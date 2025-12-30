Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

El acusado era buscado por la Justicia de La Matanza

Un joven de 23 años que tenía pedido de captura en una causa por homicidio fue detenido por la Policía de la Ciudad durante la madrugada de este martes, en la zona del barrio porteño de Nueva Pompeya.

El operativo se realizó cerca de las 2.20, cuando efectivos de la fuerza de seguridad recorrían la avenida Sáenz y advirtieron que un Volkswagen Bora circulaba con las luces apagadas.

El auto fue frenado a la altura de Amancio Alcorta, a pocos metros del Puente Alsina. Lo conducía una mujer, quien manifestó ser chofer de una aplicación de viajes y mostró su documentación.

En el asiento trasero iba un pasajero, quien se mostró nervioso durante el procedimiento, a tal punto que en un momento quiso irse del lugar a pie, según relataron fuentes policiales.

Frente a esta situación, los agentes procedieron a identificarlo. Fue entonces cuando constataron que se trataba de Lucas Alan Palacios, un vecino de la localidad bonaerense de Villa Celina que se encontraba prófugo de la Justicia.

Lucas Palacios tras ser arrestado

El joven tenía un pedido de captura vigente desde el 7 de noviembre pasado, emitido por el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, a cargo del juez Martín Vázquez, por un crimen que es investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

De acuerdo con las fuentes, la detención se concretó de inmediato tras la consulta con el magistrado de turno.

El juez dispuso la detención del acusado y el retiro de la conductora del lugar, quien pudo continuar su trabajo tras constatarse que tanto ella como su vehículo no presentaban ningún impedimento.

Capturado tras dos años prófugo

En los últimos días, las autoridades también detuvieron a Enrique Hugo Saavedra, acusado de asesinar a su hijastra de 19 años y de apuñalar a su pareja en Florencio Varela, luego de más de dos años de búsqueda.

Enrique Hugo Saavedra, el acusado de asesinar a su hijastra y apuñalar a su pareja

Saavedra fue encontrado en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, donde se escondía y cambiaba su aspecto físico para no ser reconocido.

El arresto se llevó a cabo tras una investigación conjunta entre la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Saavedra tenía un pedido de captura vigente desde octubre de 2023, junto con una recompensa de cinco millones de pesos por datos sobre su paradero.

El hecho que originó su búsqueda ocurrió el 12 de octubre de 2023. Ese día, un llamado al 911 alertó sobre una violenta pelea familiar en una casa de Florencio Varela. Al llegar, los policías encontraron muerta a Yanet Saavedra, de 19 años, y gravemente herida a su madre, Edith Nancy Roldán, quien fue trasladada al hospital.

Según la reconstrucción, todo empezó con una discusión entre Saavedra y su pareja. En medio de la pelea, el hombre atacó a la mujer con un cuchillo y la hija de ella intervino para defenderla, pero terminó asesinada.

Vecinos y familiares contaron que Saavedra tenía antecedentes por violencia y ejercía control sobre la familia.

Tras el ataque, el acusado escapó y se mantuvo oculto hasta su detención. Ahora está preso y a disposición de la Justicia, imputado por homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio.