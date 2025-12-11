Crimen y Justicia

Condenaron a una mujer que decía vender ropa y traficaba más de 20 kilos de cocaína en un tanque de combustible

Candela Ayelén Aguirre fue sentenciada a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta. La declararon coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a seis años de prisión a una mujer de 20 años por traficar 27 kilos de cocaína en un tanque de combustible. Se trata de Candela Ayelén Aguirre, quien fue detenida en marzo durante un control vehicular con la sustancia oculta en su Chevrolet Cruze. En ese momento, la acusada manifestó dedicarse al comercio de ropa y viajaba junto a un hombre, identificado como Gastón Gabriel Garino.

La joven fue declarada coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes por los jueces Gabriela Catalano, Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz. Así lo había solicitado la fiscal subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta. La sentencia también dispuso el decomiso del vehículo utilizado para el traslado de la droga, que quedó bajo disposición del Estado nacional.

La condena de Aguirre se suma a la que recibió su compañero, condenado a tres años de prisión en suspenso después de un acuerdo de juicio abreviado homologado por la jueza Mariana Inés Catalano, de la Sala II de Revisión, el 18 de julio.

La causa comenzó cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron el automóvil conducido por Gastón Gabriel Garino durante un control de rutina. Aguirre iba como acompañante. Ambos manifestaron venir del norte de Salta y señalaron como destino final la provincia de La Rioja.

Durante la revisión, los agentes corroboraron que ninguno de los dos figuraba como titular del vehículo, lo que elevó las sospechas. Además, una inspección visual en el área del tanque de combustible reveló tornillos removidos y otras alteraciones inusuales.

El hallazgo motivó un análisis más exhaustivo en sede de la fuerza federal, que derivó en el desarme completo del tanque de combustible. Dentro del mismo se encontraron treinta paquetes envueltos en plástico, con un peso total de 27 kilos y una pureza superior al 70 por ciento. Los peritos estimaron que la droga incautada permitiría producir aproximadamente 176.500 dosis.

La investigación judicial avanzó con la detención y procesamiento de Aguirre y Garino como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de varias personas. Durante la instrucción, Garino acordó un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. Para Aguirre, el tribunal consideró que existían pruebas suficientes para dictar una pena de cumplimiento efectivo.

Durante el juicio oral, Aguirre negó todo vínculo con la sustancia incautada. Argumentó que viajaba a Orán para adquirir ropa destinada a la venta ambulante y en redes sociales, y dijo desconocer la existencia del cargamento en el auto. Un testigo aportó en su defensa, señalando que Aguirre no tenía conexión con el delito investigado.

Sin embargo, los peritajes sobre las redes sociales y comunicaciones telefónicas de la acusada mostraron un panorama distinto: su actividad en plataformas digitales reflejaba vínculos comerciales y contacto habitual con otro sospechoso identificado como R. C., detenido en agosto en San Juan durante un control de Gendarmería Nacional en Caucete. La relación entre ambos se evidenció en el intercambio frecuente de mensajes y reacciones a publicaciones.

El tribunal consideró inconsistentes las explicaciones ofrecidas por Aguirre. Destacó la inexistencia de mercadería en el vehículo y la falta de registros bancarios o de actividad laboral formal a su nombre. Un testigo señaló la utilización de un alias asociado a un personaje criminal ficticio en redes sociales, lo que fue visto como parte de la estrategia defensiva, aunque los magistrados priorizaron la evidencia documental y el análisis objetivo de los hechos.

Actualmente, la causa sigue abierta por la participación de otras personas, entre ellas R. C., investigado no solo por este episodio, sino también por hechos similares. Tras el fallo, el órgano judicial ordenó la entrega del automóvil secuestrado al Estado nacional y el cumplimiento efectivo de la condena contra Aguirre, mientras avanzan las pesquisas orientadas a determinar el grado de responsabilidad de otros integrantes de la organización involucrada.

