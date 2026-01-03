El impactante testimonio de la víctima menor de edad del actor porno de La Matanza

Lucas Nahuel Jerez, alias "Focu69"

El negocio del porno argentino monetizado en internet, un fenómeno netamente joven, se presenta a sí mismo como una historia de éxito. Sus estrellas dan entrevistas cándidas donde hablan de cómo les cambió la vida vender sexo online, de todos esos dólares que ganan en las grandes plataformas, una vida casi de fantasía relatada con una sonrisa pícara, recibida sin repreguntas, porque, a priori, suena fenomenal, como si fuera la salida laboral del siglo.

La historia que sigue habla del lado oscuro de este negocio.

D. tenía 17 años cuando conoció a Lucas Nahuel Jerez. Él, 29. Ocurrió en abril de 2023, una noche en una fiesta en la casa de Jerez en Ingeniero Budge, a donde D. llegó por una amiga en común.

Lucas era, por así decirlo, una figura. Oriundo de Lomas de Zamora, con domicilio en Ramos Mejía, reconocido en el escurridizo mundo del porno local con el alias de “Focu69″, había protagonizado una serie de videos junto a Barbie Rivas, una de las figuras más repetidas en el negocio local. En su primera conversación, Jerez le preguntó a D. si acaso conocía a Rivas. La chica dijo que no.

Se vieron otra vez tiempo después. D. se había vuelto vegetariana. Nada le gusta más a un vegetariano que respeten su elección. Jerez le cocinó a la joven una cena libre de carne, hasta le dibujó una sonrisa en la salsa. La conversación se puso íntima en la sobremesa. Lucas le contó la historia de su vida, ciertos momentos vividos. Luego, de acuerdo al relato de la adolescente, el actor porno sirvió el postre: pasta base y cocaína para su invitada menor de edad. Se convirtieron en novios a la semana siguiente.

Lo incautado a "Focu69"

De inmediato, Lucas llegó con una mala noticia. Su familia, supuestamente, lo había echado de su casa. Llevó a su nueva novia a la propiedad de una tía en Villa Madero. El dinero era escaso. “Focu69″, siempre según el testimonio de la menor, le propuso prostituirse, con un aviso en el portal del escorts Skokka, también filmar videos XXX para monetizar en plataformas online. Jerez se quedaría con el 10 al 15% de lo que cobraba; la acompañaba a hoteles, incluso.

Luego, las cosas se pusieron peor. Mucho peor.

Hoy, casi tres años después, Lucas Jerez espera sentado en una cárcel de La Plata, tras ser detenido y allanado por la Policía Bonaerense. Este último lunes, la fiscal Lorena Pecorelli pidió su elevación a juicio tras una exhaustiva investigación de la ayudante fiscal Daniela Sánchez; el actor y productor porno fue acusado de los delitos de producción de material sexual de menores y explotación agravada de la prostitución.

Hay tres víctimas en el caso: su novia menor de edad y las dos parejas que le siguieron. Una fuente clave en la investigación asevera: “A todas se les hizo el novio”.

La supuesta novia menor de edad -ya mayor- denunció inicialmente a Jerez en la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia. La fiscal Pecorelli, a cargo de la Ayudantía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de La Matanza, no acusó al actor y productor de prostituir a su primera víctima; el Juzgado N°42 de CABA le había dictado la falta de mérito por ese mismo delito.

La víctima atravesó otra declaración en la causa porteña, realizada en cámara Gesell, donde aseguró que mintió al decir que Jerez no conocía su edad al momento de los hechos.

Fragmento de la pericia a la billetera virtual del actor porno

Sin embargo, el testimonio de la chica -que afirmó que la relación con “Focu69″ duró más de un año- fue una de las claves en la causa de Pecorelli. Así, la fiscal pidió que Jerez sea enjuiciado por filmar y vender, al menos, un video con la joven mientras tenía 17. El actor protagonizó el film.

