Jubilados desaparecidos en Chubut: redirigieron los rastrillajes y ahora buscan restos humanos

Desaparecieron el 11 de octubre y aún no hay rastros de la pareja de jubilados

En los próximos días, se cumplirá un mes de la desaparición en Chubut de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69). La pareja de jubilados fue vista por última vez el 11 de octubre cuando salieron de una vivienda con destino a Camarones, y el último rastro que dejaron fue la camioneta en la que viajaban, en Comodoro Rivadavia.

Varias son las hipótesis que se tejen alrededor del caso. Por un lado, las autoridades buscan a los adultos, descartando la posibilidad de que estén con vida; mientras que los familiares no pierden las esperanzas.

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, redoblaron los esfuerzos en la búsqueda con la incorporación de más canes y maquinaria especializada. El titular de la cartera, Héctor Iturrioz, brindó detalles sobre el avance de los operativos y la complejidad que plantea el territorio. Explicó que las tareas actuales se centran en rastrillajes orientados a hallar personas sin vida. “Hoy se inició un nuevo rastreo con canes RH que buscan restos humanos y que llegaron desde Bahía Blanca. Todo lo que es zona sur mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido, y esta vez buscamos a personas sin vida”, dijo el funcionario en declaraciones a Diario Jornada.

Iturrioz reconoció que la posibilidad de encontrarlos con vida es cada vez más remota. “No es imposible, pero sí complicado”, señaló, y subrayó la utilización de tecnología avanzada en los procedimientos recientes. Un equipo llegado desde Santa Fe aportó dispositivos de alta sensibilidad que permiten detectar signos vitales bajo tierra o escombros. “Ellos se especializan en derrumbes, pero buscan todo lo que esté tapado por tierra o escombros. Tienen unos aparatos terrestres, como ‘tortugas’, que detectan respiración, latidos, etc.”, detalló.

Incorporaron perros especializados en buscar restos humanos (mpfchubut.gov.ar)

Asimismo, señaló que “si los desaparecidos fueran hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos”, por lo que las tareas alcanzaron distintos sectores costeros de la provincia. En simultáneo, la Brigada de Investigaciones evalúa con fuerza la hipótesis de un homicidio, tal como indicó el portal Diario de Río Negro. Mientras tanto, una de las familias analiza la contratación de un especialista para profundizar esa hipótesis.

Estas palabras se sumaron a las declaraciones efectuadas por el ministro días atrás, cuando dio por descartado que haya ocurrido un hecho delictivo, el cual había tomado fuerza luego de un llamado anónimo, que indicaba que los jubilados habrían sido víctimas de un intento de robo.

El último registro de la pareja fue captado por unas cámaras de seguridad que mostraban a ambos circulando en la Toyota Hilux hallada, mientras salían de Caleta Córdova. Desde entonces, no hubo más novedades. Las grabaciones en la Ruta 39, muestran el paso de la camioneta a las 9:40, momento que coincide con el horario en que la pareja salió del domicilio de Pedro.

La camioneta captada por las cámaras de seguridad

En la filmación se observa que ningún otro vehículo los seguía y que los únicos ocupantes del rodado eran ellos. Respecto al recorrido, se dirigían hacia la ruta provincial que conduce al cañadón, donde después encontraron el vehículo vacío.

Laura Kreder, hija de Pedro, insistió: “Nosotras seguimos buscando a mi papá vivo. No estamos en condiciones de buscar a mi papá en otra condición que no sea vivo. No lo sentimos así. Sentimos que tal vez es una inocente esperanza, pero nosotros pensamos que todavía él puede estar con vida y Juana también”, afirmó la mujer.

Aunque no descartó ninguna posibilidad, ante la realidad de los hechos. “Hoy tenemos que considerar todas las opciones habidas y por haber. Al principio la esperanza de encontrarlos con vida era muy fuerte, estábamos seguras de que los íbamos a encontrar en buen estado, y bueno, a medida que pasan los días, cada día es peor, cada día es más desesperante”, dijo.

Pedro Kreder junto a su hija, Laura

En su testimonio, resaltó que, pese al avance del tiempo y la falta de información, mantiene la convicción de que “una explicación tiene que haber” y que no dejarán de investigar hasta conocer la verdad. Además, aclaró que el vínculo entre su padre y Juana Morales era reciente y que el contacto con la familia de la jubilada se redujo solo a los primeros días de los rastrillajes.

Por otro lado, la mujer no cree que su padre haya tomado la decisión de circular por el camino donde apareció la camioneta abandonada. “Conociéndolo a papá, que no es una persona que se va a largar así a la aventura. Recorrimos ese camino por el que se supone que ellos anduvieron. Es imposible que papá haya tomado la decisión de ir por ahí voluntariamente”, aseguró Laura.

“Consideramos que es otra la cosa que pasó, pero al no tener una pista, al no tener absolutamente nada, que eso es lo increíble y lo desesperante, que después de 20 días no haya nada, no hay nada, no hay una pista. Se los tragó la tierra, es una desesperación”, indicó.