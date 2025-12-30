Crimen y Justicia

Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

Al momento del arresto, el acusado iba como pasajero en un coche de una aplicación de viajes. Su nerviosismo lo delató ante la Policía de la Ciudad

Guardar
El acusado era buscado por la Justicia de La Matanza

Un joven de 23 años que tenía pedido de captura en una causa por homicidio fue detenido por la Policía de la Ciudad durante la madrugada de este martes, en la zona del barrio porteño de Nueva Pompeya.

El operativo se realizó cerca de las 2.20, cuando efectivos de la fuerza de seguridad recorrían la avenida Sáenz y advirtieron que un Volkswagen Bora circulaba con las luces apagadas.

El auto fue frenado a la altura de Amancio Alcorta, a pocos metros del Puente Alsina. Lo conducía una mujer, quien manifestó ser chofer de una aplicación de viajes y mostró su documentación.

En el asiento trasero iba un pasajero, quien se mostró nervioso durante el procedimiento, a tal punto que en un momento quiso irse del lugar a pie, según relataron fuentes policiales.

Frente a esta situación, los agentes procedieron a identificarlo. Fue entonces cuando constataron que se trataba de Lucas Alan Palacios, un vecino de la localidad bonaerense de Villa Celina que se encontraba prófugo de la Justicia.

Lucas Palacios tras ser arrestado
Lucas Palacios tras ser arrestado

El joven tenía un pedido de captura vigente desde el 7 de noviembre pasado, emitido por el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, a cargo del juez Martín Vázquez, por un crimen que es investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

De acuerdo con las fuentes, la detención se concretó de inmediato tras la consulta con el magistrado de turno.

El juez dispuso la detención del acusado y el retiro de la conductora del lugar, quien pudo continuar su trabajo tras constatarse que tanto ella como su vehículo no presentaban ningún impedimento.

Capturado tras dos años prófugo

En los últimos días, las autoridades también detuvieron a Enrique Hugo Saavedra, acusado de asesinar a su hijastra de 19 años y de apuñalar a su pareja en Florencio Varela, luego de más de dos años de búsqueda.

Enrique Hugo Saavedra, el acusado
Enrique Hugo Saavedra, el acusado de asesinar a su hijastra y apuñalar a su pareja

Saavedra fue encontrado en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, donde se escondía y cambiaba su aspecto físico para no ser reconocido.

El arresto se llevó a cabo tras una investigación conjunta entre la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Saavedra tenía un pedido de captura vigente desde octubre de 2023, junto con una recompensa de cinco millones de pesos por datos sobre su paradero.

El hecho que originó su búsqueda ocurrió el 12 de octubre de 2023. Ese día, un llamado al 911 alertó sobre una violenta pelea familiar en una casa de Florencio Varela. Al llegar, los policías encontraron muerta a Yanet Saavedra, de 19 años, y gravemente herida a su madre, Edith Nancy Roldán, quien fue trasladada al hospital.

Según la reconstrucción, todo empezó con una discusión entre Saavedra y su pareja. En medio de la pelea, el hombre atacó a la mujer con un cuchillo y la hija de ella intervino para defenderla, pero terminó asesinada.

Vecinos y familiares contaron que Saavedra tenía antecedentes por violencia y ejercía control sobre la familia.

Tras el ataque, el acusado escapó y se mantuvo oculto hasta su detención. Ahora está preso y a disposición de la Justicia, imputado por homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio.

Temas Relacionados

Nueva PompeyaHomicidiosPolicía de la CiudadPrófugosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

Fue durante un operativo de la Prefectura. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos

Hallaron más de una tonelada

El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry fue indagado por el fiscal Adrián Arribas. Le había confesado el crimen a su familia. IMÁGENES SENSIBLES

El video del crimen de

¿Por qué tres chicos mataron a Jeremías Monzón? El misterio detrás del crimen de las 23 puñaladas

Los investigadores tienen en claro quiénes participaron del asesinato, incluso hay una adolescente de 16 años imputada y detenida, y un menor de 15 identificado, pero es inimputable. Los detalles

¿Por qué tres chicos mataron

Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

El expediente tuvo un primer gran operativo en octubre, con decenas de detenciones. Ahora, el análisis de lo secuestrado llevó a nuevos procedimientos en Buenos Aires, donde incautaron más de dos millones de dólares, oro y joyas

Cómo sigue la causa por

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La medida alcanza a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. La denuncia se remonta a marzo de 2024

Sobreseyeron a los ex jugadores
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
Nicole Neumann desafió a Fabián

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén