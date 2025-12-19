Pidieron perpetua para la ex esposa y el hijo del gendarme asesinado con una maza de hierro

Lo drogaron y golpearon con una maza en la cabeza

El juicio oral por el crimen del gendarme Gustavo Elorrieta, ocurrido en la localidad santafesina de Roldán, finalizó esta semana y se espera que la Justicia de a conocer el veredicto el próximo lunes. Tras el cierre de los alegatos, la Fiscalía solicitó la pena máxima para la ex esposa de la víctima, su hijo y un amigo.

Los tres individuos fueron acusados de homicidio doloso cuádruplemente calificado por el vínculo, por alevosía, por actuar en concurso premeditado de más de dos personas y por codicia. El hombre, quien era segundo comandante de Gendarmería Nacional, fue drogado y asesinado de un golpe en la cabeza con una maza de hierro.

El tribunal, integrado por las juezas Natalia Benvenuto, María de los Angeles Granato y Hebe Marcogliese, postergó la lectura del veredicto, luego de escuchar los alegatos y evaluar la prueba reunida en el proceso que tiene como protagonistas a Mercedes Encina Flores (50), Mario Faetani (29) y Alex Galarza (21). El hijo menor de la víctima, que también intervino en los hechos, fue juzgado por el fuero de menores, de acuerdo con la información brindada por el portal La Capital. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que los imputados planificaron el crimen con el objetivo de apropiarse del dinero e identidad de Elorrieta, así como de sus bienes, realizando luego extracciones bancarias y solicitando préstamos mediante la utilización de su nombre.

Los acusados son su ex esposa, su hijo mayor y un amigo

El caso se remonta a julio de 2022, cuando Gustavo Elorrieta, viajó desde Buenos Aires para visitar a sus hijos adolescentes en el domicilio familiar de calle Larrea al 1200, en Roldán. Allí residían Encina, originaria de Paraguay, y sus dos hijos, de 20 y 13 años. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el móvil habría estado relacionado con los bienes de la víctima, luego de que se conociera que estaba en pareja con otra mujer en Buenos Aires, lo que habría puesto en peligro la herencia.

La investigación determinó que planearon el asesinato en junio de ese año. Una tarde de julio, tras llegar en su automóvil Bora gris, Elorrieta fue recibido en la vivienda donde compartió tiempo con su familia. Las pruebas expuestas en el juicio señalaron que lo habían drogado con ketamina, inmovilizado y luego atacado brutalmente en la cabeza con una maza de hierro, lo que le causó la muerte de manera instantánea. Así lo confirmaron los fiscales de Homicidios Dolosos, Gastón Ávila y Adrián Spelta, basados en los resultados de la autopsia y el secuestro posterior de los elementos utilizados.

Usaron el auto de la víctima para trasladar el cuerpo

Los restos de Elorrieta fueron ocultados en el baúl de su propio auto y trasladados hasta una zona rural en las afueras de Roldán, donde finalmente el cadáver fue arrojado a un aljibe. Pero al regreso, los sospechosos sufrieron un accidente cerca del cementerio local, lo que terminó con una serie de peritajes por parte de la Policía Científica. Los agentes encontraron restos de sangre en el baúl y en una lona mediante Luminol. Esto los llevó a actuar en el domicilio de la mujer, en donde encontraron restos en la zona del baño, del dormitorio, del pasillo y en el ingreso a la propiedad. Por su parte, la Fiscalía sostuvo en las audiencias que los imputados realizaron operaciones con las cuentas bancarias y la identidad de la víctima, logrando disponer de dinero en efectivo, acceder a créditos y adquirir, a través de plataformas electrónicas, artículos utilizando el nombre de Elorrieta.

En la etapa de alegatos, la fiscal Carla Ranciari sostuvo que el ataque fue resultado de una planificación meticulosa orientada por codicia, alevosía y la intención de actuar sin dar oportunidad de defensa a la víctima. Apuntó que la participación de más de dos personas, sumada al vínculo familiar y la premeditación demostrada, configuran las agravantes requeridas para la pena máxima.

Tras la finalización de los alegatos, el tribunal dispuso la prórroga de la sentencia para el próximo lunes 22, a fin de concluir el análisis de la prueba.