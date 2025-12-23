Asesinó a su hijastra y apuñaló a su pareja, estuvo prófugo dos años y lo encontraron en la Villa Zavaleta

Enrique Hugo Saavedra, el acusado de asesinar a su hijastra y apuñalar a su pareja

Tras más de dos años de búsqueda, las autoridades detuvieron en las últimas horas a Enrique Hugo Saavedra, el hombre acusado de asesinar a su hijastra de 19 años y atacar a su pareja con un cuchillo en el domicilio familiar en Florencio Varela. El imputado se hallaba escondido en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.

El operativo se realizó a partir de una investigación conjunta de la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El arresto tuvo lugar en la intersección de las calles Iguazú e Iriarte, después de que los policías confirmaron que el buscado vivía oculto y alternaba su estadía entre centros comunitarios y comedores.

Además, había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido.

Saavedra era buscado desde octubre de 2023

Saavedra permanecía prófugo desde el 12 de octubre de 2023. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente, con una recompensa de $5.000.000 ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien aportara información que condujera directamente a su arresto.

La orden de detención había sido emitida por la Justicia bonaerense, desde el Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.

El caso, que generó conmoción en el sur del conurbano, se remonta a las primeras horas de aquel jueves 12 de octubre. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una violenta disputa familiar en una vivienda ubicada en la calle 1236, entre 1252 y 1254, en el barrio El Parque de Ingeniero Allan, dentro del partido de Florencio Varela.

Al llegar, los agentes hallaron sin vida a Yanet Saavedra, de 19 años, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello. Su madre, Edith Nancy Roldán, de 36 años, fue encontrada gravemente herida, con lesiones en el abdomen y el rostro. La mujer fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, donde la operaron.

Según la reconstrucción del caso aportada en su momento, todo comenzó por una discusión entre Saavedra y su pareja. En medio de la pelea, el hombre tomó un cuchillo con la intención de atacar a Roldán. Yanet intervino para proteger a su madre y terminó apuñalada en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, el agresor escapó de la vivienda antes de que llegara el patrullero y desde entonces había logrado mantenerse al margen de la Justicia.

En los días siguientes, vecinos y familiares de las víctimas relataron que Saavedra, padre de 11 hijos, tenía antecedentes por violencia y controlaba la vida de su pareja, aislándola del entorno familiar. También contaron que solía movilizarse en un carro por el barrio.

“Me la mató el hijo de mil p... del padrastro, un chabón drogadicto, borracho, haragán, de todo; él nunca quiso a la piba”, había dicho la madre de Edith y abuela de Yanet, en declaraciones televisivas.

El acusado había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido

Los años pasaron hasta que las autoridades obtuvieron el dato de que el prófugo se escondería en la Villa 21-24 Zavaleta. Así, la División Homicidios de la policía porteña, con la colaboración de la División Unidad Táctica de Pacificación II y la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la bonaerense, comenzaron a trabajar en el lugar hasta hallarlo.

Al momento del arresto, el hombre se encontraba indocumentado.

Así las cosas, Saavedra está ahora encerrado en una celda, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Florencio Varela.

Se encuentra imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.