Video: el macabro festejo de los acusados de matar a los perros de una jubilada para robarle 9 mil dólares

Video: los delincuentes celebran el asalto a la jubilada

Los alias que les dio la Policía Bonaerense son al menos coloridos: parecen una caricatura. Facundo Favio Santín, llamado “El Caco”, y Walter Gustavo Nievas, apodado “Cartucho”, fueron detenidos ayer martes por la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense, acusados de asaltar en una brutal entradera a una jubilada de 80 años en City Bell. En este caso, usar el adjetivo “brutal” tal vez sea poco.

El hecho ocurrió en septiembre de 2023, más de dos años atrás. La víctima denunció en la Comisaría 10° de City Bell que dos hampones entraron a su casa mientras dormía, cerca de la 1 AM. Allí, la maniataron y la amordazaron, luego de golpearla y amenazarla de muerte.

En la comisaría, la jubilada aseguró que le robaron todos sus ahorros: nueve mil dólares y 50 mil pesos, así como un teléfono Samsung. Logró desatarse horas más tarde. Al salir, encontró a sus perros en el jardín, ya muertos. Los delincuentes, según denunció, los habían envenenado.

"El Papu" y "Cartucho" tras su arresto

Así, comenzó la búsqueda, con una causa a cargo de la UFI N°6 de La Plata. La camioneta empleada en la fuga fue el primer dato; las cámaras de seguridad revelaron una Citroën Berlingo verde, con vidrios polarizados. Así, se siguió al vehículo, cámara por cámara, hasta que se perdió en El Pato, zona de Berazategui. El teléfono de la víctima fue la pista siguiente.

El aparato fue usado otra vez tras el robo, con una nueva tarjeta SIM. El impacto de antena del celular ocurrió en El Pato, la misma área donde los ladrones de la jubilada fueron vistos por última vez. Con un evidente match, el fiscal del caso ordenó un allanamiento el 23 de octubre de 2023. “El Caco” Santín, ex monotributista, ex albañil, fue identificado en el domicilio con el que registraba sus viejos impuestos. Los investigadores le secuestraron el teléfono.

La investigación para detenerlos, básicamente, tomó dos años. “Largas pericias”, dice un detective del caso. El pedido de captura para ambos sospechosos llegó esta semana. Así, un grupo de brigadas de la DDI platense rodeó las casas de “El Caco” y “Cartucho” en El Pato, para esposarlos mientras llegaban.

Video: la fuga y el arresto de los delincuentes acusados de asaltar a una jubilada en City Bell

El teléfono incautado, precisamente, fue la clave. Allí, los forenses encontraron un video que data del día del robo y que ilustra esta nota.

“¡Vamoooos, guachoooo!“, grita un hombre. La sospecha de las autoridades es que, aquí, ”El Caco" y su cómplice festejaban el robo. Habían coronado, golpeando a una jubilada, con dos perros muertos en el césped. Dentro del aparato, se hallaron fotos del dinero supuestamente robado, así como audios de WhatsApp donde se relataba el hecho. El teléfono, también, permitió identificar a “Cartucho” Nievas.

Sus indagatorias se esperan en las próximas horas.