Crimen y Justicia

El crimen de Lucas González: ya hay un policía condenado a perpetua con sentencia irrevocable

La Corte Suprema dejó firme la pena a Fabián Andrés López por fallas técnicas en su defensa

Guardar
Lucas tenía 17 años
Lucas tenía 17 años

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Fabián Andrés López, uno de los policías acusados de asesinar a Lucas González en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas.

La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, marca el primer caso con condena irrevocable en la causa que conmocionó a la sociedad argentina por la brutalidad policial y el encubrimiento institucional.

El fallo del máximo tribunal se apoyó en las deficiencias técnicas de la defensa de López. Según el texto de la resolución, “la decisión es consecuencia de las falencias en la presentación de la defensa”, lo que impidió que el recurso extraordinario avanzara y dejó firme la sentencia dictada en primera instancia y confirmada en las instancias superiores.

La mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente.

En primera fila los principales
En primera fila los principales condenados

Así, interceptaron a Lucas González y a sus amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez, quienes acababan de salir del club Barracas Central.

Los policías descendieron del vehículo y les apuntaron con sus armas. Ante la situación, los jóvenes intentaron escapar, creyendo que se trataba de un asalto. Los tres integrantes de la brigada abrieron fuego contra el auto. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras los disparos, se desplegó un operativo policial en la zona que se extendió hasta la noche. El procedimiento culminó con la detención de los amigos que acompañaban a González. Durante la primera comunicación con las autoridades judiciales, los policías informaron que “no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas”.

Una imagen de la persecución
Una imagen de la persecución

Sin embargo, posteriormente apareció en el vehículo una pistola de utilería, lo que alimentó las sospechas de encubrimiento y manipulación de pruebas.

En julio de 2023, luego de cuatro meses de debate oral, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 consideró a Issasi, Nieva y López coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.

Además, los declaró responsables de la tentativa de homicidio, con las mismas agravantes, contra los tres amigos de Lucas.

El tribunal también los condenó por “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”. Otros policías enfrentaron cargos por encubrimiento.

En abril de este año, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó las condenas impuestas por el tribunal oral. Las defensas de los condenados apelaron, pero en el caso de López, la presentación fue rechazada por la Corte Suprema debido a errores formales. “Por las falencias en la presentación de López, la Corte Suprema rechazó el recurso en queja y su condena quedó firme”, señala el documento.

Con esta decisión, Fabián Andrés López se convierte en el primer policía con condena firme en el caso Lucas González, un expediente que expuso la violencia institucional y la discriminación racial en el accionar policial, y que aún mantiene en vilo a las familias de las víctimas y a la opinión pública.

Temas Relacionados

Crimen de Lucas GonzálezCorte Supremahomicidiosviolencia institucionalúltimas noticias

Últimas Noticias

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

El líder de la facción disidente de la barra del Rojo se encuentra detenido desde mediados de noviembre, acusado de haber reunido a sus seguidores con la intención de desplazar al grupo oficial

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez

Quedó firme la condena a 20 años de prisión para María Ovando por “permitir” el abuso de dos niñas

El fallo de la Corte Suprema cerró el proceso judicial tras rechazar la apelación de la defensa por incumplimientos formales en la documentación

Quedó firme la condena a

Tiene muerte cerebral el chico baleado a quemarropa en Quilmes cuando charlaba en la vereda con su novia

Los tres sospechosos llegaron en una moto y, según los testigos, habrían intentado robarle

Tiene muerte cerebral el chico

Vestido de policía y a los tiros: el asalto de “Tractorcito” Cabrera donde abandonó a su cómplice herido

El delincuente, que supo ser uno de los miembros de la banda de “El Gordo” Valor, está acusado, entre otros hechos, de protagonizar un violento ataque a un almacén que terminó en una balacera con el dueño del comercio

Vestido de policía y a

La colombiana acusada de matar a la hija de su amante con una frambuesa envenenada vivió en Argentina tras el crimen

Zulma Guzmán Castro fue detenida este miércoles en Londres tras ser rescatada del río Támesis. Obtuvo un documento provisorio en el país con un domicilio en el barrio porteño de Belgrano

La colombiana acusada de matar
DEPORTES
Conmoción en el automovilismo: murieron

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

Quiénes son los dos nuevos refuerzos que sumó el Inter Miami de Messi en el Draft de la MLS: “Bendecido es quedarse corto”

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

TELESHOW
Germán Martitegui justificó sus duras

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

INFOBAE AMÉRICA

Dinamarca acusó a Rusia de

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año

Gracias Stewart Copeland, reviviste a The Police y nos hiciste felices por una noche

El país del año 2025 según The Economist

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa