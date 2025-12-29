Aprobó sólo 13 materias de la carrera de Derecho y decía ser abogado: estafó por $54 millones a familiares y a amigos

Juan Andrés Zurvera fue detenido en el falso estudio jurídico que había montado en Sunchales, Santa Fe

Juan Andrés Zurvera, un hombre de 30 años con domicilio en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, se presentaba ante sus familiares, amigos y clientes como un abogado del fuero familiar y civil, y exigía importantes sumas de dinero como honorarios por sus trabajos. Sin embargo, todo se trataba de un engaño. Nunca se recibió: solo aprobó 13 materias de la carrera de Derecho, menos de la mitad de las necesarias para graduarse.

De esta manera, Zurvera se las ingenió para estafar por 54 millones de pesos a los damnificados, uno de los cuales radicó la denuncia al percatarse de la mentira. El falso abogado fue detenido el 18 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Policía Federal lo encontraron en el estudio jurídico que había montado en su lugar de residencia.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que la investigación, a cargo de Guillermo Loyola, fiscal auxiliar de la Unidad Regional V del Ministerio Público de la Acusación santafesino, comenzó a mediados de octubre, cuando uno de los damnificados presentó la denuncia contra el acusado de estafas reiteradas y agravadas por usurpación de título y falsificación de documentos.

El denunciante, según consta en el acta a la que accedió este medio, detectó que Zurvera utilizaba oficios judiciales presuntamente apócrifos, los cuales carecían de medidas de seguridad y eran remitidos mediante correos electrónicos no oficiales del Poder Judicial.

Zurvera trabajaba en un estudio jurídico trucho

Al recibir la denuncia, el fiscal Loyola ordenó una serie de tareas a partir de las cuales los investigadores lograron determinar una modalidad “consistente” en la confección y utilización de oficios falsos, mediante los cuales reclamaba sumas de dinero por supuestas cuotas alimentarias, embargos y otros conceptos.

Luego, Zurvera contactaba a sus víctimas, ante quienes se presentaba como abogado del fuero civil o familia -según el caso correspondiente-, y les exigía elevadas sumas de dinero en concepto de honorarios.

Durante la investigación, los detectives lograron establecer que Zurvera se desempeñaba con un título trucho.

Una vez recabadas las pruebas necesarias, el fiscal Loyola solicitó una orden para allanar el falso estudio jurídico del sospechoso, ubicado sobre calle Payró al 1800, en la ciudad de Sunchales, Santa Fe.

En ese contexto, personal de la División Operativa Federal Rafaela de la PFA se presentó en el lugar y concretó la detención del acusado. Además, secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora tipo laptop y documentación de interés para la causa.

El imputado ocultaba el sello de abogado trucho detrás de un ladrillo cerámico hueco de su casa.

El hallazgo que más sorprendió a los investigadores ocurrió al detectar la presencia de un ladrillo cerámico hueco, detrás del cual Zurvera había ocultado el sello de abogado -con número de matrícula falso- que utilizaba para firmar las notas que presentaba ante las autoridades judiciales.

Tras su captura, Zurvera afrontó dos audiencias imputativas y recién en la última fue cuando se quebró ante el fiscal. Según consigna Rafaela Noticias, único medio presente en la sala de los Tribunales de Rafaela, el imputado lloró frente a Loyola y relató una historia de frustraciones personales y familiares que derivó en una gran estafa.

“Este muchacho se creyó su propia mentira. No se imaginan el daño que nos ha causado enterarnos de este engaño: sí, la plata la necesitamos, pero lo peor es la estafa emocional. Y le pido a Juan que recapacite sobre lo que hiciste: ojalá puedas en algún momento hacerlo”, aseguró una de las víctimas, en declaraciones citadas por el portal de noticias rafaelino.

Mientras se suman otras pruebas y testimonios al expediente, el fiscal Loyola imputó al falso abogado por un total de 10 hechos y el juez penal Javier Bottero dictó la prisión preventiva sin plazos.