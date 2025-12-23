Crimen y Justicia

Los videos de la impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria: hay dos detenidos

La víctima, que había salido de un banco y se detuvo por un desperfecto en su auto, fue abordada por cuatro personas que huyeron con una suma considerable. La Policía montó un operativo para interceptarlos

Salidera bancaria en La Plata: del neumático pinchado al robo en una gomería (Video: 0221)

Una salidera bancaria en La Plata derivó en una escena de alta tensión y persecución tras el robo de una mochila con una suma millonaria de dinero.

El hecho tuvo lugar cuando la víctima, que acababa de retirar una importante cantidad de efectivo de una sucursal privada ubicada en 44 y 23, se detuvo en una gomería de diagonal 73 y 24 debido a un neumático pinchado.

Fue en ese momento cuando cuatro individuos le sustrajeron la mochila del interior del vehículo y huyeron utilizando una camioneta Citroën Berlingo.

Según pudo averiguar 0221, con la descripción del vehículo utilizado por los autores, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo junto a la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana (SASU) y la Motorizada FBA 5.

La camioneta fue localizada poco después en la intersección de 19 y 527, momento en el que los ocupantes, al advertir la presencia policial, iniciaron una fuga a alta velocidad “por varias cuadras”.

Durante la persecución, dos de los sospechosos se arrojaron del rodado en movimiento al llegar a 17 y 518 para ingresar a un campo y lograron escapar.

Impactante persecución policial en las calles de La Plata tras una salidera bancaria (Video: 0221)

Por otro lado, los otros dos continuaron la huida hasta que finalmente fueron interceptados y detenidos en Camino Centenario y 509. En ese punto, los efectivos detuvieron a los dos sospechosos restantes y recuperaron la mochila con el dinero.

En la requisa del vehículo, la Policía incautó un par de guantes negros, un binocular rojo de larga vista, varias prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo y un teléfono celular.

Hay dos detenidos tras la salidera bancaria en La Plata (Video: 0221)

La causa quedó caratulada como “robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria” y se encuentra en manos de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.

El personal policial, junto al Comando de Patrullas, continuó el rastreo en la zona para localizar a los dos prófugos, aunque hasta el momento continúan sin resultados positivos.

Salidera en Núñez: un policía retirado de la Federal mató a un motochorro y quedó detenido

A comienzos de noviembre, un policía retirado de la Policía Federal Argentina mató a uno de los seis motochorros que intentaron asaltarlo tras salir de una financiera en el centro de Buenos Aires

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el ex cabo primero, que había acudido a la financiera ubicada en Corrientes y Reconquista junto a un amigo, permanece detenido por orden del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°39, bajo la dirección de Santiago Bignone y secretaría de Marcelo Muffatti.

El incidente ocurrió cuando el policía y su acompañante, a bordo de un Fiat Palio, fueron interceptados en la intersección de Cuba e Iberá, en Núñez, por dos asaltantes. Los atacantes rompieron el cristal del vehículo utilizando un punzón, lo que provocó un forcejeo en el que según las víctimas, uno de los ladrones extrajo un arma de fuego y se desencadenó un tiroteo. Tras el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes sustrajo una mochila con dinero en efectivo pero cayó malherido al huir y murió en la escena.

La banda involucrada estaba compuesta por tres motos, cada una con dos ocupantes, incluyendo un vehículo KTM modelo Duke. Los otros cinco sospechosos lograron escapar y son buscados intensamente por la Policía de la Ciudad.

Durante el operativo, la Justicia ordenó el secuestro de una arma Glock modelo 23 calibre .40, 10 municiones, un cargador, la mochila robada y el punzón utilizado para romper el vidrio. El policía retirado resultó ileso, mientras las autoridades trabajan para identificar al ladrón fallecido.

