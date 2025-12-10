El Gobierno ofreció una recompensa de $5 millones por cada uno de los jubilados desaparecidos en Chubut

Pedro Kreder y Juana Morales

El Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina ha dispuesto el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 por cada uno de los jubilados desaparecidos en la provincia del Chubut, con el objetivo de obtener información que permita localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder.

La medida, publicada el 10 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial de la República Argentina, responde a la solicitud de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Chubut, en el marco de la investigación caratulada “Juana Inés Morales s/averiguación de paradero”.

La resolución, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece que la recompensa se destina exclusivamente a quienes aporten datos útiles sin haber participado en los hechos investigados. El pago se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la titular de la cartera, garantizando la preservación de la identidad de quienes colaboren, previa evaluación de la información por parte de la autoridad interviniente.

Según consta en el expediente, Morales, argentina, nacida el 2 de mayo de 1955, con domicilio en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, presenta contextura robusta, mide 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, ondulado y con flequillo. Por su parte, Kreder, argentino, nacido el 30 de noviembre de 1945, domiciliado en el barrio Ciudadela de la misma ciudad, es de contextura delgada, mide 1,75 metros, tiene tez blanca, cabello corto y lacio de color castaño oscuro y ojos verdes.

Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de Kreder en una camioneta Toyota Hilux, dominio NSP-455, con cúpula color champagne, rumbo a la localidad de Camarones. La última conexión de sus teléfonos móviles se registró ese mismo día a las 9:53 horas, momento desde el cual se desconoce su paradero.

(mpfchubut.gov.ar)

El 17 de octubre, la camioneta fue hallada a seis kilómetros de la costa, en una zona conocida como “Zanjón de Visser”, a quince kilómetros de la Ruta Nacional 3, completamente cerrada, sin ocupantes y con los objetos personales de ambos en su interior. La investigación contempla tres hipótesis: ausencias voluntarias, desaparición por un evento accidental o desaparición como consecuencia de un hecho delictivo.

Además, las Fuerzas Federales de Seguridad deberán distribuir y exhibir los afiches correspondientes a la recompensa en todas sus formas. Quienes posean información relevante pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Cómo sigue la causa que investiga la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales

A casi dos meses de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la incertidumbre domina a sus familiares, quienes aún esperan respuestas concretas sobre el paradero de la pareja. La investigación, que se mantiene abierta desde el hallazgo de la camioneta en una zona alejada de Rocas Coloradas, no ha logrado aportar indicios materiales ni avances significativos, lo que profundiza la angustia y el desconcierto de sus allegados, según relató Claudia Kreder al medio Radiocracia.

En las últimas semanas, la dinámica de la búsqueda experimentó un cambio notable. Claudia Kreder explicó que “la semana pasada no hubo búsqueda. Antes nos llamaban todos los días y ahora somos nosotras las que tenemos que llamar para preguntar si hay novedades”. La familia permanece a la espera de definiciones sobre los próximos pasos y no descarta la posibilidad de incorporar especialistas externos si la investigación lo requiere.

La falta de resultados en las pericias solicitadas desde el inicio del caso incrementa la frustración. El estudio de ADN, que podría aportar datos clave, aún no fue entregado. “Todavía se está esperando el resultado del ADN. Fijate el tiempo que ha pasado y ese resultado no está”, detalló Claudia Kreder a Radiocracia. Además, persiste la ausencia de información sobre las huellas dactilares tomadas en el vehículo: “Van a ser dos meses y todavía no se puede saber si hubo un tercero dentro de la camioneta”, agregó.

La familia de Ciudadela enfrenta la dificultad de no contar con ningún indicio material que oriente la investigación. “Es muy difícil entender que no haya aparecido un zapato, una prenda, el teléfono o algo: o se está buscando en el lugar equivocado, o no sé qué pasa”, expresó Claudia Kreder, subrayando el desconcierto que rodea el caso. La hipótesis inicial que vinculaba la desaparición con el mar perdió fuerza con el paso de los días. “Lo del mar está casi descartado. Entiendo que el mar devuelve. En Bahía Bustamante se buscó y no se encontró nada”, explicó.

La última imagen de la camioneta en la que viajaban los jubilados desaparecidos en Chubut

“Intentamos volver a la normalidad, pero es imposible. La vida cambió y necesitamos respuestas para poder recuperarla”, manifestó Claudia. La certeza inicial de que encontrarían a sus seres queridos se transformó en una pregunta persistente: “Lo que para nosotros era una afirmación, una certeza de que los íbamos a encontrar, hoy se convirtió en esta pregunta: ¿los vamos a encontrar?”, confesó.

A pesar de la falta de avances, la familia destacó el acompañamiento social recibido durante la búsqueda. “La gente fue muy solidaria. Estamos muy agradecidas por las demostraciones de apoyo y por la difusión, porque sin este acompañamiento no hubiese llegado tanto recurso”, valoró Kreder.