Delincuentes ingresaron en una obra en construcción en Neuquén y se llevaron hasta la grifería

Un grupo de delincuentes robó elementos de una obra en construcción de San Martín de los Andes pero la Policía recuperó todo

Un grupo de delincuentes aprovechó la falta de movimiento en el barrio El Arenal, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, para ingresar a un inmueble en desarrollo y sustraer una importante cantidad de materiales y electrodomésticos. Se llevaron hasta la grifería.

La denuncia se registró durante las primeras horas del sábado, en una obra situada en el sector residencial de San Martín de los Andes, según informó el portal LM Neuquén.

Personal de la Comisaría 43 del barrio El Arenal constató que los autores del robo utilizaron una escalera para acceder a un ventanal y forzaron la abertura para ingresar. Una vez dentro, sustrajeron varias cajas con materiales de grifería, elementos de electricidad e iluminación, además de algunos electrodomésticos.

Los uniformados comenzaron un patrullaje en las zonas aledañas con la colaboración de distintas unidades policiales. El operativo, coordinado por el Comando Radioeléctrico San Martín de los Andes, permitió dar con la totalidad de los elementos robados en un lapso inferior a una hora desde la denuncia.

Los materiales sustraídos se encontraban ocultos entre la vegetación, a unos 300 metros del lugar del robo, lo que sugiere que los delincuentes habrían planeado retirarlos en un vehículo en un segundo intento. El hallazgo incluyó cajas completas de grifería y componentes eléctricos, así como electrodomésticos que aún permanecían embalados.

Los objetos recuperados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a la sede de la Comisaría 43 para su resguardo. Horas más tarde, el responsable de la obra se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia y reconocer los elementos, acreditando su legítima propiedad ante las autoridades.

Los efectivos policiales encontraron todo lo robado a tres cuadras del lugar (Gentileza: LM Neuquén)

La investigación continuará hasta dar con los responsables del delito. Las autoridades no descartan que los autores sean conocidos en el ámbito delictivo local, y mantienen abiertos todos los canales para recibir información que permita avanzar en la causa.

Entraron a una casa mientras el dueño dormía y se robaron hasta las ollas

Un violento robo se registró en el barrio de Etcheverry, en el partido de La Plata. Todo ocurrió cuando una banda compuesta por cuatro hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados irrumpió en una casa mientras su dueño descansaba.

La víctima, de 37 años, quintero de la zona, fue sorprendido por los asaltantes en la madrugada del jueves 11 de diciembre, quienes ingresaron por una de las ventanas, cuya reja fue forzada. De inmediato, lo redujeron para luego revisar meticulosamente cada ambiente del domicilio en busca de dinero.

Durante la situación, la víctima no resultó herida, aunque fue amenazado en reiteradas oportunidades con un arma de fuego para que entregue todos sus ahorros. “Queremos la plata”, le insistieron los asaltantes.

Los delincuentes lograron hacerse, entre otros elementos, con 4.000 dólares, varias ollas marca Essen, numerosas zapatillas y prendas de vestir e incluso un parlante. La causa está en manos de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial de La Plata.

Una vez perpetrado el robo, los intrusos escaparon rápidamente. Hasta ese momento, no se pudo establecer si escaparon a pie o contaban con algún vehículo en las inmediaciones. El hecho disparó el operativo policial, una cadena de comunicaciones entre el 911 y el arribo inmediato de patrulleros, quienes buscaron preservar el lugar a la espera de las pericias.

“En todo momento me pedían mis ahorros, y ante la insistencia solo atiné a entregar lo que tenía”, relató la víctima a los agentes presentes tras el suceso, declaración que consta en la causa judicial.

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación, mientras la vivienda de la víctima sigue bajo custodia a la espera de los trabajos periciales pertinentes.