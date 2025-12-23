Crimen y Justicia

Un policía resultó herido tras un tiroteo con motochorros que intentaron robarle en Ituzaingó

La víctima fue hospitalizada con una fractura expuesta en una pierna. Buscan a los delincuentes

El hecho ocurrió frente a un consultorio médico ubicado en Santa Rosa y Alvear

Un policía de la Ciudad fue baleado durante un enfrentamiento a tiros con dos motochorros que lo asaltaron en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 de este martes en la esquina de las calles Santa Rosa y Alvear, justo en la puerta del consultorio médico del Hospital Italiano.

Según informaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, el agente pertenece a la División Delitos Ambientales y al momento del hecho estaba acompañado por su pareja, integrante de la División Motorizado. Ambos estaban de civil, fuera de servicio.

La pareja de policías había ido al mencionado centro de salud para realizarse un estudio. En el momento en que se retiraban, los interceptaron los dos ladrones, que circulaban en una moto sin patente visible. Ante esa situación, el oficial dio la voz de alto e inmediatamente uno de los delincuentes abrió fuego.

El efectivo respondió con su arma reglamentaria. Durante el tiroteo recibió un balazo en una pierna y cayó al suelo. Tras ello, los atacantes escaparon a toda velocidad del lugar, sin concretar el robo.

La víctima fue rápidamente trasladada al Hospital Sanatorio del Oeste -ubicado a unas pocas cuadras- con una fractura expuesta en la pierna, donde permanece fuera de peligro. La otra integrante de la fuerza no sufrió lesiones.

Por el caso se inició una causa que está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°1 de Ituzaingó, quien dispuso actuaciones por robo agravado y lesiones.

Por el momento, no hay detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los motochorros y reconstruir su ruta de escape.

Otro ataque motochorro en el Conurbano

El momento en que el motochorro baleó en la cabeza a una hombre mientras paseaba al perro junto a su esposa en Lanús

Un hombre de 63 años fue baleado en la cabeza por un motochorro mientras paseaba a su perro junto a su esposa en Lanús.

El hecho ocurrió el domingo pasado cerca de las 22, en la esquina de Montevideo y Juan B. Justo. La víctima sufrió un corte profundo en el cuero cabelludo por el roce del proyectil y debió recibir tres puntos de sutura, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo dos delincuentes en una moto interceptan a la pareja y uno de ellos baja armado. Según las fuentes consultadas, los ladrones dispararon con la intención de robarle el portadocumentos al hombre.

La esposa de la víctima contó que, tras los disparos, los agresores escaparon rápidamente. Un vecino trasladó al hombre al Hospital Vecinal, donde le realizaron las curaciones correspondientes y le dieron el alta horas después.

“El chorro le apuntó y le tiró directamente. En el momento, obviamente, le empezó a sangrar un montón. Entonces, hasta que no llegamos al hospital vecinal, no supimos si había ingresado la bala o no. Fue un susto enorme. Por suerte, fue una herida superficial”, dijo la hija de la víctima en diálogo varios canales de televisión.

La investigación está a cargo de la UFI N°6 de Lanús. Hasta el momento, los autores del ataque no fueron detenidos y continúan siendo buscados.

ItuzaingóPolicía de la CiudadInseguridadRobosMotochorrosTiroteoÚltimas noticias

