Crimen y Justicia

Un hombre le disparó once veces a su vecino tras una discusión en Córdoba

La víctima de la balacera sobrevivió al brutal ataque, aunque recibió tres balazos en sus piernas

Guardar
La violenta secuencia fue captada por una cámara de seguridad del barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección, de la capital provincial (eldoce.tv)

Una discusión entre vecinos finalizó con un brutal ataque a tiros en el barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección, de la ciudad de Córdoba. El agresor corrió a su víctima por el medio de la calle y descargó contra él once disparos.

La violenta secuencia, que quedó grabada por una cámara de seguridad ubicada en la calle Tello de Guzmán, se desencadenó el pasado sábado en la capital provincial. Según el relato de un allegado a la víctima a eldoce.tv, momentos previos a la balacera hubo un fuerte intercambio de palabras entre los protagonistas.

A las 16.10, según indica el reloj de la cámara que captó las imágenes, primero pasó por el lugar un vecino en moto, a baja velocidad. Detrás de él, en la misma dirección, caminaron un perro y un hombre de 38 años, quien rápidamente vio comprometida su seguridad, ya que pocos segundos después de haber tomado por esa calle, y tras un grito amenazante, apareció detrás de él y portando un arma de fuego el vecino con el que momentos antes había discutido.

Sin remera y cargando una mochila, la víctima comenzó a correr desesperadamente. Tanto, que perdió sus ojotas, calzado poco útil para huir de un ataque armado. Mientras tanto, el pequeño perro, asustado pero valiente, acompañó la corrida sobre una de las veredas.

La víctima sufrió una fractura
La víctima sufrió una fractura de peroné a causa de uno de los disparos

En la grabación se oyen, uno por uno, los once disparos que ejecutó el agresor. Tres de ellos impactaron en las piernas de la víctima.

Fuentes policiales le indicaron a Infobae que el baleado ingresó al Hospital Florencio Díaz, fuera de peligro, pero con fractura del peroné izquierdo. El hecho continúa bajo investigación.

Un policía resultó herido tras un tiroteo con motochorros que intentaron robarle

El hecho ocurrió frente a
El hecho ocurrió frente a un consultorio médico ubicado en Santa Rosa y Alvear

Un policía de la Ciudad fue baleado durante un enfrentamiento a tiros con dos motochorros que lo asaltaron en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 de este lunes en la esquina de las calles Santa Rosa y Alvear, justo en la puerta del consultorio médico del Hospital Italiano.

Según informaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, el agente pertenece a la División Delitos Ambientales y al momento del hecho estaba acompañado por su pareja, integrante de la División Motorizado. Ambos estaban de civil, fuera de servicio.

La pareja de policías había ido al mencionado centro de salud para realizarse un estudio. En el momento en que se retiraban, los interceptaron los dos ladrones, que circulaban en una moto sin patente visible. Ante esa situación, el oficial dio la voz de alto e inmediatamente uno de los delincuentes abrió fuego.

El efectivo respondió con su arma reglamentaria. Durante el tiroteo recibió un balazo en una pierna y cayó al suelo. Tras ello, los atacantes escaparon a toda velocidad del lugar, sin haber podido concretar el robo.

La víctima fue rápidamente trasladada al Hospital Sanatorio del Oeste -ubicado a unas pocas cuadras- con una fractura expuesta en la pierna, donde permanece fuera de peligro. La otra integrante de la fuerza no sufrió lesiones.

Por el caso se inició una causa que está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°1 de Ituzaingó, quien dispuso actuaciones por robo agravado y lesiones.

Por el momento, no hay detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los motochorros y reconstruir su ruta de escape.

En el conurbano bonaerense, zona caliente, el pasado domingo un hombre de 63 años fue baleado en la cabeza por un motochorro mientras paseaba a su perro junto a su esposa en Lanús.

El hecho ocurrió cerca de las 22, en la esquina de Montevideo y Juan B. Justo. La víctima sufrió un corte profundo en el cuero cabelludo por el roce del proyectil y debió recibir tres puntos de sutura, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

Temas Relacionados

CórdobaAtaque a tirosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Corte ratificó la destitución del exjuez de Paz de Gualeguay por mal desempeño

Sebastián Eduardo Salem había recurrido al máximo tribunal luego de que un jury lo separara de su cargo. Está acusado de maltrato, violencia y hostigamiento en el ámbito laboral

La Corte ratificó la destitución

El empresario acusado de abusar de los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico regresó al país sin dar aviso a la Justicia

Marcelo Porcel había pedido autorización para quedarse hasta el 5 de enero en Punta del Este, Uruguay. La irregularidad podría comprometer su libertad. Ya se puso a derecho

El empresario acusado de abusar

Un policía resultó herido tras un tiroteo con motochorros que intentaron robarle en Ituzaingó

La víctima fue hospitalizada con una fractura expuesta en una pierna. Buscan a los delincuentes

Un policía resultó herido tras

Confirmaron la condena a 12 años de prisión para Leonardo Cositorto por la estafa de Generación Zoe en Corrientes

Lo hizo el Supremo Tribunal de Justicia por unanimidad en una causa que desenmascaró un esquema de asociación ilícita y estafas continuadas contra ahorristas locales

Confirmaron la condena a 12

Detuvieron a un falso médico que seguía atendiendo en su casa mientras cumplía con prisión domiciliaria

El imputado estaba condenado por el ejercicio ilegal de la medicina, pero cumplía la pena en su vivienda por problemas de la salud. Lo volvieron a arrestar

Detuvieron a un falso médico
DEPORTES
Conmoción en el mundo del

Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

TELESHOW
El primer viaje de novios

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

INFOBAE AMÉRICA

Los 20 ebooks más vendidos

Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros del 2025

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas