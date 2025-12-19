Crimen y Justicia

Cayó una mujer trans por vender droga y descubrieron que tenía un extenso prontuario delictivo con su identidad de hombre

Operaban en la Zona Roja de La Plata. Varias sospechosas tenían antecedentes penales e incluso algunas usaban tobilleras electrónicas

Más de diez sospechosos resultados detenidos en el marco de la investigación

En las últimas horas, la Policía Bonaerense detuvo a 13 personas acusadas de formar parte de una banda dedicada al narcomenudeo en La Plata. Al menos cinco de las sospechosas tenían antecedentes penales, varias utilizaban tobilleras electrónicas y, dentro del grupo, una mujer trans era buscada por un robo agravado cometido antes de su cambio de identidad de género.

La investigación arrancó el 8 de mayo pasado, cuando agentes de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado recibieron información sobre la venta de cocaína y marihuana en la denominada Zona Roja de la ciudad platense, ubicada entre Diagonal 73 y las calles 64, 63, 4 y 3.

De acuerdo a los reportes policiales, en ese sector distintas personas se movían como “vendedoras” mientras ofrecían servicios sexuales.

Cuatro de las seis mujeres trans detenidas

En el marco de una causa en la que intervienen la UFI N°18 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tessón y el Juzgado de Garantías N°4 de Juan Pablo Massi, los agentes implementaron cámaras encubiertas y realizaron seguimientos, como primeras tareas de campo.

Posteriormente, detectaron que parte de los sospechosos investigados ya contaban con causas abiertas y hasta estaban bajo monitoreo electrónico mediante tobillera GPS, un beneficio judicial recibido por delitos previos. Una de ellas es R.N.L., de 37 años, cuya identidad previa era masculina: antes de su cambio de género, acumulaba antecedentes desde 2023 por robo agravado, asociación ilícita y encubrimiento, con un pedido de captura activo.

Tras ello avanzaron hacia la identificación de los domicilios presuntamente usados para almacenar y fraccionar la droga.

El momento del hallazgo de la granada y los elementos secuestrados tras los allanamientos

Después de recopilar todas las pruebas, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos en seis domicilios de La Plata, uno de Berisso y el restante en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía una de las mujeres trans que portaba tobillera electrónica, algo que no le significaba un impedimento para moverse por fuera del radio autorizado y desplazarse, por ejemplo, hasta la capital bonaerense.

Durante los procedimientos, quedaron detenidas nueve personas: D.S.T. (39), I.S.M. (39), L.M.G. (50), H.I.J. (40), B.J.L. (53), C.N.E.R. (40), B.C. (34), T.K.G. (32) y V.C.R. (33), además de la mencionada R.N.L. A estos se suman otros tres hombres aprehendidos durante la investigación previa, por ser compradores de estupefacientes: T.L.M. (38), P.R.M. (43) y O.M.C. (28).

Droga, dinero, armas y otros elementos incautados junto a los sospechosos aprehendidos

El listado de secuestros abarca 736,7 gramos de cocaína en 479 envoltorios, 42,7 gramos de marihuana, dos plantas de esa sustancia, una balanza, tijeras, recortes de nylon, diecinueve celulares, cuatro balanzas digitales, $198.640 en efectivo, un plato con restos de sustancia blanca, recortes de nylon y siete pelucas.

En los domicilios allanados encontraron un revólver calibre .22, una pistola 9 milímetros con numeración limada, 14 municiones de .22, siete municiones de 9 milímetros y una granada de mano tipo RGD-5 de origen ruso, que tuvo que ser puesta a resguardo por la Dirección de Explosivos.

Según las fuentes, el hombre que tenía la granada declaró haberla adquirido para atentar contra su propia vida, dato que fue notificado a la fiscalía.

Personal de la División Explosivos participó de los operativos tras el hallazgo de una granada

AL margen del caso de R.N.L., otros aprehendidos ya circulaban en registros penales de la Justicia bonaerense. En el caso de B.C., tenía una causa abierta por paradero en el Juzgado de Familia N°4 de La Plata, mientras que P.R.M. -uno de los compradores- tenía antecedentes por lesiones culposas en La Matanza. O.M.C., en tanto, figuraba por daño y resistencia a la autoridad en La Plata.

Ahora todos están detenidos a la espera de ser indagados.

El valor de la droga secuestrada en la calle, de acuerdo con los partes oficiales, ronda los 20 millones de pesos. Según los investigadores, un ciudadano boliviano sería el proveedor principal de la sustancia, aunque no se encontró en los procedimientos y permanece prófugo.

