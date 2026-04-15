Crimen y Justicia

Cayó una banda que robó casi $25 millones en una entradera: el asalto fue coordinado desde penales bonaerenses

El hecho ocurrió en enero en la localidad de Esteban Echeverría. En total hay seis personas detenidas, entre ellas, dos mujeres. Los ladrones se llevaron dólares y pesos

Guardar
Así fue el operativo para detener a parte de los integrantes de la banda

Efectivos de la DDI Lomas de Zamora, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desarticularon una banda de ladrones, acusada de perpetrar una violenta entradera a una familiar de la localidad de Esteban Echeverría, en la que se llevaron casi 25 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, los líderes de la banda están presos en penales bonaerenses y desde allí coordinaron el golpe.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el 13 de enero pasado, cuando cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de Vidal, maniataron a la familia, sustrajeron dinero, joyas y armas de fuego.

No fue lo único: también accedieron a una aplicación bancaria de la víctima desde su celular y desde allí realizaron transferencias a cuentas de terceros y solicitaron un préstamo fraudulento de $4.000.000. El perjuicio económico total se estimó en USD 15.000 más $4.388.000.

A partir de ahí, los detectives realizaron una intensa investigación que incluyó el análisis de cuentas receptoras del dinero, direcciones IP y comunicaciones, lo que permitió detectar un esquema de dispersión de fondos y vincular a varios sospechosos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, algunos de los sospechosos ya estaban privados de su libertad en cárceles de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación reveló que desde las Unidades Penitenciarias 02, 07 y 37 se habrían coordinado parte de las maniobras, sumando la participación de cómplices en domicilios de Olavarría, Pablo Nogués y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el operativo, que incluyó ocho órdenes de allanamientos en penales y domicilios particulares en los lugares que ta estaban en la mira de los investigadores, detuvieron a seis personas.

Las dos mujeres detenidas y acusadas de integrar la banda
Las dos mujeres detenidas y acusadas de integrar la banda

Se trata de Juan Manuel Vera Cerioni, de 34 años, Edgardo Daniel Verza Astorga (58), Franco Emanuel Bariazarra, de 37, Brian Alexis Tenaglia (31), Florencia Esther Lauje, una mujer de 34 años y Laura Abigail Merlos, de 30.

En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares utilizados en las maniobras delictivas. La investigación estuvo a cargo de la UFIJ N° 4 de Esteban Echeverría, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que calificó el expediente como robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con escalamiento. Los ochos allanamientos fueron avalados por el Juzgado de Garantía de turno.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación continúa para tratar de dar con otros posibles integrantes de la organización dedicada a cometer este tipo de delitos.

Temas Relacionados

Lomas de ZamoraEsteban EcheverríaentraderasPolicía de la Provincia de Buenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

Feroz golpiza a una nena de 6 años en una casa de menores: “Le dijeron que le iban a meter la cabeza en el inodoro y que la iban a matar”

El episodio ocurrió en Casa de Niños Padre Cajade de La Plata. Las agresoras la patearon, golpearon y le arrancaron pelo. Cuando el padre la retiró, vestía ropa diferente, estaba bañada y peinada

Feroz golpiza a una nena de 6 años en una casa de menores: “Le dijeron que le iban a meter la cabeza en el inodoro y que la iban a matar”

Un policía exonerado le hizo el “cuento del tío” a una jubilada de Junín y le robó más de $26 millones

El ex agente engañó a la víctima, de 68 años, junto a un cómplice. Ambos fueron detenidos. Se llevaron dólares, reales y pesos

Un policía exonerado le hizo el “cuento del tío” a una jubilada de Junín y le robó más de $26 millones

“Me tomó por sorpresa y no sabía qué hacer”: la primera versión que dio la madre de Ángel a la Policía

Mariela Altamirano recibió seis meses de prisión preventiva por el homicidio agravado de su hijo de 4 años. Su pareja, Michel González, también fue imputado. Así empezó todo

“Me tomó por sorpresa y no sabía qué hacer”: la primera versión que dio la madre de Ángel a la Policía

Comienza el juicio contra Abel Guzmán, el peluquero que mató de un tiro en la cabeza a un compañero

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024, en la peluquería “Verdini”. El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 durante tres jornadas. El homicidio quedó filmado

Comienza el juicio contra Abel Guzmán, el peluquero que mató de un tiro en la cabeza a un compañero

Condenaron a Fernando “Piti” Estrada Gonzáles a 17 años de prisión por organización criminal y tráfico de drogas

La resolución ubica a Fernando Estrada Gonzáles como organizador de una red delictiva que funcionó más de una década en el Barrio 1-11-14, vinculada al tráfico de drogas y almacenamiento de armas

Condenaron a Fernando “Piti” Estrada Gonzáles a 17 años de prisión por organización criminal y tráfico de drogas
DEPORTES
River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Agustín Marchesín: cuánto tiempo estará sin jugar

El polémico saque del rival de Tomás Etcheverry que definió el partido en el ATP de Barcelona

Sigue el escándalo por la relación extramatrimonial entre una periodista y un entrenador: la explosiva carta de renuncia

La “ambición” de Dybala por jugar en un gigante de Europa que podría complicar su llegada a Boca Juniors

TELESHOW
Solange Abraham no pudo ingresar a “La casa de los famosos” en México: los verdaderos motivos

Solange Abraham no pudo ingresar a “La casa de los famosos” en México: los verdaderos motivos

La original estrategia de Rocío Marengo para zanjar el debate sobre el parecido de su hijo: “¡Miren el resultado!"

Luana Fernández habló por primera vez de su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

Jonatan Viale contó detalles desconocidos de la histórica pelea entre su padre y Alberto Samid: “Hay mucho mito”

Son gemelos, perdieron a su hermana y emocionaron a Abel Pintos en Es mi sueño: “Tu canción nos recuerda a ella”

INFOBAE AMÉRICA

Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval

Rusia endureció las restricciones a las VPN en medio de la censura de internet

La ola de calor en Ecuador llevó al límite al sistema eléctrico por el uso intensivo de aire acondicionado

Estados Unidos sospecha que el régimen cubano brinda ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania