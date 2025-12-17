Crimen y Justicia

Capturaron a un hombre que era buscado por la Policía, circulaba alcoholizado y tenía dos lingotes de oro en su poder

Otro hombre se trasladaba con él. Además, las autoridades encontraron 2 mil dólares y 1 millón 400 mil pesos

La zona donde se realizaba
La zona donde se realizaba el operativo (Google Maps)

Dos personas fueron demoradas este martes al mediodía durante un operativo de control vehicular que se realizaba en La Guardia, a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta Nacional 168. El despliegue, coordinado por personal de la Policía de Santa Fe, tuvo como resultado el hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo y dos lingotes de oro. Además, detectaron que uno de ellos tenía un pedido de captura.

El operativo se realizó pasadas las 12 del mediodía, cuando los uniformados interceptaron un Volkswagen Suran blanco ocupado por dos hombres adultos. Según la información detallada por Aire Digital, los agentes observaron varias irregularidades durante el procedimiento y la situación se fue complicando cada vez más, desde el momento en que le solicitaron la licencia al conductor, algo que no pudo presentar. Aunque sí exhibió el resto de la documentación del automóvil.

Tras ese primer inconveniente, los agentes continuaron con el control de alcoholemia, el cual formaba parte del operativo que desplegaban. El resultado del test realizado al conductor, arrojó un valor de 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre, una medida que triplicaba el máximo permitido para circular en vía pública bajo la normativa vigente de Santa Fe.

Los agentes secuestraron pesos, dólares
Los agentes secuestraron pesos, dólares y dos lingotes de oro (Foto: airedesantafe)

Al constatar esta infracción, los policías labraron las actas correspondientes por el resultado de alcoholemia y por la ausencia del carnet de conducir, mientras continuaban con la inspección del vehículo. Fue en ese momento en donde encontraron en el interior del automóvil, una suma superior a 1.400.000 pesos, 2.050 dólares estadounidenses y dos lingotes de oro. Todos estos elementos fueron inmediatamente secuestrados, puesto que no contaba con la documentación respaldatoria por lo que solicitaron la intervención judicial para esclarecer el origen y destino de los bienes incautados.

Al verificar la identidad del conductor, los agentes se encontraron con que pesaba sobre él un pedido de captura vigente emitido por el juzgado federal de Campana desde octubre de 2024. Esta circunstancia llevó a su inmediata detención y traslado, junto con su acompañante, a la sede policial para profundizar la investigación y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

El hecho fue caratulado como “averiguación de ilícito” y tanto los billetes incautados como los lingotes de oro permanecen bajo custodia policial, a la espera de peritajes y medidas adicionales ordenadas por el juzgado interviniente. Por su parte, la Policía de Santa Fe continúa con las tareas investigativas, mientras la justicia analiza no solo la situación procesal del conductor, sino también la participación de su acompañante y el contexto en el que se llevaban adelante los hechos.

