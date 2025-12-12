Murió el hombre al que le dispararon seis balazos en la ciudad de Neuquén: investigan si fue un ajuste de cuentas

Albardón y Rafaela, el cruce de calles en el barrio de Neuquén en donde asesinaron a Nelson Pino

Nelson Pino, un hombre de 40 años que circulaba en motocicleta por el barrio San Lorenzo Norte, en la ciudad de Neuquén, murió en las últimas horas luego de ser baleado en la intersección de las calles Albardón y Rafaela. La víctima estaba internada en el Hospital Municipal de Neuquén “Castro Rendón”, a donde fue trasladado de urgencia tras recibir un impacto de bala en el rostro.

Las circunstancias en las que falleció están siendo investigadas por la Justicia, que por el momento baraja la hipótesis de que se haya tratado de un ajuste de cuentas. La pista que sostiene esta teoría es que en el lugar donde recibió el tiro mortal, se encontraron además otras seis vainas servidas.

El Hospital Municipal de Neuquén, Dr. Castro Rendón, el nosocomio en donde falleció Pino

En el marco de la causa, encabezada por la fiscal Guadalupe Inaudi, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. No obstante, hasta el momento, no se conoció si el análisis de las imágenes arrojó resultados relevantes para el caso.

Cómo ocurrió el brutal ataque

La balacera habría comenzado durante la noche del miércoles, pasadas las 23.30. Los disparos impactaron en el rostro de Nelson Pino, lo que lo habría dejado con muerte cerebral.

Vecinos de la zona trasladaron de urgencia a la víctima al hospital Heller, desde donde fue derivada al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades policiales de Neuquén aún busca a los atacantes de Pino

Según detalló el Diario Río Negro, no se registraron otros heridos en el episodio, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque habría estado dirigido exclusivamente a Pino. Un presunto ajuste de cuentas.

La policía local y el Ministerio Público Fiscal mantienen activa la investigación. Según el diario La Mañana de Neuquén, uno de los presuntos atacantes, que circulaba en una motocicleta, abrió fuego sin descender del vehículo en plena vía pública.

Hay un menor detenido por el crimen de Aylén.

En los últimos días, un caso similar estremeció al conurbano bonaerense. Aylén Valdéz, una mujer de 24 años, fue asesinada a tiros en la localidad de Burzaco, mientras tenía a su hijo de dos años en sus brazos. Según los primeros datos de la investigación, el episodio fue salvaje: la víctima cubrió al menor para protegerlo de la balacera y evitó que lo hirieran. En la misma secuencia, su pareja -y padre del chico- resultó herido en el cuello.

El hecho ocurrió sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto, cuando la víctima, su pareja y el niño llegaron en un Citroën C4 blanco y fueron atacados por al menos dos agresores.

En el ataque, Valdéz intentó proteger al niño con su cuerpo y recibió al menos dos disparos. Murió al salir del auto, mientras que el menor resultó ileso. El conductor, el padre del niño, fue alcanzado por un disparo en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez de la localidad de Adrogué.

La mujer llegó a cubrir a su bebé antes de morir.

Testigos afirmaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que los atacantes dispararon desde ambos lados del vehículo y huyeron rápidamente. Las cámaras de seguridad de la zona registraron a dos sospechosos merodeando el barrio minutos antes del ataque: uno llevaba una mochila y el otro estaba en bicicleta, según informó Diario Conurbano.

La principal línea de investigación apunta al móvil narco. La pareja habría acudido al sitio porque el hombre mantenía una deuda de drogas. En el lugar, los investigadores secuestraron vainas calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A partir de los videos y testimonios recolectados, la policía logró identificar a uno de los presuntos atacantes, un menor de 17 años, que fue detenido el martes por la mañana.

El caso está siendo investigado por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº5 de Lomas de Zamoray la DDI de Almirante Brown, que buscan a, al menos, otros dos sospechosos.