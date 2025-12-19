Crimen y Justicia

Córdoba: cayó un delincuente que alquilaba usuarios en aplicaciones de viajes y asaltaba a los choferes

El detenido pagaba 5 mil pesos a sus vecinos para usar las cuentas, pedía un auto y atacaba a los conductores en minutos. Cometió al menos 10 robos en tres meses

Las imágenes del operativo en
Las imágenes del operativo en La Lonja (Instagram)

Un delincuente que utilizaba cuentas ajenas de aplicaciones de viajes para pedir traslados y asaltar a los choferes fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Según el modus operandi que reconstruyeron fuentes policiales, en cuestión de minutos, les robaba a los conductores celulares, billeteras, ruedas e incluso los propios vehículos.

Para concretar los delitos sin ser rastreado tenía una táctica sofisticada: le “alquilaba” los usuarios a sus vecinos por apenas 5 mil pesos. Tras ser descubierto, fue imputado por robo calificado y estafa.

La detención del sospechoso fue este jueves en Villa La Lonja, un barrio ubicado en la zona sudoeste de la capital de la provincia. Allí, se confirmó, el delincuente citaba a los choferes con el pretexto de realizar un viaje hacia el centro de la ciudad, pero en realidad se trataba de una emboscada.

La detención del sospechoso fue este jueves en Villa La Lonja (Google Maps)

De acuerdo con las primeras informaciones, el delincuente habría cometido al menos una decena de asaltos a conductores de aplicaciones en apenas tres meses. En estos episodios que se repetían, las víctimas sufrían el robo de celulares, billeteras, herramientas, ruedas, estéreos y hasta del vehículo que manejaban. Además, una vez con los teléfonos en su poder, el sospechoso los desbloqueaba y realizaba transferencias de dinero.

El operativo que derivó en su detención se realizó en la mañana del jueves. Los allanamientos, que permitieron el secuestro de varios celulares presuntamente utilizados para solicitar los viajes, fueron ordenados por la fiscal Celeste Blasco.

“No actuaba solo, tenía cómplices”, aseguraron fuentes del caso a La Voz de Córdoba.

Durante el mismo procedimiento, se detuvieron a otros cinco hombres (Instagram)

El modus operandi del ladrón

Respecto del modus operandi, se reconstruyó que los viajes se solicitaban desde una cuenta ajena al agresor y con un punto de encuentro en las inmediaciones del barrio. Una vez que los choferes llegaban al lugar, los abordaba para asaltarlos. Si las víctimas intentaban escapar, utilizaba distintos métodos: arrojaba piedras o palos, cruzaba troncos en la traza o se valía de cómplices para rodear el vehículo.

En tanto, la investigación señala que el imputado “alquilaba” las cuentas de sus vecinos para cometer los asaltos. Les pagaba alrededor de 5 mil pesos por acceder a sus usuarios de aplicaciones, o incluso por los números telefónicos asociados. El objetivo era evitar dejar rastros: “El pedido del viaje nunca salía de una cuenta propia. Eso dificultó al principio el avance de la investigación”.

La causa también apunta a que el delincuente utilizaba a adolescentes de entre 12 y 17 años para cometer los asaltos, a quienes empleaba como primera línea. Se cree que los menores eran quienes se acercaban primero a los autos, haciendo señas a los conductores para que detengan el paso o cruzándose frente al vehículo.

Luego, el sospechoso concretaba el delito. “Es una modalidad que se repite en distintos asentamientos de la ciudad: los mayores se esconden detrás de los chicos”, indicaron las fuentes al medio local.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, durante el mismo procedimiento, se detuvieron a otros cinco hombres por delitos como amenazas, coacción y homicidio simple en grado de tentativa. Se secuestraron más de 30 dosis de cocaína y marihuana, un revólver calibre 22, varios teléfonos celulares y dinero.

El detenido por el episodio en Lomas de Zamora.

