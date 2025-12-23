Crimen y Justicia

Asesinó a su hijastra y apuñaló a su pareja, estuvo prófugo dos años y lo encontraron en la Villa Zavaleta

Enrique Hugo Saavedra era buscado desde octubre de 2023 y sobre él pesaba un pedido de recompensa de $5.000.000. Había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido

Guardar
Enrique Hugo Saavedra, el acusado
Enrique Hugo Saavedra, el acusado de asesinar a su hijastra y apuñalar a su pareja

Tras más de dos años de búsqueda, las autoridades detuvieron en las últimas horas a Enrique Hugo Saavedra, el hombre acusado de asesinar a su hijastra de 19 años y atacar a su pareja con un cuchillo en el domicilio familiar en Florencio Varela. El imputado se hallaba escondido en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.

El operativo se realizó a partir de una investigación conjunta de la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El arresto tuvo lugar en la intersección de las calles Iguazú e Iriarte, después de que los policías confirmaron que el buscado vivía oculto y alternaba su estadía entre centros comunitarios y comedores.

Además, había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido.

Saavedra era buscado desde octubre de 2023

Saavedra permanecía prófugo desde el 12 de octubre de 2023. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente, con una recompensa de $5.000.000 ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien aportara información que condujera directamente a su arresto.

La orden de detención había sido emitida por la Justicia bonaerense, desde el Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.

El caso, que generó conmoción en el sur del conurbano, se remonta a las primeras horas de aquel jueves 12 de octubre. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una violenta disputa familiar en una vivienda ubicada en la calle 1236, entre 1252 y 1254, en el barrio El Parque de Ingeniero Allan, dentro del partido de Florencio Varela.

Al llegar, los agentes hallaron sin vida a Yanet Saavedra, de 19 años, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello. Su madre, Edith Nancy Roldán, de 36 años, fue encontrada gravemente herida, con lesiones en el abdomen y el rostro. La mujer fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, donde la operaron.

Sobre Saavedra pesaba un pedido
Sobre Saavedra pesaba un pedido de recompensa de $5.000.000

Según la reconstrucción del caso aportada en su momento, todo comenzó por una discusión entre Saavedra y su pareja. En medio de la pelea, el hombre tomó un cuchillo con la intención de atacar a Roldán. Yanet intervino para proteger a su madre y terminó apuñalada en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el agresor escapó de la vivienda antes de que llegara el patrullero y desde entonces había logrado mantenerse al margen de la Justicia.

En los días siguientes, vecinos y familiares de las víctimas relataron que Saavedra, padre de 11 hijos, tenía antecedentes por violencia y controlaba la vida de su pareja, aislándola del entorno familiar. También contaron que solía movilizarse en un carro por el barrio.

“Me la mató el hijo de mil p... del padrastro, un chabón drogadicto, borracho, haragán, de todo; él nunca quiso a la piba”, había dicho la madre de Edith y abuela de Yanet, en declaraciones televisivas.

El acusado había cambiado su
El acusado había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido

Los años pasaron hasta que las autoridades obtuvieron el dato de que el prófugo se escondería en la Villa 21-24 Zavaleta. Así, la División Homicidios de la policía porteña, con la colaboración de la División Unidad Táctica de Pacificación II y la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la bonaerense, comenzaron a trabajar en el lugar hasta hallarlo.

Al momento del arresto, el hombre se encontraba indocumentado.

Así las cosas, Saavedra está ahora encerrado en una celda, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Florencio Varela.

Se encuentra imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Temas Relacionados

Florencio VarelaVilla ZavaletaBarracasPolicía de la CiudadFemicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La burda maniobra de los policías de Chaco descubiertos cuando intentaban robar cocaína en una quema de droga

Les dictaron 100 días de prisión preventiva. Un secretario de un juez advirtió cómo pretendían esconder un paquete de estupefacientes en un patrullero. El video

La burda maniobra de los

Futbolistas de Vélez acusados de abuso: la Fiscalía se opuso a los pedidos de sobreseimiento de tres jugadores y acompañó el de otro

El juez Augusto José Paz Almonacid resolverá las situaciones de los acusados el próximo martes

Futbolistas de Vélez acusados de

Una adolescente de 16 años fue baleada por la espalda y perdió la movilidad en las piernas en Laferrere

El ataque se produjo en medio de una pelea entre familias y fue registrado por cámaras de seguridad. El acusado está detenido

Una adolescente de 16 años

Fin de la disputa judicial para ver quién investiga a Marcelo Moretti por cobrar coimas para fichar a un juvenil

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este martes el prolongado conflicto

Fin de la disputa judicial

Un hombre le disparó once veces a su vecino tras una discusión en Córdoba

La víctima de la balacera sobrevivió al brutal ataque, aunque recibió tres balazos en sus piernas

Un hombre le disparó once
DEPORTES
“Absurdo”: el fuerte descargo de

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

La fábrica inagotable: quiénes son los juveniles del tenis argentino a seguir en 2026

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

TELESHOW
Cami Mayan recordó su pasado

Cami Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y habló de su evolución personal: “Soy otra persona”

Beto Casella contó detalles de su salida de El Nueve y el diálogo que mantiene con sus excompañeros de Bendita

Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

El álbum de fotos de las vacaciones de Esteban Trebucq y su novia Sol Simunovic en Brasil: “La magia de siempre”

La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

INFOBAE AMÉRICA

Dos especies distintas, un mismo

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney