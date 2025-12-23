Un hombre le disparó once veces a su vecino tras una discusión en Córdoba

La violenta secuencia fue captada por una cámara de seguridad del barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección, de la capital provincial (eldoce.tv)

Una discusión entre vecinos finalizó con un brutal ataque a tiros en el barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección, de la ciudad de Córdoba. El agresor corrió a su víctima por el medio de la calle y descargó contra él once disparos.

La violenta secuencia, que quedó grabada por una cámara de seguridad ubicada en la calle Tello de Guzmán, se desencadenó el pasado sábado en la capital provincial. Según el relato de un allegado a la víctima a eldoce.tv, momentos previos a la balacera hubo un fuerte intercambio de palabras entre los protagonistas.

A las 16.10, según indica el reloj de la cámara que captó las imágenes, primero pasó por el lugar un vecino en moto, a baja velocidad. Detrás de él, en la misma dirección, caminaron un perro y un hombre de 38 años, quien rápidamente vio comprometida su seguridad, ya que pocos segundos después de haber tomado por esa calle, y tras un grito amenazante, apareció detrás de él y portando un arma de fuego el vecino con el que momentos antes había discutido.

Sin remera y cargando una mochila, la víctima comenzó a correr desesperadamente. Tanto, que perdió sus ojotas, calzado poco útil para huir de un ataque armado. Mientras tanto, el pequeño perro, asustado pero valiente, acompañó la corrida sobre una de las veredas.

La víctima sufrió una fractura de peroné a causa de uno de los disparos

En la grabación se oyen, uno por uno, los once disparos que ejecutó el agresor. Tres de ellos impactaron en las piernas de la víctima.

Fuentes policiales le indicaron a Infobae que el baleado ingresó al Hospital Florencio Díaz, fuera de peligro, pero con fractura del peroné izquierdo. El hecho continúa bajo investigación.

Un policía resultó herido tras un tiroteo con motochorros que intentaron robarle

El hecho ocurrió frente a un consultorio médico ubicado en Santa Rosa y Alvear

Un policía de la Ciudad fue baleado durante un enfrentamiento a tiros con dos motochorros que lo asaltaron en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 de este lunes en la esquina de las calles Santa Rosa y Alvear, justo en la puerta del consultorio médico del Hospital Italiano.

Según informaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, el agente pertenece a la División Delitos Ambientales y al momento del hecho estaba acompañado por su pareja, integrante de la División Motorizado. Ambos estaban de civil, fuera de servicio.

La pareja de policías había ido al mencionado centro de salud para realizarse un estudio. En el momento en que se retiraban, los interceptaron los dos ladrones, que circulaban en una moto sin patente visible. Ante esa situación, el oficial dio la voz de alto e inmediatamente uno de los delincuentes abrió fuego.

El efectivo respondió con su arma reglamentaria. Durante el tiroteo recibió un balazo en una pierna y cayó al suelo. Tras ello, los atacantes escaparon a toda velocidad del lugar, sin haber podido concretar el robo.

La víctima fue rápidamente trasladada al Hospital Sanatorio del Oeste -ubicado a unas pocas cuadras- con una fractura expuesta en la pierna, donde permanece fuera de peligro. La otra integrante de la fuerza no sufrió lesiones.

Por el caso se inició una causa que está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°1 de Ituzaingó, quien dispuso actuaciones por robo agravado y lesiones.

Por el momento, no hay detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los motochorros y reconstruir su ruta de escape.

En el conurbano bonaerense, zona caliente, el pasado domingo un hombre de 63 años fue baleado en la cabeza por un motochorro mientras paseaba a su perro junto a su esposa en Lanús.

El hecho ocurrió cerca de las 22, en la esquina de Montevideo y Juan B. Justo. La víctima sufrió un corte profundo en el cuero cabelludo por el roce del proyectil y debió recibir tres puntos de sutura, aunque ya se encuentra fuera de peligro.