Megaoperativo antinarco contra la banda de “Chucky Monedita” en Rosario: 39 allanamientos y 12 detenidos

Así fue el golpe a la banda narco de “Chucky Monedita” en Rosario

La Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe, con apoyo de distintos grupos tácticos, realizó un total de 39 allanamientos simultáneos en el sur de la ciudad de Rosario, en el marco de un megaoperativo contra la banda narco liderada por Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, actualmente detenido en el penal de Piñero.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio Tablada, por una investigación por venta de drogas y balaceras registradas en esa zona.

Los operativos permitieron secuestrar más de un kilo de cocaína, marihuana, tres armas de fuego, balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares y más de 15 millones de pesos en efectivo.

La investigación se inició tras recibir denuncias de vecinos por tráfico de drogas y episodios de violencia en el barrio. Durante dos meses, los agentes realizaron tareas encubiertas, seguimientos y análisis de información, logrando identificar a distintos grupos narcos y su modo de funcionamiento en la zona.

Mediante escuchas telefónicas, los investigadores reconstruyeron los roles dentro de la organización liderada por “Chucky Monedita”, condenado por dos crímenes calificados como narcoterroristas.

Las comunicaciones permitieron identificar cómo actuaban los miembros de la banda y los denominados “soldaditos”, quienes respondían a su esposa, Brenda “La Cote” Pared, y a su cuñada, Jesica “La Fea” González, ambas presas de alto perfil.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda de pasillo de calle Colón al 3900, donde residían dos mujeres con sus hijos. Allí, la Policía halló un bulto negro con un ladrillo de cocaína compacta y un perro detector localizó un bolso oculto con más de 10 millones de pesos en efectivo.

En otro domicilio, identificado como punto de distribución, los agentes incautaron una riñonera verde con varias bochas de cocaína fraccionada, marihuana lista para la venta, una balanza de precisión y dinero en billetes de baja denominación.

En una vivienda de Presidente Quintana al 290 bis, también en barrio Tablada, se encontraron tres armas de fuego con municiones, una gran suma de dinero, una máquina de contar billetes y varios teléfonos celulares.

El operativo culminó con doce personas detenidas y ocho que fueron aprehendidas. Entre los arrestados figura una mujer señalada por los investigadores como una de las organizadoras principales de la estructura delictiva.

Transportaba 52 kilos de cocaína ocultos en su camioneta y quedó detenido

Una camioneta detenida en un puesto de control sobre la Ruta 34 a principios de diciembre, desató un procedimiento que terminó con la incautación de 52 kilos de cocaína y la detención de su conductor, quien ahora enfrenta imputación y prisión preventiva por transporte de estupefacientes.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, bajo la dirección del fiscal Sebastián Jure, avanzó en las últimas horas con la formalización de la investigación penal contra el conductor de una camioneta Citroën Berlingo que fue interceptada en la localidad de Ledesma, Jujuy.

Según informaron fuentes del caso, el juez federal de Garantías N° 1 de esa jurisdicción, Eduardo Hansen, declaró la legalidad de la detención en la audiencia realizada el 5 de diciembre y ordenó la prisión preventiva del imputado.

El episodio se remonta a la mañana del 3 de diciembre, cuando personal del Escuadrón 60 de Gendarmería Nacional, sección Libertador General San Martín, realizaba un control vehicular rutinario sobre la carretera. Al detener la marcha de una Citroën Berlingo, proveniente de Orán y con destino a Caimancito, los efectivos dieron paso a una inspección más exhaustiva.

El conductor, identificado como R. A. D., fue interrogado sobre el trayecto y la documentación del rodado. Durante estas maniobras, el can antinarcótico del escuadrón ejecutó una “marcación pasiva” en la zona del asiento del conductor, acción que activó las alarmas para una requisa en profundidad, siguiendo directivas de la Fiscalía y en presencia de testigos.

Al avanzar con la revisión, los gendarmes detectaron un “doble fondo” detrás de los asientos delanteros, donde se observaron anomalías estructurales, como la falta de tornillos y fijaciones internas. “Los efectivos extrajeron del compartimiento 58 paquetes de sustancia”, detalló la fiscalía.

El pesaje final arrojó 52 kilos y 418 gramos de cocaína, una cantidad cuyo valor en el mercado supera los 600 mil dólares y, según remarcaron los investigadores, puede incrementarse al desplazarse hacia el sur del país.

La investigación penal recayó sobre R. A. D., que enfrenta el cargo de transporte de estupefacientes. En la audiencia, el fiscal Sebastián Jure, junto al auxiliar fiscal Juan Batule, solicitó la prisión preventiva del imputado. El juez Eduardo Hansen aceptó el plazo de investigación propuesto y dispuso medidas adicionales para avanzar con la causa.

El expediente no solo se apoya en el hallazgo de la droga. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentaron pruebas sobre los antecedentes del conductor, quien es oriundo de la provincia de Tucumán.

El acusado registra una condena previa de 5 años y 6 meses de prisión por el mismo delito de transporte de estupefacientes, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta el 9 de diciembre de 2020. Además, sobre el sospechoso pesa un requerimiento de elevación a juicio en la justicia provincial de Jujuy por tenencia de armas de guerra, junto a cinco registros policiales por delitos de robo y robo a mano armada.