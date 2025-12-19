Cocaína adulterada en Neuquén: investigan la muerte de un hombre que se desplomó en plena calle

Vecinos de Plottier relataron la espera prolongada del servicio de emergencia mientras asistían a la víctima en la calle

Las alarmas se volvieron a encender en Neuquén luego de que un hombre se desplomara en plena vía pública y muriera minutos después. Las autoridades investigan si su deceso está vinculado con una posible intoxicación por cocaína adulterada, caso que se sumaría a otros ya registrados en la región.

Todo sucedió en horas del mediodía del miércoles sobre la calle Río Colorado, en las inmediaciones del sector de Bardas Rojas, en Plottier.

De acuerdo con el relato de los vecinos, el hombre permaneció consciente durante varios minutos, reclamando ayuda, mientras algunos transeúntes y residentes del barrio intentaban resguardarlo del sol e intervenir con maniobras de asistencia. La llegada de la ambulancia se demoró considerablemente. “Mi hijo llamó a las 12:25, pero la ambulancia llegó 13:45. ¿Saben por qué llegó? Porque la policía llamó desesperadamente porque se estaba muriendo el hombre mientras le hacían RCP. Vino el SIEN y ya se encontraba fallecido”, indicó una vecina al medio Diariamente Plottier, relatando la angustia y el contexto de desamparo en el que se produjo la muerte.

La muerte se investiga bajo la sospecha de que se haya tratado de otro caso de consumo de cocaína adulterada, una hipótesis a la que llegaron las autoridades tras registrar síntomas e historias clínicas que no se corresponden con los cuadros clásicos de intoxicación por esta droga. En los últimos días, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un comunicado de alerta dirigido a la población ante la posible circulación de sustancias cortadas con productos de alta toxicidad. La advertencia llegó luego de confirmarse dos muertes y un caso grave de hospitalización en terapia intensiva en la ciudad capital.

El Ministerio de Salud activó protocolos especiales ante la aparición de cuadros clínicos fuera de lo común

La situación encendió las alarmas en el ámbito sanitario. Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén), precisó que se detectaron “tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes. Los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años”, indicó a LM Neuquén. Trapassi describió que, a diferencia de los cuadros típicos asociados al consumo de cocaína —agitación motora, aceleración del ritmo cardíaco, arritmia o hipertensión arterial—, en estos episodios surgieron otros síntomas y complicaciones, entre ellos daño hepático y alteraciones en la coagulación, lo que sugiere la presencia de componentes ajenos a la sustancia original.

La alerta busca amplificar la precaución y reforzar la vigilancia epidemiológica ante la posibilidad de nuevos episodios.

Frente a esto, el Ministerio de Salud de La Pampa difundió un aviso preventivo basado en la gravedad de lo ocurrido en Neuquén, aunque hasta el momento “no se confirmaron casos locales”. Mediante un comunicado, recomendaron evitar el consumo de sustancias de origen ilícito y recomendó acudir de inmediato a hospitales y centros de salud frente a síntomas inesperados, como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas.

El caso también motivó la activación del Sistema de Alertas Tempranas, que articula información a nivel nacional sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas o complicaciones derivadas de sus consumos. Las investigaciones continúan orientadas a identificar la composición exacta de la droga adulterada, así como esclarecer el origen de los cuadros detectados. El Ministerio de Salud neuquino recordó la posibilidad de recibir atención y acompañamiento en cualquier hospital, centro de salud u unidad de salud mental, en procedimientos que garantizan confidencialidad y contención profesional tanto para consumidores como para su círculo afectivo.

Por el momento, las autoridades insisten en mantener la precaución y consultar de inmediato ante cualquier síntoma fuera de lo habitual vinculado al consumo de cocaína, mientras los equipos médicos y de seguridad avanzan con las pericias y controles en la región.