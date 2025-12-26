Simularon ser pasajeros de una app de viajes y asaltaron al chofer en Temperley: detuvieron a un segundo sospechoso

Rodrigo Sebastián Pared, el acusado por el robo a un chofer de una app de viajes

Un conductor de 58 años fue víctima de una emboscada durante un viaje solicitado por una aplicación en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, y la Policía Bonaerense arrestó en las últimas horas a un segundo sospechoso involucrado en el robo.

El episodio ocurrió a principios de agosto, cuando el chofer aceptó un viaje pedido desde un domicilio ubicado en la calle Mirasol al 2700. Lo había solicitado una usuaria identificada como “Cari” y en ese punto subieron al auto dos hombres y dos mujeres.

De acuerdo a fuentes policiales, el viaje apenas avanzó tres cuadras hasta el cruce de Mirasol y Chicago, donde descendieron las dos mujeres. El conductor continuó y, dos cuadras más adelante, a la altura de Mirasol y Suecia, los dos hombres sacaron un arma y le robaron el dinero, documentos y el teléfono celular. Tras ello, lo obligaron a bajarse y escaparon con el coche.

El vehículo -un Renault Sandero- apareció abandonado poco después en la esquina de Mirasol y Costa Rica, a cinco cuadras del asalto.

Tras la denuncia del chofer, se puso en marcha la investigación que permitió identificar a parte de la banda. Según informaron las fuentes a Infobae, durante la primera semana de octubre se llevó a cabo un allanamiento en el que fue arrestada Carina Vanesa Medina, de 46 años, la mujer señalada como quien solicitó el viaje, que resultó ser una trampa.

En ese procedimiento, además, las autoridades también le secuestraron el celular a la sospechosa.

El análisis del teléfono fue clave para la investigación, ya que llevó a los detectives hasta uno de los hombres implicados: Rodrigo Sebastián Pared, de 24 años y conocido en el barrio como un delincuente peligroso.

Con una orden de detención firmada por el Juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora, la Policía lo detuvo en las últimas horas, incautándole su celular.

Así, Pared quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19, que conducen los fiscales Pablo Rossi e Ignacio Torrigino. En las próximas horas será indagado, bajo la acusación por “robo doblemente calificado por su comisión en poblado y en banda, y por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada”.

Según pudo saber este medio, los dos detenidos son vecinos de la zona y no figuran con empleos en blanco.

El sospechoso detenido tras el robo a otro conductor en Lomas de Zamora

El arresto de Pared se produjo días después de otro asalto similar a chofer de un auto de aplicación en Lomas de Zamora. En ese caso, la víctima es un policía de la Bonaerense retirado de 59 años, que resultó baleado en una oreja.

El hecho sucedió el domingo 15 de diciembre luego de que el remisero aceptara un viaje solicitado mediante la aplicación con la que trabaja. Al llegar al lugar indicado, se subió una pareja a su coche. En la intersección de Camino la Rivera Sur y Evaristo Carriego, ambos pasajeros desnudaron sus verdaderas intenciones.

Según la denuncia de la víctima, tras tomar el viaje y avanzar unas cuadras, el pasajero lo amenazó con un arma de fuego para robarle el vehículo. En medio de un forcejeo dentro del automóvil, se produjo una detonación que impactó a la víctima a la altura de la oreja, causándole una lesión. Acto seguido, el agresor huyó a pie.

Personal de la SubDDI Lomas de Zamora y del GTO de la Seccional 10ª de la Bonaerense desplegaron un operativo rastrillaje en la zona. Minutos después, en las calles Figueredo y Andrés Bello, lograron ubicar y detener a un sospechoso, identificado como N.E.A., de 22 años, quien tenía entre sus pertenencias un revólver Dos Leones calibre .32 largo, con un proyectil sin disparar y signos recientes de haber sido utilizado.