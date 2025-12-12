Crimen y Justicia

Murió el hombre al que le dispararon seis balazos en la ciudad de Neuquén: investigan si fue un ajuste de cuentas

La víctima, identificada como Nelson Pino, perdió la vida tras recibir un disparo en el rostro durante un ataque armado. Las autoridades aún buscan a los autores del crimen ocurrido en el barrio San Lorenzo Norte

Guardar
Albardón y Rafaela, el cruce
Albardón y Rafaela, el cruce de calles en el barrio de Neuquén en donde asesinaron a Nelson Pino

Nelson Pino, un hombre de 40 años que circulaba en motocicleta por el barrio San Lorenzo Norte, en la ciudad de Neuquén, murió en las últimas horas luego de ser baleado en la intersección de las calles Albardón y Rafaela. La víctima estaba internada en el Hospital Municipal de Neuquén “Castro Rendón”, a donde fue trasladado de urgencia tras recibir un impacto de bala en el rostro.

Las circunstancias en las que falleció están siendo investigadas por la Justicia, que por el momento baraja la hipótesis de que se haya tratado de un ajuste de cuentas. La pista que sostiene esta teoría es que en el lugar donde recibió el tiro mortal, se encontraron además otras seis vainas servidas.

El Hospital Municipal de Neuquén,
El Hospital Municipal de Neuquén, Dr. Castro Rendón, el nosocomio en donde falleció Pino

En el marco de la causa, encabezada por la fiscal Guadalupe Inaudi, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. No obstante, hasta el momento, no se conoció si el análisis de las imágenes arrojó resultados relevantes para el caso.

Cómo ocurrió el brutal ataque

La balacera habría comenzado durante la noche del miércoles, pasadas las 23.30. Los disparos impactaron en el rostro de Nelson Pino, lo que lo habría dejado con muerte cerebral.

Vecinos de la zona trasladaron de urgencia a la víctima al hospital Heller, desde donde fue derivada al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades policiales de Neuquén
Las autoridades policiales de Neuquén aún busca a los atacantes de Pino

Según detalló el Diario Río Negro, no se registraron otros heridos en el episodio, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque habría estado dirigido exclusivamente a Pino. Un presunto ajuste de cuentas.

La policía local y el Ministerio Público Fiscal mantienen activa la investigación. Según el diario La Mañana de Neuquén, uno de los presuntos atacantes, que circulaba en una motocicleta, abrió fuego sin descender del vehículo en plena vía pública.

Hay un menor detenido por
Hay un menor detenido por el crimen de Aylén.

En los últimos días, un caso similar estremeció al conurbano bonaerense. Aylén Valdéz, una mujer de 24 años, fue asesinada a tiros en la localidad de Burzaco, mientras tenía a su hijo de dos años en sus brazos. Según los primeros datos de la investigación, el episodio fue salvaje: la víctima cubrió al menor para protegerlo de la balacera y evitó que lo hirieran. En la misma secuencia, su pareja -y padre del chico- resultó herido en el cuello.

El hecho ocurrió sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto, cuando la víctima, su pareja y el niño llegaron en un Citroën C4 blanco y fueron atacados por al menos dos agresores.

En el ataque, Valdéz intentó proteger al niño con su cuerpo y recibió al menos dos disparos. Murió al salir del auto, mientras que el menor resultó ileso. El conductor, el padre del niño, fue alcanzado por un disparo en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez de la localidad de Adrogué.

La mujer llegó a cubrir
La mujer llegó a cubrir a su bebé antes de morir.

Testigos afirmaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que los atacantes dispararon desde ambos lados del vehículo y huyeron rápidamente. Las cámaras de seguridad de la zona registraron a dos sospechosos merodeando el barrio minutos antes del ataque: uno llevaba una mochila y el otro estaba en bicicleta, según informó Diario Conurbano.

La principal línea de investigación apunta al móvil narco. La pareja habría acudido al sitio porque el hombre mantenía una deuda de drogas. En el lugar, los investigadores secuestraron vainas calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A partir de los videos y testimonios recolectados, la policía logró identificar a uno de los presuntos atacantes, un menor de 17 años, que fue detenido el martes por la mañana.

El caso está siendo investigado por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº5 de Lomas de Zamoray la DDI de Almirante Brown, que buscan a, al menos, otros dos sospechosos.

Temas Relacionados

Balacera Nelson Pino Guadalupe Inaudi Neuquén San Lorenzo Norte Hospital Castro Rendón Hospital HellerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a cuatro años y seis meses de prisión a la jubilada que atropelló y mató a un chico en Mendoza

La sentencia la dictó la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la provincia. La mujer de 82 años cumplirá con prisión domiciliaria. También había herido a otro adolescente que sobrevivió, aunque sufrió lesiones graves

Condenaron a cuatro años y

La mamá del nene asesinado por su padre en Coronel Suárez había pedido dos órdenes de alejamiento y la Justicia las rechazó

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Un juez de Paz y uno de Garantías negaron las presentaciones de la madre para que el hombre no se acercara al menor. Las denuncias cruzadas

La mamá del nene asesinado

Golpearon y atacaron con un cuchillo a un dirigente de futsal de San Juan para robarle más de un millón de pesos

El episodio ocurrió cuando la víctima iba caminando sobre un tramo de la Ruta Provincial 319, en el departamento de Sarmiento

Golpearon y atacaron con un

Golpeó a su empleado con un látigo y quedó detenido bajo prisión preventiva en Tucumán

Cuando la víctima huyó, el agresor lo siguió para continuar con el ataque. Además, mientras el joven se recupera de las heridas, su jefe llamó a su familia para amenazarla

Golpeó a su empleado con

Compró un perfume por internet y le enviaron droga desde Asia: pasó más de un año preso

Un abogado de Pilar terminó absuelto por el Tribunal en lo Penal Económico N°1, tras una fuerte acusación en su contra. Cuál era el poderoso alucinógeno de diseño hallado en la encomienda despachada desde Hong Kong

Compró un perfume por internet
DEPORTES
FIFA abrió una nueva fase

FIFA abrió una nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo adquirir los tickets

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

TELESHOW
El orgullo de Roberto García

El orgullo de Roberto García Moritán por la muestra de ballet de su hija Anita: “Muerto de amor”

Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

INFOBAE AMÉRICA

El legado oculto detrás de

El legado oculto detrás de las fichas de casino que siguen fascinando a jugadores y coleccionistas

Rafael Grossi, el diplomático que desafía las crisis nucleares y busca liderar la ONU: “Aporta una perspectiva renovada”

El gobierno de Javier Milei se reconcilia con la Feria del Libro

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año