Buscan a una mujer que desapareció hace 10 días en Miramar: su misterioso último mensaje

Alejandra Tolosa, desaparecida en Miramar

La familia de Alejandra Tolosa está desesperada. Hace ya casi 10 días que la mujer de 58 años desapareció en la ciudad balnearia de Miramar. Y aunque su pareja junto a sus hijos, sus vecinos y las autoridades locales la buscan en toda la localidad, todavía no hay ningún rastro de su paradero.

La última vez que la vieron fue el pasado jueves 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. Según supo Infobae, esa tarde, alrededor de las 18:30 horas, Tolosa habría tenido una discusión con una de sus hijas -tiene tres mujeres y un varón, todos mayores de edad-, agarró sus cosas y se fue.

Su desaparición fue denunciada horas después a la policía local. Fuentes del caso aclararon que la mujer tiene antecedentes depresivos, por lo que desde esa misma noche comenzaron a buscarla intensamente.

En este contexto, a partir de los primeros testimonios, se logró reconstruir que Tolosa tenía una relación que alternaba entre buena y mala con sus convivientes, y que lo que la habría motivado a irse fue una pelea familiar.

El caso quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou, en cuya investigación hay dos datos que resultan, por lo menos, llamativos. El primero es que desde que Tolosa abandonó su casa, solamente unas cámaras ubicadas en la zona céntrica de la ciudad la captaron caminando. Fuentes del caso indicaron a este medio que hay unas imágenes de la mujer caminando por la zona del hospital, a unas 20 cuadras de su vivienda. “Después ya no se supo más nada”, remarcan.

El segundo dato que generó alerta es el estado de Whatsapp que publicó cuando desapareció: “Chau”, fue el último mensaje que dejó. Además, le envió un confuso escrito a su pareja que también evalúa la Justicia.

Los investigadores ya la buscaron por la zona del centro de Miramar y en las últimas horas enfocaron los rastrillajes por el vivero y el sector costero.

Un testimonio declaró haberla visto 23:30 del jueves por las cercanías de la costanera y la calle 9. No obstante, no descartan ningún lugar ante la ausencia de pistas claras.

El relato de su familia

Alejandra Tolosa tiene tez morena, pelo negro y una estatura aproximada de 1,80 metros. Su familia pide que cualquier dato sobre ella sea aportado para su búsqueda.

En diálogo con la prensa, Gonzalo Villalobos, hijo de la mujer, detalló el día de su desaparición: “Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo “chau”. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado", relató.

Y agregó: “A la noche de ese mismo día hicimos la denuncia de desaparición. Comenzaron hace unos días los rastrillajes. Trajeron perros, rastreadores, drones; ahora estaba también trabajando Prefectura Naval. No hay nada certero”.

Según dijo sobre Alejandra, ella fue de la casa con una botella de gaseosa con medicamentos y somníferos. No se llevó documentación.

Acerca de su vida, compartió: “Ella hacía programas de radio, hacía dos veces por semana de 18 horas a 20 horas. Antes del inicio de temporada, deja el programa y agarra después de la temporada. La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, familiares, económicos”

Omar, la pareja de Alejandra, también dio detalles sobre cómo estaba la mujer antes de desaparecer: “Ella viene arrastrando hace muchos años, que tuvo una parálisis facial. Ya no es la misma Alejandra. Quedó sin trabajo y se empezó a venir abajo. La última vez, ella venía con algunos problemas personales. Ella hablaba mucho con Gonzalo, sus inquietudes. El jueves se estuvo mensajeando conmigo, ella había quedado de ir para casa. Yo hasta las 6 horas estuve en contacto”.

Y concluyó: “Son problemas del entorno familiar, cosas cotidianas. A ella la alteraron. Ella sale de la casa ya con medicamentos que había ingerido, no puede caminar mucho... Si ella hubiese ingerido pastillas, una persona que toma pastillas, ¿cuánto puede caminar?“.