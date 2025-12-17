Crimen y Justicia

En 4 minutos robaron USD80 mil y $4 millones de una financiera, pero olvidaron un celular: el detallista trabajo para atraparlos

Son cinco los detenidos, entre ellos, el líder de la banda que fue baleado cuando escapaba y ahora usa muletas. Quedan dos prófugos. Usaban ropa de la PFA para dar sus golpes y tienen antecedentes. Una huella, fotos de los hijos y una chomba entre las pistas para capturarlos

A veces un descuido es terminal. Y así fue para esta banda que a fines de septiembre asaltó una financiera en Moreno: en 4 minutos se llevaron 80 mil dólares y 4 millones de pesos y escaparon robando diversos autos, pero en el apuro se olvidaron un celular y ese teléfono fue oro en polvo para los investigadores. De los audios sacaron pistas, de las fotos de los contactos sacaron más pistas y de los parientes de los titulares de las líneas, aún más pistas.

Así identificaron a varios de los implicados y arrestaron a cinco sospechosos, dos siguen prófugos. Al líder de la banda, herido de bala durante el ataque a la financiera, una vez que le pusieron nombre y apellido y dieron con su casa; lo monitorearon con un dron: lo vieron con muletas y se convencieron de que lo tenían.

Según fuentes de la investigación que condujo la UFI N°7 de Moreno, especializada en delitos complejos, y encabezada por la fiscal Solange Castelli y el ayudante fiscal Maximiliano Gómez; los sospechosos son responsable de siete hechos.

Dos entraderas en Moreno y Mariano Acosta del 16 de agosto y el 13 de septiembre, el robo a la financiera del 29 de septiembre, de las dos camionetas que ese día usaron para escapar y del encubrimiento del vehículo en el que llegaron al predio: lo habían sustraído el 22 de septiembre.

Simulaban ser de la Policía y asaltaron una financiera en Moreno: la caída del líder

Así les imputaron asociación ilícita agravada, robo calificado por el uso de arma y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Claro que a la hora de indagarlos muchos se callaron la boca: los que ya tienen antecedentes. Para el único que habló era su primera vez ante la Justicia y dijo que él no tiene nada que ver, que es cliente de esa casa de cambio y por eso allí dieron con su huella.

Pero, para entender por qué ese detenido sería el primero en lograr la libertad, hay que recordar qué pasó el día del robo a la financiera.

Ese 29 de septiembre, poco antes del mediodía, la banda usó ropa de la PFA para camuflarse. Ya tenían la camioneta para cometer el robo. La habían enfriado por una semana. Así, armas en mano y simulando un operativo, irrumpieron en una casa de cambio de divisas ubicada en el Centro Comercial K-41 de la colectora del Acceso Oeste Sur, redujeron a la encargada y se llevaron la plata. Tardaron 4 minutos en total.

La huida se ve en el video que encabeza esta nota, donde hirieron al líder de la banda, a quien incluso se lo ve gatear. Pero, más allá de que un hombre, para detener la fuga, revoleó lo primero que encontró contra el parabrisas del auto, escaparon en el coche que le robaron a un cliente que llegaba a ese centro comercial en el peor momento. Luego, durante la huida, sustrajeron otro vehículo para despistar a la Policía.

El celular, un libro abierto

Cuatro de los detenidos, el primero es el líder y tiene sus muletas

En el cambio de autos se olvidaron un celular y ahí empezó el trabajo fino para los investigadores. Fuentes del caso contaron que de ese teléfono surgió que cuatro de los contactos habían participado del robo. Para ponerles nombre y apellido, porque todos -menos uno- tenían titularidad trucha, empezaron a buscarles detalles:

Uno de los contactos, “Mecánico”, tenía la foto de perfil de un niño y la línea a nombre de una mujer. Empezaron por ella y por todos sus parientes pequeños y dieron con el papá del niño de la foto del usuario que planeaba con audios el robo con el dueño del celular encontrado: F.L. (30) estaba detenido ya en la Alcaidía Departamental N°1 de Lomas de Zamora por una entradera en un country de La Plata del 7 de agosto pasado y por una tentativa de homicidio en el marco de un asalto.

También de ese celular sacaron el nombre de uno de los prófugos (A.M.) que no quiso esconder la titularidad de la línea y vieron que al dueño del teléfono lo llamaban Ramón.

Uno de los sospechosos que también había participado del robo al country de La Plata con F.L. era un tal Ramón L. (53). Cuando fueron a certificar el domicilio, la fachada coincidía con una foto que había en la galería del equipo. Tiraron un dron y vieron que usaba muletas: era el herido de bala de la huida del ataque en el centro comercial y el líder de la banda. Había estado preso 12 años por delitos contra la propiedad.

Al segundo de los prófugos le pusieron nombre y apellido (D.M.) no sólo por sus charlas con Ramón, sino porque tenía una publicación en Facebook en la que usaba la misma chomba que hallaron en una mochila en la camioneta abandonada. Este también participó del robo en el country de La Plata.

Parte de lo secuestrado

“Ramón recibía los audios planeando los golpes y, en ese contexto, uno le habla del cumpleaños del hijo. Se fijaron de los 14 contactos que estaban agendados en el celular el hijo de cuál cumplía ese día y así se identificó a otro”, explicaron. Fueron 170 las líneas telefónicas investigadas y uno de los detenidos ya había estado preso 9 años por robos: S.F. (39).

Mientras que al quinto detenido, al que declaró en la indagatoria y dijo que no tenía nada que ver, lo identificaron por una huella hallada en la financiera. “Alegó que había estado ahí en enero pasado para cambiar plata. No tiene antecedentes y ahora se investiga su versión, si es cierta quedará libre”, comentaron las fuentes del caso.

Para dar con todo ellos se hicieron 18 allanamientos en las localidades y partidos de Moreno, General Rodríguez, Escobar (Garín), Almirante Brown (Glew y Longchamps), Presidente Perón, San Vicente, La Matanza y Remedios de Escalada con siete órdenes de detención, de las que se lograron 5 y se secuestraron armas, municiones, celulares, un chaleco y una credencial apócrifa de PFA, una granada y hasta binoculares nocturnos.

A raíz de los resultados obtenidos, la Fiscalía General de Moreno amplió la competencia de la UFI N°7 para intervenir también en hechos ocurridos en General Rodríguez y destacó su labor como la de la DDI de la Bonaerense y la PFA.

