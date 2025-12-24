Crimen y Justicia

Una decisión judicial allanó el camino para que el nuevo juicio por la muerte de Maradona empiece en fecha

Por mayoría, la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó todos los recursos presentados por los acusados y se avanza hacia el 17 de marzo como día de inicio del debate

El nuevo juicio por la muerte de Maradona tendrá más de 200 testigos

El horizonte se ve más despejado desde este martes en la causa por la muerte de Diego Maradona y el 17 de marzo como fecha de inicio del nuevo juicio se siente más cerca. Es que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro resolvió, por mayoría, declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por las defensas Agustina Cosachov, Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Ricardo Almirón. Los cuatro son parte del pool de ocho acusados por el homicidio simple con dolo eventual del Diez.

Hay que recordar que luego del escándalo con la ex jueza Julieta Makintach y la nulidad del primer debate, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro confirmó la fecha de nuevo juicio, con 228 testigos. Allí son siete los imputados: el neurocirujano Luque; la psiquiatra Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Almirón y su jefe Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

En paralelo sigue corriendo la acusación contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid. Representada por el abogado Rodolfo Baqué, insistió con que se mantenga vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido en su debido momento y así será, pero ese debate todavía no tiene fecha.

Este martes, la decisión de los jueces de la Sala 3 Carlos Fabián Blanco y Gustavo Adrián Herbel -y a intervención dirimente de Oscar Quintana- desmonta uno de los nudos procesales en el camino hacia nuevo juicio oral. El tribunal presidido se expidió tras una sucesión de planteos defensivos y rechazó todo.

Luque y Cosachov, dos de los principales imputados

¿Qué pedían las defensas? El conflicto central surgió ante la solicitud para que todo el grupo de implicados fuera sometido a un juicio por jurados. Esto enfrentó la oposición de los propios órganos de enjuiciamiento, que ya habían escindido el expediente en dos vías diferenciadas: por un lado, autorizando el juicio por jurados solo para Madrid, manteniendo para el resto de los imputados el trámite ante un tribunal técnico.

Otro de los nudos argumentales giró alrededor del principio conocido como non bis in ídem, que prohíbe que una persona sea juzgada más de una vez por el mismo hecho. La defensa de Cosachov consideró que la nulidad del juicio anterior no bastaba para habilitar nuevamente el proceso en su contra, sosteniendo que “no importa que el acusado haya sufrido pena o no”. En el mismo sentido, la defensa de Almirón insistió en que “la garantía constitucional del non bis in ídem debe aplicarse al caso”, reclamando el sobreseimiento inmediato. El tribunal, no obstante, rechazó estos planteos, argumentando que el primer proceso no había concluido con un veredicto ni sentencia sobre el fondo del asunto.

Tampoco prosperaron los pedidos para celebrar audiencias más amplias que permitan debatir nuevas nulidades o planteos no abordados. Los jueces recalcaron el carácter restrictivo de este tipo de instancias dentro del proceso penal bonaerense: “Tiene por objeto exclusivo el control de la oferta de prueba y la depuración de cuestiones pendientes previas al debate, no la reiteración de temáticas o excepciones agotadas. Por ende, no corresponde acceder a la audiencia requerida con ese alcance”.

Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, los jueces del caso Maradona

Tras declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas de Cosachov, Luque, Forlini y Almirón, se cerró así la vía de reclamo de unidad de debate y de revisión de nulidades. Ahora, el plenario continuará su cauce, con audiencias fijadas para 2026 y el desarrollo de juicios en paralelo: por un lado, el ya habilitado juicio por jurados respecto de Madrid; por otro, el proceso técnico para el resto de los acusados, quienes deberán, en todo caso, canalizar futuras objeciones a través de protestas formales y recursos eventuales ante una sentencia definitiva.

Así, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig ven despejado el camino para dinámica que plantearon en la última audiencia de admisión de prueba: “La decisión del tribunal es que el juicio se realice los días martes, miércoles y jueves entre las 10 y las 17”.

