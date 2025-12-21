Detuvieron en La Plata a una mujer oriunda de Neuquén acusada de vender drogas sintéticas

El arresto se produjo en dos allanamientos en los que se secuestraron varias drogas

Una mujer de 32 años, oriunda de la provincia de Neuquén, fue detenida esta semana en la ciudad de La Plata, acusada de dedicarse a la venta de drogas sintéticas y de diseño, informaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación comenzó de oficio a principios de noviembre, cuando personal de la delegación platense de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense tomó conocimiento de que una persona comerciaba sustancias estupefacientes por redes sociales.

Los movimientos apuntaban a una mujer que vivía en el piso 15 de un edificio ubicado en la calle 44 entre 4 y 5, en el centro de la capital bonaerense. Fue identificada como Irina Noel Chaneton Altamirano.

La acusada, Irina Chaneton

Según lo que supieron los investigadores, la detenida habría llegado desde Neuquén con el supuesto objetivo de estudiar y solo asistía a ese departamento los viernes y sábados para hacer las entregas, siempre en lapsos no mayores a las dos horas.

Los agentes realizaron observaciones encubiertas y obtuvieron material fílmico y fotográfico de los movimientos vinculados con la venta de drogas. Así registraron los típicos “pasamanos”. Además, como parte de las tareas, hicieron dos compras controladas en las que retiraron “cristal” y pastillas de éxtasis.

Las pastillas de éxtasis secuestradas

En el seguimiento también detectaron que la mujer, después de las entregas, viajaba hacia el barrio Villa del Plata de la localidad de Punta Lara, en el partido de Ensenada, donde residía junto a su pareja, un hombre de 46 años registrado como fabricante de muebles y cuyo historial laboral lo muestra como empleado de la Dirección de Vialidad bonaerense.

La investigación, encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°18 que dirige el fiscal Hugo Tesón, reveló que la mujer usaba el domicilio de Punta Lara como dirección de entrega asociada a una billetera virtual, además de poseer una tarjeta de crédito vinculada a su pareja.

Más droga secuestrada durante los allanamientos

Con la información reunida, la jueza Marcela Inés Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N°5, ordenó dos allanamientos: uno en el departamento del edificio donde se hacían las entregas y otro en la vivienda del novio en Punta Lara.

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del jueves pasado. Los agentes secuestraron 72,5 gramos de marihuana (cogollos), 95,8 gramos de “cristal” en bolsas de plástico resellables, 399 pastillas de éxtasis con logos de películas como Star Wars y Chucky, como así también de distintas marcas comerciales.

Las pastillas tenían logos de distintas marcas

También, 4 gramos de tusi -también conocida como cocaína rosa-, bolsas con hongos alucinógenos, 113.324 pesos en efectivo, dos celulares, una balanza y material para el fraccionamiento, como bolsas vacías y recortes de nylon, además de anotaciones varias.

La acusada quedó bajo arresto a disposición de la Justicia.

En los operativos también se halló tusi, también llamada cocaína rosa

El caso se suma a otro operativo realizado esta semana en La Plata en el que la Policía Bonaerense detuvo a 13 personas sospechadas de integrar una banda dedicada al narcomenudeo en La Plata.

Entre quienes quedaron aprehendidas se encuentra R.N.L., una mujer trans de 37 años, que según confirmaron las autoridades, antes de realizar el cambio de identidad de género ya acumulaba antecedentes penales.

Las fuerzas de seguridad detectaron que R.N.L. tenía causas desde 2023 por robo agravado, asociación ilícita y encubrimiento, además de un pedido de captura vigente.

La investigación comenzó el 8 de mayo, después de que agentes de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado recibieran denuncias sobre la venta de cocaína y marihuana en la Zona Roja de la ciudad platense.

Durante los allanamientos a la vivienda de la implicada y otros domicilios, la Policía secuestró 736,7 gramos de cocaína repartidos en 479 envoltorios, 42,7 gramos de marihuana, varios celulares, cuatro balanzas digitales, tijeras, recortes de nylon, $198.640 y siete pelucas. También encontraron un plato con restos de sustancia blanca y una balanza de precisión.

Además, se halló dos armas de fuego, municiones y una granada de mano de origen ruso, que motivó la participación de personal de Explosivos.