En su denuncia, realizada el 11 de septiembre de 2024, la joven dio todos los datos de Jerez: su domicilio en Ramos Mejía, donde finalmente fue allanado, y su usuario de Telegram, donde vendía el contenido de sus supuestas víctimas.

Jerez, según la denuncia, le escribió por Telegram el día anterior. Supuestamente, le afirmó que “no iba a borrar los videos”, “la insultaba” y le dijo que “tenía que chupar p... para comer, que era una prostituta”.

La pericia a la billetera virtual de Jerez reveló movimientos por casi 100 mil dólares

Jerez le habló, también, de un supuesto primo sicario que habría salido de la cárcel tiempo antes. Además, la habría amenazado por Instagram. Unas chicas, supuestamente, llegarían para darle una golpiza. En el canal de mensajería donde promovía su contenido, el actor habría dicho que la joven “no tenía 18 años sino 25 y que tenía problemas de adiciones, que él le había pagado por todos los vídeos que hizo”.

“Yo era menor, hacía videos con él, tenía 17 años por los cuales yo no cobraba nada", afirmó la chica. Los videos terminaban en plataformas como XVideos y Pornhub, así como en el propio canal de venta de “Focu69″ en Telegram.

Con el tiempo, según asegura una transcripción judicial de su relato, “Lucas comenzó a ser violento, a tirarle cosas, a propinarle golpes sin razón alguna”. Incluso, la habría forzado a tener sexo en una ocasión. “Espero no te vengues”, le habría dicho Jerez con una sonrisa.

Más tarde, se mudaron a Ramos Mejía. Allí se habría prostituido otra vez, todo, para mantener a la casa y al hombre que se había convertido en su cafisho, su proxeneta. La Justicia le preguntó si participaban otras chicas de los encuentros. La joven aseguró que no, “pero sí hombres, eran clientes”. Jerez “también trajo amigos y conocidos para hacer videos de tríos, él mismo participaba de dichos videos”.

La chica dejó el departamento de Ramos Mejía en agosto de 2024. Estaba flaca, golpeada y enferma de dengue. Era un fusible para el negocio, en todo caso. La próxima “novia” vendría semanas después.

"Focu69" en una foto de sus redes

La monetización en dólares del contenido porno -la regla comercial que le da sentido al negocio XXX en Argentina- es la clave para entender la historia de “Focu69“. Una pericia a su billetera virtual reveló movimientos por casi 100 mil dólares: 62 mil fueron enviados a una cuenta aún desconocida, posiblemente un exchange de criptomonedas donde cambiaba el dinero.

La víctima conocía los movimientos cripto del actor. ”Los videos los cobraba en dólares a través de billeteras virtuales", aseveró.

Para estas plataformas, tener los papeles en regla es clave también. En el allanamiento a Jerez se encontraron dos formularios de performer consent and release agreement, que las protagonistas de los videos porno deben firmar para luego ser presentados. Pornhub, la mayor del negocio a nivel global, fue mencionada tres veces en las 32 páginas del pedido de elevación a juicio de Pecorelli. La víctima menor de edad aseguró que firmó uno de estos consentimientos. Sin embargo, afirmó que “Pornhub la bloqueó, ya que tenía su DNI y corroboraron que era menor”.

Otra supuesta víctima de Jerez, la número tres, tiene su propio perfil en Pornhub, que continúa activo hasta hoy, con videos propios posteados en las últimas semanas. Básicamente, relanzó su carrera online luego del arresto del productor que la había convertido en una estrella.

La joven -de 21 años, oriunda de Perú- se mudó al departamento de Ramos Mejía con su pequeña hija; su propia madre denunció a Jerez en la Justicia, lo que dio comienzo a la causa de Sánchez y Pecorelli.

La fiscal imputó al actor porno por prostituir a esta joven. Los videos, a simple vista, eran una excusa para alimentar su negocio de presunto proxeneta: horas antes de ser arrestado, Jerez habría convocado a una sesión de sexo grupal con esta chica en un departamento de Palermo.