El fraude de la calle Otamendi: estiman que la estafa a multinacionales y pymes rondaría los $1000 millones

El fraude de la calle Otamendi: crearon una firma fantasma para estafar a multinacionales y pymes

El fraude de la calle Otamendi fue ideado por sus cráneos para caducar a los 60 días. Ese era el plazo de los cheques sin fondos que emitía la firma fantasma al comprar materiales y mercadería a empresas de diversos rubros -ya sea pymes o multinacionales- de Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires. Todos debían hacer la entrega en ese domicilio de Valentín Alsina, en Avellaneda. La gran mayoría de las víctimas fue allí a reclamar. Ya no había nada.

O casi nada. Según pudo saber Infobae, los investigadores tienen la pista de que uno de los estafadores seguía monitoreando lo que sucedía en el predio alquilado de la calle Otamendi por la cámara de seguridad vecinal que se controlaba por celular: “Creemos que vio en vivo los allanamientos, incluso”.

Así de perversa fue la maniobra delictiva que la banda acusada por “estafas reiteradas” (NdeR: casi al borde de la asociación ilícita) por la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

El golpe fue tan grande que aún no se sabe la cifra exacta de víctimas, aunque sin ese dato, y en una cuenta rápida, los investigadores estimaron que el monto del fraude asciende a $1000 millones de pesos.

Los cheques rechazados de la testaferro

Por lo pronto, según contaron fuentes del caso a este medio, la mujer acusada de ser la testaferro de la banda tiene emitidos 75 cheques sin fondo por un valor de 383.664.781,04 pesos. “Le pagaban dos mangos para que preste nombre para todo”, dijeron sobre Claudia Lorena Pirolo, de 49 años.

Mientras se siguen sumando víctimas que buscan ver si entre lo secuestrado está lo que le vendieron a la firma fantasma para recuperarlo; a la causa se sumaron dos denunciantes de la provincia de Córdoba tras la difusión del caso: una pyme que fabrica dulce de leche y una casa que vende ventiladores y artículos de iluminación.

Está claro que no les importaba el rubro, lo que importaba es que cayeran en la trampa. Las empresas ficticias eran Comercial Sur y La Tranquera Mayorista.

La causa

El caso que sacó a la luz la estafa comenzó el 14 de octubre pasado, cuando un hombre que se identificó como “Mateo” —presentándose como empleado de la firma Comercial Sur— contactó telefónicamente a una pyme de la construcción y solicitó una cotización para la provisión de 200 metros lineales de muro perimetral con pilares.

Todo estaba destinado a una obra en calle Otamendi al 1300, en Valentín Alsina. Se acordó un presupuesto de $11.120.492,90, con pago mediante dos eCheq de más de cinco millones y medio de pesos cada uno, a cobrar a 60 días.

Fueron tres envíos de materiales los que se hicieron del 27 al 31 de octubre. Semanas después, la firma Comercial Sur interrumpió toda comunicación y, días más tarde, los eCheq resultaron rechazados por falta de fondos.

La oficina móvil

De acuerdo con el expediente, el denunciante acudió a la dirección a la que llevaron los materiales: la calle Otamendi al 1300. No estaba la firma, pero sí allí habían ido varias de las víctimas. Los vecinos del lugar señalaron que la locación había sido alquilada y los inquilinos adeudaban dos meses y habían abandonado el lugar la semana anterior.

En paralelo, ya hay un grupo de WhatsApp denominado “Estafa Otamendi”, que nuclea a otros damnificados, pero igualmente las autoridades buscan a más víctimas: tienen mercadería que no saben de quién es porque nadie aún la reclamó.

La investigación permitió constatar que la maniobra abarcó, además de los primeros damnificados, al menos siete empresas multinacionales.

Lo que encontró la DDI en los allanamientos

Los productos sustraídos fueron trasladados a distintos puntos del conurbano bonaerense y tres fueron allanados:

Famatina al 1800 , de Gerli , partido de Avellaneda : se secuestró una oficina móvil tipo tráiler adaptada.

Las Casuarinas al 4100 , de Temperley , partido de Lomas de Zamora : se incautaron siete pallets con 554 bolsas de productos, campanas de cocina, cocinas industriales, mamparas, espejos de diferentes modelos, madera ecológica, ventiladores de techo, entre otros bienes.

Las Casuarinas y Hungría, de Temperley, partido de Lomas de Zamora: se halló una máquina cortadora de césped eléctrica nueva, un teléfono celular, relojes inteligentes, mopas, cámaras de seguridad, batidoras, colchones inflables, camisolines y más productos de consumo, junto con panes dulces y otros artículos.