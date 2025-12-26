Identificaron dos posibles calibres para la bala perdida que hirió a la nena de 12 años en Navidad

La causa para determinar de dónde provino la bala perdida que hirió de gravedad a una nena de 12 años durante los festejos de Navidad, continúa en plena etapa de investigación. A más de 24 horas del hecho, la fiscal Valeria Courtade está un poco más cerca de determinar un dato fundamental para el caso: cuál es el calibre exacto del proyectil que impactó en su cabeza.

Como no se puede cotejar la bala porque la menor aún no pudo ser operada en el Sanatorio de La Trinidad -donde está internada desde la madrugada del 25 de diciembre- la titular de la UFI N°3 de Morón solicitó el jueves que le hicieran una tomografía. El pedido era para poder determinar, al menos, con qué tipo de arma fue disparada.

Los resultados del estudio se analizaron con tecnología de alta resolución, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Así, peritos de la Policía Científica lograron medir el proyectil alojado en el cráneo de la víctima e identificar dos posibles tipos.

De acuerdo al informe realizado, la bala que impactó en la nena sería de calibre 9 o 38, que tienen casi las mismas dimensiones. El primero suele tener un diámetro de bala 0,355 pulgadas y una longitud de 1,169, mientras que el segundo de 0,356 por 1,280. El 38 es apenas más largo.

Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía

“La principal diferencia entre ambos es que el 38 se usa en revólveres y el 9 mm en pistolas semiautomáticas. El primero suele ser más suave y fácil de manejar, mientras que el segundo es más potente y permite disparar más balas sin recargar. Es común en armas de defensa personal”, explicó una fuente a este medio.

Al mismo tiempo, los investigadores están confrontando los proyectiles secuestrados el jueves en las inmediaciones de la casa de la víctima con un banco de armas que posee la Policía Federal. El hallazgo de balas perdidas en la zona fue denunciado por los vecinos de la nena.

Además, la fiscal Courtade continúa relevando las cámaras del lugar y analizando videos de interés que fueron sumados a la causa en las últimas horas. Por el momento, no hay sospechosos puntuales ni domicilios en mira para posibles allanamientos: según fuentes del caso, hay diferentes líneas investigativas que se están evaluando y no se descarta ninguna. No obstante, la identificación del calibre de la bala ya es una buena aproximación.

Sobre el estado de salud de la nena, solo trascendió que sigue en estado delicado, responde a los estímulos y está estable. Desde el Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía dijeron a Infobae que no van a compartir partes médicos oficiales por decisión de la familia, aunque los allegados a la paciente sí están al tanto de las novedades en su cuadro.

Por el momento no pudieron operarla para retirarle la bala y solo le pudieron hacer la tomografía a partir de la cual la fiscal pudo determinar qué tipo de proyectil la hirió.

El hecho

El dramático episodio ocurrió el jueves apenas pasada la medianoche, cuando la víctima estaba con sus 12 primos y el resto de su familia en la calle, esperando la hora para abrir regalos. Según el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza.

Al socorrerla, advirtieron que tenía una herida sangrante en la nuca, por lo que fue trasladada de urgencia primero al Hospital San Juan de Dios y luego derivada a la Clínica de la Trinidad, donde permanece internada en el área de terapia intensiva.

“Esto es minuto a minuto, gracias a Dios ahora está estable. Le tuvieron que hacer un procedimiento, pero es minuto a minuto. Nosotros estamos pidiendo fuerzas para que se recupere pronto. Se nos acercan cada vez más vecinos que encontraron balas en sus casas. Les pedimos a la policía que se haga cargo, que investiguen”, dijo la tía de la menor en diálogo con los medios