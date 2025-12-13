Más de 20 detenidos e imputados tras una ola de operativos en distintas ciudades del país por delitos sexuales

Cuatro detenidos en una serie de operativos a cargo de la PFA

En la primera semana de diciembre, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de allanamientos en diferentes ciudades del país relacionados con delitos sexuales. Como resultado, más de 20 personas fueron imputadas, siendo algunas también detenidas.

Según informaron fuentes policiales, los operativos se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, en el marco de distintas causas por los delitos de grooming, producción, tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y también por casos de abuso sexual agravado.

En territorio bonaerense se realizaron intervenciones en domicilios de Necochea, Pergamino, Junín, Chacabuco, General Viamonte, González Catán, Chascomús, Mar del Plata, Pavón y Tres Arroyos.

En Necochea, el procedimiento desembocó en la notificación de la causa en su contra para un hombre de 30 años y el secuestro de un celular utilizado para contactar a menores con fines sexuales. En Pergamino, las autoridades secuestraron varios teléfonos, chips y un pendrive, además de informar a un hombre de 56 años y otro de 55 que se encuentran imputados por tenencia y distribución de MASI.

Durante los allanamientos realizados el 2 de diciembre en Junín, Chacabuco, General Viamonte y González Catán, se identificaron a una mujer de 49 años y a cuatro hombres de entre 20 y 40 años, también por su presunta vinculación a la producción y distribución de imágenes de menores.

En Chascomús, un joven de 18 años resultó imputado luego de que los investigadores accedieran a dispositivos electrónicos con material relevante para la causa.

En Mar del Plata, se hallaron computadoras, celulares y pendrives en domicilios vinculados a una misma investigación. Los hombres imputados allí tienen 36, 27, 22 y 19 años. En Pavón, partido de Exaltación de la Cruz, el despliegue policial derivó en la incautación de discos duros, CD/DVD y consolas de videojuegos relacionados con causas de tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

Varios elementos secuestrados en la localidad de Pavón

En Entre Ríos, los efectivos arrestaron a Héctor Juan José Lemos y Marcos Cayetano Villalba por orden del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°5 de Paraná, en expedientes por violencia de género y abuso sexual agravado.

Lemos, de 50 años, fue arrestado en una vivienda de la ciudad de Paraná mientras que Villalba -de 67 años- fue detenido en la localidad de Puerto Curtiembre luego de tareas de vigilancia. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°1 de esa provincia.

Por otra parte, en Río Negro, la División Unidad Operativa Federal de Viedma realizó la detención de Matías Sebastián Romero, de 30 años, quien era buscado por la Justicia a raíz de una causa de robo en grado de tentativa, con una orden de captura vigente desde abril de 2023. Al sospechoso lo encontraron en la vía pública.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en Corrientes, donde en medio de un control vehicular sobre la Ruta Nacional 14, agentes federales detuvieron a Sergio Adriani Brum Pereira, un ciudadano brasileño que contaba con pedido de captura internacional solicitado para extradición por la República Federativa de Brasil.

Pereira, que figura con domicilio en Uruguayana, Brasil, fue trasladado a la base de Paso de los Libres y las autoridades informaron que el vehículo no registraba impedimentos legales.

Los operativos tuvieron lugar en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Río Negro

Desde la PFA destacaron que “todas las acciones fueron el resultado de tareas de inteligencia criminal, análisis técnico de información y medidas judiciales en el marco de investigaciones complejas, con la intervención de unidades especializadas y la colaboración de juzgados y fiscalías de cada distrito”.

El material secuestrado permanece bajo análisis de las autoridades y la identidad de las víctimas se reserva bajo estrictos protocolos.