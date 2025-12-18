El crimen de Lucas González: ya hay un policía condenado a perpetua con sentencia irrevocable

Lucas tenía 17 años

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Fabián Andrés López, uno de los policías acusados de asesinar a Lucas González en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas.

La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, marca el primer caso con condena irrevocable en la causa que conmocionó a la sociedad argentina por la brutalidad policial y el encubrimiento institucional.

El fallo del máximo tribunal se apoyó en las deficiencias técnicas de la defensa de López. Según el texto de la resolución, “la decisión es consecuencia de las falencias en la presentación de la defensa”, lo que impidió que el recurso extraordinario avanzara y dejó firme la sentencia dictada en primera instancia y confirmada en las instancias superiores.

La mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente.

En primera fila los principales condenados

Así, interceptaron a Lucas González y a sus amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez, quienes acababan de salir del club Barracas Central.

Los policías descendieron del vehículo y les apuntaron con sus armas. Ante la situación, los jóvenes intentaron escapar, creyendo que se trataba de un asalto. Los tres integrantes de la brigada abrieron fuego contra el auto. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras los disparos, se desplegó un operativo policial en la zona que se extendió hasta la noche. El procedimiento culminó con la detención de los amigos que acompañaban a González. Durante la primera comunicación con las autoridades judiciales, los policías informaron que “no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas”.

Una imagen de la persecución

Sin embargo, posteriormente apareció en el vehículo una pistola de utilería, lo que alimentó las sospechas de encubrimiento y manipulación de pruebas.

En julio de 2023, luego de cuatro meses de debate oral, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 consideró a Issasi, Nieva y López coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.

Además, los declaró responsables de la tentativa de homicidio, con las mismas agravantes, contra los tres amigos de Lucas.

El tribunal también los condenó por “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”. Otros policías enfrentaron cargos por encubrimiento.

En abril de este año, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó las condenas impuestas por el tribunal oral. Las defensas de los condenados apelaron, pero en el caso de López, la presentación fue rechazada por la Corte Suprema debido a errores formales. “Por las falencias en la presentación de López, la Corte Suprema rechazó el recurso en queja y su condena quedó firme”, señala el documento.

Con esta decisión, Fabián Andrés López se convierte en el primer policía con condena firme en el caso Lucas González, un expediente que expuso la violencia institucional y la discriminación racial en el accionar policial, y que aún mantiene en vilo a las familias de las víctimas y a la opinión pública.