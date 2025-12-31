Crimen y Justicia

Delincuentes ingresaron en una obra en construcción en Neuquén y se llevaron hasta la grifería

La Policía encontró el material robado a tan solo tres cuadras del lugar, oculto entre varios árboles. Todavía no hay detenidos

Guardar
Un grupo de delincuentes robó
Un grupo de delincuentes robó elementos de una obra en construcción de San Martín de los Andes pero la Policía recuperó todo

Un grupo de delincuentes aprovechó la falta de movimiento en el barrio El Arenal, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, para ingresar a un inmueble en desarrollo y sustraer una importante cantidad de materiales y electrodomésticos. Se llevaron hasta la grifería.

La denuncia se registró durante las primeras horas del sábado, en una obra situada en el sector residencial de San Martín de los Andes, según informó el portal LM Neuquén.

Personal de la Comisaría 43 del barrio El Arenal constató que los autores del robo utilizaron una escalera para acceder a un ventanal y forzaron la abertura para ingresar. Una vez dentro, sustrajeron varias cajas con materiales de grifería, elementos de electricidad e iluminación, además de algunos electrodomésticos.

Los uniformados comenzaron un patrullaje en las zonas aledañas con la colaboración de distintas unidades policiales. El operativo, coordinado por el Comando Radioeléctrico San Martín de los Andes, permitió dar con la totalidad de los elementos robados en un lapso inferior a una hora desde la denuncia.

Los materiales sustraídos se encontraban ocultos entre la vegetación, a unos 300 metros del lugar del robo, lo que sugiere que los delincuentes habrían planeado retirarlos en un vehículo en un segundo intento. El hallazgo incluyó cajas completas de grifería y componentes eléctricos, así como electrodomésticos que aún permanecían embalados.

Los objetos recuperados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a la sede de la Comisaría 43 para su resguardo. Horas más tarde, el responsable de la obra se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia y reconocer los elementos, acreditando su legítima propiedad ante las autoridades.

Los efectivos policiales encontraron todo
Los efectivos policiales encontraron todo lo robado a tres cuadras del lugar (Gentileza: LM Neuquén)

La investigación continuará hasta dar con los responsables del delito. Las autoridades no descartan que los autores sean conocidos en el ámbito delictivo local, y mantienen abiertos todos los canales para recibir información que permita avanzar en la causa.

Entraron a una casa mientras el dueño dormía y se robaron hasta las ollas

Un violento robo se registró en el barrio de Etcheverry, en el partido de La Plata. Todo ocurrió cuando una banda compuesta por cuatro hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados irrumpió en una casa mientras su dueño descansaba.

La víctima, de 37 años, quintero de la zona, fue sorprendido por los asaltantes en la madrugada del jueves 11 de diciembre, quienes ingresaron por una de las ventanas, cuya reja fue forzada. De inmediato, lo redujeron para luego revisar meticulosamente cada ambiente del domicilio en busca de dinero.

Durante la situación, la víctima no resultó herida, aunque fue amenazado en reiteradas oportunidades con un arma de fuego para que entregue todos sus ahorros. “Queremos la plata”, le insistieron los asaltantes.

Los delincuentes lograron hacerse, entre otros elementos, con 4.000 dólares, varias ollas marca Essen, numerosas zapatillas y prendas de vestir e incluso un parlante. La causa está en manos de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial de La Plata.

Una vez perpetrado el robo, los intrusos escaparon rápidamente. Hasta ese momento, no se pudo establecer si escaparon a pie o contaban con algún vehículo en las inmediaciones. El hecho disparó el operativo policial, una cadena de comunicaciones entre el 911 y el arribo inmediato de patrulleros, quienes buscaron preservar el lugar a la espera de las pericias.

“En todo momento me pedían mis ahorros, y ante la insistencia solo atiné a entregar lo que tenía”, relató la víctima a los agentes presentes tras el suceso, declaración que consta en la causa judicial.

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación, mientras la vivienda de la víctima sigue bajo custodia a la espera de los trabajos periciales pertinentes.

Temas Relacionados

ladronesroboobra en construcciónSan Martín de los AndesNeuquén

Últimas Noticias

Encapuchados, entraron a una casa de La Plata, golpearon al dueño y huyeron con todos sus ahorros

El asalto ocurrió durante la madrugada del martes en una casa de la calle 46 entre 28 y 29 del barrio La Loma

Encapuchados, entraron a una casa

A más de un año de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén, la causa será investigada por la Justicia Federal

Ante la falta de datos certeros sobre su paradero, la querella presentó una solicitud para que se analice si la joven habría sido víctima de trata de personas

A más de un año

La familia de Jeremías Monzón volvió a pedir justicia: “Es durísimo, los asesinos van a quedar libres por ser menores”

Las autoridades continúan buscando a un tercer implicado que habría participado del crimen del joven de 15 años. Al momento, la única detenida que es imputable es una adolescente de 16 años

La familia de Jeremías Monzón

La insólita historia del rey de las serpientes ilegales de Villa Urquiza

Damián Hugo Parizzia fue detenido por segunda vez en dos años con una investigación del fiscal Sebastián Basso y el departamento de Delitos Ambientales de la PFA, ligado a un negocio de más de un millón de dólares en reptiles. Su catálogo de especies

La insólita historia del rey

Condenaron a cinco años de prisión a una joven por matar de una puñalada a su pareja para defenderse de una golpiza

La Justicia consideró que se trató de un caso de defensa desmedida, pero que se enmarca en un contexto de violencia de género sostenida

Condenaron a cinco años de
DEPORTES
Así será el 2026 de

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

Radiografía: los cinco cambios clave que se vienen en la Fórmula 1 para 2026

Boca Juniors pidió condiciones por un delantero de un equipo grande del fútbol argentino: la respuesta

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

TELESHOW
Celeste Cid compartió una foto

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

El adiós a los artistas que murieron en 2025

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, en unas románticas vacaciones europeas junto a Camila Pardo, su novia

El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef en medio de los rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Tailandia liberó a 18 soldados

Tailandia liberó a 18 soldados camboyanos retenidos desde julio tras el alto al fuego en la región fronteriza

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en una década

El Partido Nacional de Nasry “Tito” Asfura también se impuso en las elecciones de diputados y alcaldes en Honduras

La UE reiteró su exigencia al régimen iraní de liberar a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi y denunció detenciones “arbitrarias”

Santiago Peña confirmó que Brasil y Paraguay retomaron las negociaciones sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú