Crimen y Justicia

Más de 20 detenidos e imputados tras una ola de operativos en distintas ciudades del país por delitos sexuales

Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes

Guardar
Cuatro detenidos en una serie
Cuatro detenidos en una serie de operativos a cargo de la PFA

En la primera semana de diciembre, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de allanamientos en diferentes ciudades del país relacionados con delitos sexuales. Como resultado, más de 20 personas fueron imputadas, siendo algunas también detenidas.

Según informaron fuentes policiales, los operativos se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, en el marco de distintas causas por los delitos de grooming, producción, tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y también por casos de abuso sexual agravado.

En territorio bonaerense se realizaron intervenciones en domicilios de Necochea, Pergamino, Junín, Chacabuco, General Viamonte, González Catán, Chascomús, Mar del Plata, Pavón y Tres Arroyos.

En Necochea, el procedimiento desembocó en la notificación de la causa en su contra para un hombre de 30 años y el secuestro de un celular utilizado para contactar a menores con fines sexuales. En Pergamino, las autoridades secuestraron varios teléfonos, chips y un pendrive, además de informar a un hombre de 56 años y otro de 55 que se encuentran imputados por tenencia y distribución de MASI.

Durante los allanamientos realizados el 2 de diciembre en Junín, Chacabuco, General Viamonte y González Catán, se identificaron a una mujer de 49 años y a cuatro hombres de entre 20 y 40 años, también por su presunta vinculación a la producción y distribución de imágenes de menores.

En Chascomús, un joven de 18 años resultó imputado luego de que los investigadores accedieran a dispositivos electrónicos con material relevante para la causa.

En Mar del Plata, se hallaron computadoras, celulares y pendrives en domicilios vinculados a una misma investigación. Los hombres imputados allí tienen 36, 27, 22 y 19 años. En Pavón, partido de Exaltación de la Cruz, el despliegue policial derivó en la incautación de discos duros, CD/DVD y consolas de videojuegos relacionados con causas de tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

Varios elementos secuestrados en la
Varios elementos secuestrados en la localidad de Pavón

En Entre Ríos, los efectivos arrestaron a Héctor Juan José Lemos y Marcos Cayetano Villalba por orden del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°5 de Paraná, en expedientes por violencia de género y abuso sexual agravado.

Lemos, de 50 años, fue arrestado en una vivienda de la ciudad de Paraná mientras que Villalba -de 67 años- fue detenido en la localidad de Puerto Curtiembre luego de tareas de vigilancia. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°1 de esa provincia.

Por otra parte, en Río Negro, la División Unidad Operativa Federal de Viedma realizó la detención de Matías Sebastián Romero, de 30 años, quien era buscado por la Justicia a raíz de una causa de robo en grado de tentativa, con una orden de captura vigente desde abril de 2023. Al sospechoso lo encontraron en la vía pública.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en Corrientes, donde en medio de un control vehicular sobre la Ruta Nacional 14, agentes federales detuvieron a Sergio Adriani Brum Pereira, un ciudadano brasileño que contaba con pedido de captura internacional solicitado para extradición por la República Federativa de Brasil.

Pereira, que figura con domicilio en Uruguayana, Brasil, fue trasladado a la base de Paso de los Libres y las autoridades informaron que el vehículo no registraba impedimentos legales.

Los operativos tuvieron lugar en
Los operativos tuvieron lugar en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Río Negro

Desde la PFA destacaron que “todas las acciones fueron el resultado de tareas de inteligencia criminal, análisis técnico de información y medidas judiciales en el marco de investigaciones complejas, con la intervención de unidades especializadas y la colaboración de juzgados y fiscalías de cada distrito”.

El material secuestrado permanece bajo análisis de las autoridades y la identidad de las víctimas se reserva bajo estrictos protocolos.

Temas Relacionados

Buenos AiresEntre RíosRío NegroCorrientesPolicía Federal ArgentinaAbuso sexual infantilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caranchos top: encontraron el documento de L-Gante en un allanamiento e investigan su vínculo con la banda que estafaba aseguradoras

Se trata de una copia de su DNI, hallada en uno de los estudios jurídicos inspeccionados. Los fiscales aún no determinaron si era cliente o si los sospechosos utilizaban su identidad

Caranchos top: encontraron el documento

Secuestraron a un hombre en Córdoba y extorsionaron a su hija para que pague el rescate: los detuvieron

Ocurrió en el barrio Las Violetas. En el operativo confiscaron tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver. La banda pedía 100 mil pesos para liberarlo

Secuestraron a un hombre en

Detuvieron a un adolescente durante el acto de Milei en Córdoba

El menor, de 16 años, fue retenido por transeúntes por robar pertenencias junto a un cómplice. Entre las víctimas hubo periodistas

Detuvieron a un adolescente durante

Mataron a una chica de 16 años y a un hombre en un ataque a tiros en Rosario: hay cuatro heridos

Ocurrió en la madrugada de este sábado. El otro fallecido es un hombre que no fue identificado. La Justicia busca al atacante

Mataron a una chica de

Cayó la banda del “Gitano”, una organización de punguistas que operaba en CABA, La Plata y Rosario

En total fueron 10 los detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de una serie de allanamientos simultáneos. Facturaba más de 25 millones de pesos

Cayó la banda del “Gitano”,
DEPORTES
River Plate venció 3-1 al

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

La respuesta de la selección de Uruguay tras el rumor sobre la quita de dos estrellas en la camiseta para el Mundial 2026

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Alpine encaminó el fichaje de una de las estrellas de la Fórmula 2 como nuevo piloto de reserva

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

TELESHOW
Murió a los 86 años

Murió a los 86 años Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y figura clave del humor musical

Murió María Teresa Corral, pionera y maestra de la canción infantil

Leo Sbaraglia despide a Héctor Alterio: “Era un hombre de una generosidad maravillosa”

El show de María Becerra en River y la sorpresa de J Rei: el significado del tatuaje que emocionó a todos

La sorpresiva reacción de Fabiana Cantilo cuando le nombraron a Andrés Calamaro: “Me da bronca”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump repudió el ataque

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”

A dos semanas de las elecciones, Honduras sigue sumergida en un polémico escrutinio y sin un presidente electo

Rodrigo Paz se refirió a la detención de Luis Arce: “Los que robaron a Bolivia pagarán sus penas”

Cuál es el origen de los mercados navideños y adonde se encuentran los más antiguos