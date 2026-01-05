Crimen y Justicia

Asesinaron a un policía en San Martín e hirieron a otro en un enfrentamiento a los tiros con delincuentes

El violento episodio ocurrió este lunes a la madrugada en el barrio El 18, en la localidad de Billinghurst. La Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos, uno de los cuales tenía un pedido de averiguación de paradero activo

Guardar
Tiroteo fatal en San Martín: el momento en que trasladan a uno de los policías heridos

Un operativo preventivo realizado este lunes en el partido bonaerense de San Martín culminó con un tiroteo fatal entre efectivos policiales y delincuentes en el barrio El 18, en la localidad de Billinghurst. Durante el enfrentamiento, tres efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense sufrieron heridas de bala, de los cuales uno de ellos murió poco después en un hospital. Por su parte, uno de los agresores fue hallado sin vida en las inmediaciones, mientras que otros tres sospechosos terminaron detenidos.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el procedimiento, realizado durante la madrugada en el marco del plan denominado Operativo Blindaje desplegado en la zona, comenzó cerca de las 3, cuando un móvil de la UTOI se encontraba realizando tareas de identificación sobre la calle Sargento Cabral. En ese contexto, dos hombres intentaron escapar hacia el interior del asentamiento, lo que motivó una persecución a pie por parte de los uniformados. La situación derivó en la aprehensión de dos personas dentro de una vivienda, donde también fue incautado un chaleco antibalas.

En medio de ese operativo, un tercer sospechoso abrió fuego contra los policías, lo que desencadenó en un intenso intercambio de disparos. Tras el tiroteo, tres agentes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a diferentes centros médicos de la zona. Según precisaron fuentes del caso a este medio, uno de los efectivos murió a raíz de las heridas recibidas, pese a los intentos de reanimación. Los otros dos permanecían internados, fuera de peligro y en observación.

El tiroteo ocurrió en los
El tiroteo ocurrió en los pasillos del barrio El 18, en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.

El video que encabeza esta nota muestra los momentos posteriores al tiroteo, justo cuando uno de los efectivos heridos fue trasladado por sus compañeros hasta el patrullero que se encontraba detenido frente al asentamiento.

La gravedad de los hechos movilizó a otras unidades policiales del Operativo Blindaje, que acudieron a la escena junto a personal especializado en investigaciones de narcotráfico para reforzar la seguridad y asistir a los lesionados.

Posteriormente, sobre la avenida Eva Perón, fue hallado el cuerpo de uno de los agresores, un hombre mayor de edad que habría muerto como consecuencia de las heridas recibidas durante el enfrentamiento con la policía. Al cierre de esta nota todavía no había sido identificado.

Además, otro sospechoso fue aprehendido cuando intentaba huir por los pasillos del barrio. Fuentes del caso confirmaron a este medio que los detenidos fueron identificados como M.M.M., de 41 años, D.N.M. (19) y R.P.M. (30).

Los tres detenidos tras el
Los tres detenidos tras el enfrentamiento armado.

En el caso particular de D.N.M., los investigadores corroboraron que posee un pedido de averiguación de paradero activo a requerimiento del Juzgado Nacional de Menores Nº 5 departamental, en el marco de la causa del pasado 24 de octubre.

Una vez en el lugar, los peritos secuestraron un arma de fuego calibre .9 milímetros con numeración suprimida y varios envoltorios con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína fraccionado, a la espera de confirmación oficial sobre su composición y peso. También se incautó el armamento reglamentario del personal policial, siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de intervenciones.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, que dispuso la intervención de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina y el relevamiento de cámaras de seguridad del área para reconstruir la secuencia del tiroteo. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

