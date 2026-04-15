Cayó una banda que robó casi $25 millones en una entradera: el asalto fue coordinado desde penales bonaerenses

Así fue el operativo para detener a parte de los integrantes de la banda

Efectivos de la DDI Lomas de Zamora, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desarticularon una banda de ladrones, acusada de perpetrar una violenta entradera a una familiar de la localidad de Esteban Echeverría, en la que se llevaron casi 25 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, los líderes de la banda están presos en penales bonaerenses y desde allí coordinaron el golpe.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el 13 de enero pasado, cuando cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de Vidal, maniataron a la familia, sustrajeron dinero, joyas y armas de fuego.

No fue lo único: también accedieron a una aplicación bancaria de la víctima desde su celular y desde allí realizaron transferencias a cuentas de terceros y solicitaron un préstamo fraudulento de $4.000.000. El perjuicio económico total se estimó en USD 15.000 más $4.388.000.

A partir de ahí, los detectives realizaron una intensa investigación que incluyó el análisis de cuentas receptoras del dinero, direcciones IP y comunicaciones, lo que permitió detectar un esquema de dispersión de fondos y vincular a varios sospechosos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, algunos de los sospechosos ya estaban privados de su libertad en cárceles de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación reveló que desde las Unidades Penitenciarias 02, 07 y 37 se habrían coordinado parte de las maniobras, sumando la participación de cómplices en domicilios de Olavarría, Pablo Nogués y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el operativo, que incluyó ocho órdenes de allanamientos en penales y domicilios particulares en los lugares que ta estaban en la mira de los investigadores, detuvieron a seis personas.

Las dos mujeres detenidas y acusadas de integrar la banda

Se trata de Juan Manuel Vera Cerioni, de 34 años, Edgardo Daniel Verza Astorga (58), Franco Emanuel Bariazarra, de 37, Brian Alexis Tenaglia (31), Florencia Esther Lauje, una mujer de 34 años y Laura Abigail Merlos, de 30.

En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares utilizados en las maniobras delictivas. La investigación estuvo a cargo de la UFIJ N° 4 de Esteban Echeverría, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que calificó el expediente como robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con escalamiento. Los ochos allanamientos fueron avalados por el Juzgado de Garantía de turno.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación continúa para tratar de dar con otros posibles integrantes de la organización dedicada a cometer este tipo de delitos.