrero de 2018. El vigilador fue asesinado cinco días después de cambiar de barrio en La Matanza para huir de los robos. Desde entonces, la Justicia buscaba a uno de los sospechosos que supo ocultarse bastante bien todo este tiempo... Hasta este lunes. Lo atrapó la Policía de la Ciudad en Lomas de Zamora.

Sobre la cabeza de Alexis Roberto Barraza, de 28 años, pesaba un pedido de captura nacional e internacional en la causa que tramita en la UFI de Homicidios de La Matanza. Está acusado de ser coautor de robo agravado, portación de arma y homicidio criminis causa (NdeR: matar para ocultar otro delito y lograr impunidad).

A Barraza lo buscaban desde el 5 de septiembre de 2018 y ahora esta noche dormirá en la comisaría 5ª de Lomas de Zamora, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Esta tarde, poco después de las 14 y en el cruce de Esquel y Reaño, en Villa Fiorito, agentes de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad dieron con el prófugo en inmediaciones a su domicilio. Fue en el marco de una investigación conexa con otra causa, agregaron las fuentes consultadas por este medio.

Barraza detenido esta tarde

Barraza está acusado de haber participado en un asalto en el que fue asesinado Elvio la noche del 20 de febrero de 2018 en Villa Madero, cuando junto a un cómplice interceptaron a una mujer y le robaron a punta de pistola en la calle Suárez, entre Mariquita Thompson y Domínguez.

Ese asalto fue presenciado por Elvio, el vigilador que se había mudado a ese barrio de Villa Madero cinco días antes, escapando de la inseguridad en otras zonas de La Matanza donde había vivido. No lo dudó y fue a defender a la mujer, identificada como Melisa, y que era conocida de su hermano.

Según contaría Melisa luego, Elvio se tiró sobre el ladrón y comenzó a forcejear con él. En ese momento fue herido de un tiro y cayó al suelo mientras el delincuente escapaba en un Renault Sandero Stepway blanco que lo esperaba.

Elvio fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, pero llegó muerto.

Elvio era fanático de River

Luego se conocería que había llegado a Villa Madero, el barrio en el que se había criado, alentado por su familia para que se mude a una zona más segura y se vaya de La Tablada. Lo mataron a tres cuadras de la casa que había estrenado apenas cinco días antes.

Hincha de River, trabajaba como vigilador en una empresa de seguridad privada y se había pedido las vacaciones para hacer la mudanza. Al momento del crimen, sus tres hijos tenían apenas 7, 5 y 2 años.

“Él estaba volviendo de trabajar. Vio que le querían robar a una amiga de su hermano y trató de impedirlo, pero le dieron un tiro por atrás“, explicaría por ese entonces su madre, Yamile.

Barraza, detenido

La madre de los hijos de Elvio, allá por 2018, lo despidió en redes sociales: “Te amo y vas a estar siempre en mi corazón. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar. Mi amor, te me fuiste muy pronto, no hay explicación para todo lo que estoy sintiendo en este momento… Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que a nuestros hijos no les falte nada. Sé que no te gusta que esté mal, pero voy a tratar de estar bien por los frutos de nuestro gran y loco amor“.