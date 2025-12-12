Crimen y Justicia

Buscan a una mujer que desapareció hace 10 días en Miramar: su misterioso último mensaje

Alejandra Tolosa tiene 58 años y salió de su casa el pasado jueves 4 de diciembre tras una discusión familiar. Una cámara la registró poco después por la zona del centro y luego no hubo más rastros de ella

Guardar
Alejandra Tolosa, desaparecida en Miramar
Alejandra Tolosa, desaparecida en Miramar

La familia de Alejandra Tolosa está desesperada. Hace ya casi 10 días que la mujer de 58 años desapareció en la ciudad balnearia de Miramar. Y aunque su pareja junto a sus hijos, sus vecinos y las autoridades locales la buscan en toda la localidad, todavía no hay ningún rastro de su paradero.

La última vez que la vieron fue el pasado jueves 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. Según supo Infobae, esa tarde, alrededor de las 18:30 horas, Tolosa habría tenido una discusión con una de sus hijas -tiene tres mujeres y un varón, todos mayores de edad-, agarró sus cosas y se fue.

Su desaparición fue denunciada horas después a la policía local. Fuentes del caso aclararon que la mujer tiene antecedentes depresivos, por lo que desde esa misma noche comenzaron a buscarla intensamente.

En este contexto, a partir de los primeros testimonios, se logró reconstruir que Tolosa tenía una relación que alternaba entre buena y mala con sus convivientes, y que lo que la habría motivado a irse fue una pelea familiar.

El caso quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou, en cuya investigación hay dos datos que resultan, por lo menos, llamativos. El primero es que desde que Tolosa abandonó su casa, solamente unas cámaras ubicadas en la zona céntrica de la ciudad la captaron caminando. Fuentes del caso indicaron a este medio que hay unas imágenes de la mujer caminando por la zona del hospital, a unas 20 cuadras de su vivienda. “Después ya no se supo más nada”, remarcan.

El segundo dato que generó alerta es el estado de Whatsapp que publicó cuando desapareció: “Chau”, fue el último mensaje que dejó. Además, le envió un confuso escrito a su pareja que también evalúa la Justicia.

Los investigadores ya la buscaron por la zona del centro de Miramar y en las últimas horas enfocaron los rastrillajes por el vivero y el sector costero.

Un testimonio declaró haberla visto 23:30 del jueves por las cercanías de la costanera y la calle 9. No obstante, no descartan ningún lugar ante la ausencia de pistas claras.

El relato de su familia

Alejandra Tolosa tiene tez morena, pelo negro y una estatura aproximada de 1,80 metros. Su familia pide que cualquier dato sobre ella sea aportado para su búsqueda.

En diálogo con la prensa, Gonzalo Villalobos, hijo de la mujer, detalló el día de su desaparición: “Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo “chau”. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado", relató.

Y agregó: “A la noche de ese mismo día hicimos la denuncia de desaparición. Comenzaron hace unos días los rastrillajes. Trajeron perros, rastreadores, drones; ahora estaba también trabajando Prefectura Naval. No hay nada certero”.

Según dijo sobre Alejandra, ella fue de la casa con una botella de gaseosa con medicamentos y somníferos. No se llevó documentación.

Acerca de su vida, compartió: “Ella hacía programas de radio, hacía dos veces por semana de 18 horas a 20 horas. Antes del inicio de temporada, deja el programa y agarra después de la temporada. La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, familiares, económicos”

Omar, la pareja de Alejandra, también dio detalles sobre cómo estaba la mujer antes de desaparecer: “Ella viene arrastrando hace muchos años, que tuvo una parálisis facial. Ya no es la misma Alejandra. Quedó sin trabajo y se empezó a venir abajo. La última vez, ella venía con algunos problemas personales. Ella hablaba mucho con Gonzalo, sus inquietudes. El jueves se estuvo mensajeando conmigo, ella había quedado de ir para casa. Yo hasta las 6 horas estuve en contacto”.

Y concluyó: “Son problemas del entorno familiar, cosas cotidianas. A ella la alteraron. Ella sale de la casa ya con medicamentos que había ingerido, no puede caminar mucho... Si ella hubiese ingerido pastillas, una persona que toma pastillas, ¿cuánto puede caminar?“.

Temas Relacionados

MiramarAlejandra TolosaBúsquedaPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atraparon a un prófugo acusado de intento de homicidio durante un robo en un supermercado chino

El ataque ocurrió en Gualeguaychú, Entre Ríos, pero fue detenido en el partido bonaerense de Pergamino

Atraparon a un prófugo acusado

Eliminaron a más de 2.000 votantes del padrón electoral en un municipio de Salta porque no pudieron comprobar su domicilio

La Justicia dispuso la exclusión provisional de 2.150 ciudadanos tras una investigación que detectó registros inconsistentes en el listado de la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bolivia

Eliminaron a más de 2.000

La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados

La UIF será querellante contra

Detuvieron al hombre acusado de filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas en La Rioja

El propietario de un complejo destinado a estudiantes quedó bajo custodia tras una serie de denuncias presentadas por jóvenes que vivían en el lugar. La Justicia también secuestró computadoras y dispositivos de almacenamiento

Detuvieron al hombre acusado de

“Agarren 300 dólares y queda acá”: detuvieron a dos hombres que vendían droga en Constitución y quisieron sobornar a la policía

Oficiales de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona detectaron que los dos ocupantes de una camioneta comercializaban estupefacientes en la vía pública

“Agarren 300 dólares y queda
DEPORTES
El sugestivo posteo de Prestianni

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

TELESHOW
Daniela Christiansson compartió su preocupación

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

INFOBAE AMÉRICA

Inclinada, pero aún de pie:

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario

Sale un libro póstumo de Silvia Molloy: habla de sus amigos Victoria Ocampo, Bioy Casares, Manuel Puig y otros

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital