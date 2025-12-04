Crimen y Justicia

Balearon en la cabeza a un policía de 20 años durante un operativo en Mar del Plata y su estado es crítico

La víctima, que participaba de un procedimiento en el marco de una investigación por venta de drogas, permanece internada con pronóstico reservado

Guardar
La esquina donde ocurrió el
La esquina donde ocurrió el ataque contra los policías

Un policía de 20 años resultó gravemente herido tras recibir un balazo en la cabeza mientras participaba de un operativo antidrogas en la ciudad de Mar del Plata.

Según las primeras informaciones confirmadas por fuentes oficiales, el hecho ocurrió este jueves al mediodía en la zona entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. Efectivos del área de Drogas Ilícitas se encontraban allí en el marco de un allanamiento como parte de una investigación por narcomenudeo.

En esas circunstancias, dos sujetos en moto aparecieron durante el procedimiento y uno de ellos disparó contra los agentes. El ataque fue en el cruce de las calles Termas de Río Hondo y Rawson.

Como consecuencia, el joven policía sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la cabeza y quedó tendido en el suelo. De inmediato, otros agentes asistieron rápidamente a la víctima y convocaron de urgencia al personal médico.

Minutos después, al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) provincia. El traslado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) se concretó en código rojo.

La víctima presentaba un cuadro de extrema gravedad, fue ingresado a quirófano y permanecía internado en estado crítico, con pronóstico reservado. Hasta el cierre de esta nota se aguardaba un nuevo parte sobre la salud del joven policía.

Mientras tanto, en la escena del ataque trabajaron peritos de la Policía Científica y efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

La fiscal de turno, María Florencia Salas, intervino en el caso y tomó las primeras medidas judiciales, junto con la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma. Las autoridades ahora buscaban a los autores del disparo, que se fugaron del lugar.

El hecho sucedió un día después de otro ataque contra un policía en el partido de Lanús, que terminó con el efectivo herido y un presunto ladrón muerto.

Ese caso sucedió en Remedios de Escalada, donde un subcomisario de la Policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con un sujeto que intentó robarle, según relató él mismo.

El episodio tuvo lugar sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, cerca del Puente Carretero, mientras el policía se desplazaba en su moto Honda CB 250.

En ese contexto, de acuerdo al reporte policial, el subcomisario fue interceptado por un joven armado. El asalto terminó en un tiroteo en el que tanto él como el atacante resultaron heridos de bala.

Personal del Comando Patrullas y la Comisaría Cuarta de Lanús acudió al lugar tras un llamado al 911. Al llegar, encontraron al efectivo tendido en el suelo, quien relató lo ocurrido antes de ser trasladado a una clínica, donde ingresó al quirófano tras haber recibido dos balazos: uno en el tórax derecho y otro en el abdomen, que le afectó un pulmón.

El joven señalado como asaltante, identificado como Tobías Ariel Vega, de 19 años y domiciliado en Lanús Oeste, murió en el lugar. Su identidad fue confirmada por su madre, que se presentó en la escena donde, además, los investigadores secuestraron la moto, el arma reglamentaria del policía y varias vainas servidas.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien ordenó peritajes a Policía Científica y el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, en el marco de una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseMar del PlataÚltimas noticiasnarcomenudeo

Últimas Noticias

La argentina que pasó 10 días desaparecida en la selva mexicana habló por primera vez: “No confiaba en nadie”

María Belén Zerda, de 39 años, contó a Infobae que sufrió un hackeo en su celular y así comenzó a sentirse vigilada por un grupo de desconocidos. Ante el miedo, se refugió en un área de vegetación exuberante de Cancún. Cómo sobrevivió

La argentina que pasó 10

El humillante arresto de May, la jefa de una banda de ladrones: “Dejame que me moje el pelo nomás”

Es la cuarta detenida de la organización criminal que asaltó a un familiar de un fiscal federal y que en sus filas tenía a un teniente de la Bonaerense

El humillante arresto de May,

Los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso enfrentarán un jury por mal desempeño y negligencia

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Las denuncias en su contra fueron admitidas por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en Córdoba

Los fiscales que investigaron el

“Viejos que se hacen los adolescentes”: habló la ex pareja de uno de los argentinos detenidos en Miami

La mujer minimizó lo ocurrido en el Dolphin Mall y dio su versión de los hechos. “Ninguno de ellos tiene necesidad de robar”, aclaró

“Viejos que se hacen los

Reconocieron en Entre Ríos a los policías que atraparon a Pablo Laurta y al femicida de Daiana Mendieta

Lo hizo el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La ceremonia puso en relieve el trabajo articulado de varias áreas operativas

Reconocieron en Entre Ríos a
DEPORTES
De Franco Colapinto a Ángel

De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

El contundente dardo de Lewis Hamilton a Red Bull por su manejo con Tsunoda: “Todos sabemos lo que pasa”

El recuerdo de Luján a Santiago Fredes, el joven DT que murió a los 35 años: “No nos entra el dolor en el pecho”

Franco Colapinto, a fondo: el momento más importante de su carrera, de qué se arrepiente y un dato clave con Alpine

La drástica medida que tomó el plantel de Gimnasia a días de jugar el clásico ante Estudiantes por las semifinales del Clausura

TELESHOW
El gesto de China Suárez

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

INFOBAE AMÉRICA

Israel envió una delegación a

Israel envió una delegación a El Cairo para acelerar la recuperación de los restos del último rehén en manos de Hamas

Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de paz junto a Trump mientras persisten los combates en el este africano

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur