El fraude de la calle Otamendi: crearon una firma fantasma para estafar a multinacionales y pymes

Todo comenzó con la denuncia de una pyme: le compraron materiales para la construcción por 11 millones de pesos, entregaron la mercadería y le pagaron con dos cheques que, cuando los fueron a cobrar, no tenían fondos. No fue la única víctima: también hay siete multinacionales estafadas. Incluso, los investigadores sospechan que hay más damnificados y por eso piden que se acerquen a la SubDDI de Pilar o a la fiscalía que a cargo de dar con la banda que creó una empresa fantasma para defraudar empresas.

De acuerdo con las fuentes del caso consultadas por Infobae, la maniobra incluyó operaciones fraudulentas, la utilización de depósitos alquilados bajo identidades apócrifas y la sustracción de mercadería por sumas millonarias. Los policías de la SubDDI de Pilar lograron recuperar parte de los bienes y hasta la oficina móvil empleada como centro de operaciones. Hasta el momento, no hay detenidos.

La causa se investiga como “estafas reiteradas” y quedó bajo la órbita de la UFI N°3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreita. Entre las víctimas figuran también cuatro pymes, quienes denunciaron pérdidas económicas que superan los 32 millones de pesos. Las empresas ficticias eran Comercial Sur y La Tranquera Mayorista.

El caso que puso a la luz la estafa comenzó el 14 de octubre pasado, cuando un hombre que se identificó como “Mateo” —presentándose como empleado de la firma Comercial Sur— contactó telefónicamente a una pyme de la construcción y solicitó una cotización para la provisión de 200 metros lineales de muro perimetral con pilares.

Parte de los operativos para recuperar los materiales

Todo estaba destinado a una obra en calle Otamendi al 1300, en Valentín Alsina. Se acordó un presupuesto de $11.120.492,90, con pago mediante dos eCheq de más de cinco millones y medio de pesos cada uno, a cobrar a 60 días.

Fueron tres envíos de materiales los que se hicieron del 27 al 31 de octubre. Semanas después, la firma Comercial Sur interrumpió toda comunicación y, días más tarde, los eCheq resultaron rechazados por falta de fondos.

Lo que encontró la DDI en los allanamientos

De acuerdo con el expediente, el denunciante acudió a la dirección a la que llevaron los materiales: la calle Otamendi al 1300. La sorpresa no fue menor. Otros proveedores también habían sido afectados, incluso uno había ido el mismo día al mismo lugar ante el desconcierto por la estafa.

Fuentes del caso dijeron que los vecinos del lugar señalaron que la locación había sido alquilada y los inquilinos adeudaban dos meses de alquiler y habían abandonado el lugar la semana anterior.

La oficina móvil

En paralelo, surgió un grupo de WhatsApp denominado “Estafa Otamendi”, que nuclea a otros damnificados. La investigación permitió constatar mediante análisis de videos y tareas de campo que la maniobra abarcó, además de los primeros damnificados, al menos siete empresas multinacionales.

Los productos sustraídos fueron trasladados a distintos puntos del conurbano bonaerense y almacenados en una oficina móvil, utilizada como fachada para la maniobra.

Parte de lo secuestrado

El operativo incluyó allanamientos en tres domicilios:

Famatina al 1800 , de Gerli , partido de Avellaneda : se secuestró una oficina móvil tipo tráiler adaptada.

Las Casuarinas al 4100 , de Temperley , partido de Lomas de Zamora : se incautaron siete pallets con 554 bolsas de productos, campanas de cocina, cocinas industriales, mamparas, espejos de diferentes modelos, madera ecológica, ventiladores de techo, entre otros bienes.

Las Casuarinas y Hungría, de Temperley, partido de Lomas de Zamora: se halló una máquina cortadora de césped eléctrica nueva, un teléfono celular, relojes inteligentes, mopas, cámaras de seguridad, batidoras, colchones inflables, camisolines y más productos de consumo, junto con panes dulces y otros artículos.

Ante la necesidad de identificar a nuevas víctimas de la organización delictiva, se solicitó que todas las empresas damnificadas se presenten ante la SubDDI de Pilar o ante la UFI N°3 del fiscal Germán Camafreita.