Cayó en Corrientes “El Vicario”, un peligroso narco y abusador brasileño acusado de violar a su propia hija

El abusador detenido por la Policía Federal Argentina en Corrientes

Sergio Adriani Brum Pereira (35), un peligroso narco y abusador sexual brasileño conocido con el alias de “El Vicario”, fue detenido por agentes de la DUOF de la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciudad correntina de Paso de Los Libres. El delincuente está acusado, entre varios delitos, de violar a su propia hija. Será extraditado a su país.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que la captura se produjo tras varias tareas encubiertas llevadas a cabo por agentes de la fuerza seguridad, que determinaron que Brum Pereira seguía en esa ciudad, donde ya había sido previamente detenido en 2020. Los investigadores lograron identificar el automóvil en el que se trasladaba y efectuaron un seguimiento discreto hasta interceptarlo sobre la Ruta Nacional Nº 14, donde procedieron a arrestarlo.

“El Vicario” enfrenta acusaciones en Brasil por abusos sexuales reiterados, incluida la violación de su propia hija y de otra menor; también está vinculado a un homicidio, robos a camiones blindados, narcotráfico, estupro y amenazas graves.

Se encontraba prófugo desde 2019, con pedido de captura solicitado por un juzgado de Brasil, y había ingresado de manera ilegal a Argentina pese a tener una alerta roja de Interpol, por la cual finalmente fue capturado en esa misma localidad en 2020. Sin embargo, obtuvo la libertad en enero de aquel año por vencimiento de plazos, una resolución que después fue revocada.

No pasó mucho tiempo libre. En enero de 2021, el abusador fue nuevamente detenido en barrio Cementerio de Paso de los Libres por efectivos de la Unidad Regional Nº 4 que actuaron bajo una orden emitida por el Juzgado Federal de esa ciudad. En aquel momento, el hombre fue “sorprendido de manera inesperada y detenido”, y “se encontraba desarmado” al momento de su aprehensión. No opuso resistencia.

Pese a que las autoridades brasileñas lo catalogaron como “extremadamente peligroso”, “El Vicario” este año recuperó la libertad.

En abril pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes permitió la liberación del delincuente, mientras se definía su extradición.

La decisión, adoptada por los magistrados Selva Spessot, Mirta Sotelo de Andreau y Luis González, se fundamentó en el vencimiento de los plazos previstos para la prisión preventiva, según informó El Litoral.

Esta medida fue cuestionada por el fiscal Federal Carlos Schaefer, quien sostuvo que la libertad fue concedida sin considerar el riesgo de fuga de los acusados. Schaefer afirmó que la prisión preventiva es “la única idónea y adecuada para soportar el elevado peligro de fuga”, según consta en sus presentaciones.

En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la excarcelación, y aunque actualmente no hay ninguna alerta roja sobre su persona, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, ordenó la detención que finalmente concretó la PFA.

Luego de la captura dispuso su alojamiento en la División Unidad Operativa Federal local, a la espera de los trámites correspondientes para su extradición a la República Federativa de Brasil.

"El Vicario" estaba prófugo de la Justicia brasileña desde 2019

Respecto a la causa de Brum Pereira, el Segundo Juzgado de lo Penal de Uruguayana, Brasil, lo reclama desde enero de 2019 como sospechoso de violación reiterada contra su hija adolescente y otra menor, además de enfrentar los otros delitos.

El fiscal Schaefer sostuvo, además, que en el caso del “Vicario” su libertad podría permitirle “continuar perpetrando el ilícito que motivara tal pedido o bien adoptar medidas que permitan perturbar la investigación, arruinar o echar por tierra los elementos probatorios”.

Señaló también que una de las víctimas expresó temor por su integridad física y la de su familia, y relató que el acusado la amenazó asegurando que “era capaz de matar antes de ir a la cárcel”.