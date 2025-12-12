Compró un perfume por internet y le enviaron droga: pasó más de un año preso

Metéorites, el perfume de Guerlain en cuestión: su versión falsa resultó ser una poderosa droga de diseño

Météorites es uno de los perfumes más buscados de la marca francesa Guerlain. Su envase de 100 mililitros cuesta cerca de 200 dólares en el exterior, si se consigue. En Argentina, es básicamente inhallable. A mediados de 2024, un abogado de 53 años con domicilio en Pilar navegaba por internet y encontró un anuncio: Météorites a tan solo USD26, más envío desde el Lejano Oriente. Su mujer se lo había pedido tantas veces. Parecía una ganga. El hombre se dijo a sí mismo: aprovechá. Entonces, compró. Lo pagó en Bitcoin, en vez de dólares.

El aviso se lo aclaraba desde el comienzo: el perfume en venta, desde ya, no era original. De todas formas, compró. Un correo en su casilla le indicó el número de rastreo del envío de la empresa de encomiendas. Comenzó a seguirlo y descubrió que el perfume trucho había llegado hasta Estados Unidos, a la central de la empresa en Memphis, Tennesse.

Algo no se veía bien. Así, llamó para reclamar. El hombre recibió un llamado, aseguraría luego. El paquete estaba extraviado; recibió un supuesto llamado de la empresa de encomiendas donde le pidieron más datos. En paralelo, un reporte de las autoridades estadounidenses enviado a sus pares argentinos indicaba que, en el paquete, había un extraño polvo en vez de fragancia falsa.

El abogado no sabía que el Department of Homeland Security del gobierno estadounidense había marcado la encomienda con una bandera roja. Un tal Kevin, supuestamente parte de la firma CCN Sport Hong Kong Limited, la había despachado desde el Dragon Industrial Centre de Hong Kong. “Fragancia en polvo. Úsese para saborizar”, aclaró el tal Kevin en el manifiesto.

Así, el polvo viajó a Buenos Aires. “El envío postal ingresó al territorio nacional el día 27/7/24, conforme autorización judicial, sin sustitución de la sustancia estupefaciente a través del vuelo AR 1303 de Aerolíneas Argentinas que arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, oportunidad en la que se procedió a su secuestro”, asegura un documento oficial.

Poco después, el paquete era entregado en una dirección del abogado en la zona de Pilar. El perfume vino con un allanamiento. El delito que investigaba la Justicia en lo penal económico era el de tentativa de contrabando de estupefacientes.

El polvo en el paquete, descubrió un análisis químico de la División de Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la AFIP/DGA, era 25i-NBOH, un poderoso alucinógeno sintético castigado desde 2019 por la Ley de Drogas argentina. La cantidad de polvo, 534 gramos, de acuerdo al mismo estudio, garantizaba poco más de un millón de dosis.

25i-NBOH incautado por las autoridades argentinas en 2018

El abogado absuelto

El viernes 26 de noviembre, el Tribunal en lo Penal Económico N°1 decidió absolver al abogado pilarense y ordenó su libertad inmediata, tras una acusación llevada adelante por el fiscal Marcelo Agüero Vera.

El Tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Diego García Berro e Ignacio Carlos Fornari, dispuso su inmediata libertad. Había estado detenido desde el 16 de agosto de 2024, cuando la PFA lo arrestó en la calle. Terminó en una celda de la alcaidía de Comodoro Py, un lugar frecuentado por proxenetas, narcos pesados y, también, acusados de delitos de corrupción.

La causa, precisamente, había comenzado luego de un correo del Department of Homeland Security a la PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos narco, lo que comenzó el rastreo en su contra. En julio de 2024, la PROCUNAR envió un correo de alerta a la Justicia. El teléfono del acusado fue intervenido un mes más tarde.

Así, el abogado fue allanado. Se encontraron más de 40 mil dólares en sus casas, se revisaron sus cuentas, sus autos importados, como un BMW y un Mercedes Benz, una serie de dinero y bienes que, para la Justicia, en un principio, parecía difícil de creer.

El abogado -parte de una ONG dedicada al reparto solidario de comida- la explicó de todas formas. La fiscalía apuntó a un posible delito de lavado de activos; el MPF consideró a la asociación civil “un sello de goma”. Varios trabajadores de la ONG declararon en el caso.

La acusación de la fiscalía detalló una serie de coincidencias que pueden ser motivo de sospecha, o simples curiosidades. El fallo del Tribunal N°1 asegura que, luego de que el paquete fuera congelado, el abogado realizó 11 llamados a la empresa de encomiendas “para conocer sobre el estado de este envío en particular”, algo que parecía “desproporcionado” de cara a un envío de 26 dólares.

Le notificaron que la encomienda fue demorada por la incautación para control efectuada por el servicio aduanero de los Estados Unidos. “Una vez notificado de la retención para control aduanero de la encomienda, el abogado detuvo los llamados”, continúa el expediente.

En su indagatoria, el letrado tampoco pudo explicar si había comprado un perfume en polvo o uno líquido. También, que había adquirido el material en un sitio web “de un particular”, y no en Shein, Temu, Aliexpress, Amazon o cualquier otro portal de e-commerce.

En su computadora, por otra parte, no se encontraron registros de la compra. También tenía descargado el browser Tor, empleado para ingresar a la dark web. Las compras de drogas sintéticas en la dark web con criptomonedas realizadas en Argentina están documentadas hace años en causas investigadas por la PROCUNAR.

Finalmente, cuando el paquete llegó a su puerta, y a pesar de todos esos llamados, el abogado rechazó recibirlo. Raro, ¿no? Sin embargo, los jueces consideraron que “no obran pruebas concluyentes” para acusar al hombre de Pilar, que está lejos de ser un narco de carrera.

“En efecto, no fue encontrada conversación telefónica, testigo o algún otro elemento que permita corroborar, en forma directa, la conexión del imputado con la hipótesis formulada durante la acusación, más allá de la compra documentada en la factura acompañada por la guía aérea”, asevera el fallo del Tribunal.

El nivel de duda en el caso es importante. Sin embargo, Namer, García Berro y Fornari aplicaron la doctrina in dubio pro reo, es decir, a favor del acusado. De todas formas, el final no fue tan simple. En su decisión, los magistrados invitaron a la UIF y a ARCA que investiguen las cuentas del letrado.