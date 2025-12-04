Balearon en la cabeza a un policía de 20 años durante un operativo en Mar del Plata y su estado es crítico

La esquina donde ocurrió el ataque contra los policías

Un policía de 20 años resultó gravemente herido tras recibir un balazo en la cabeza mientras participaba de un operativo antidrogas en la ciudad de Mar del Plata.

Según las primeras informaciones confirmadas por fuentes oficiales, el hecho ocurrió este jueves al mediodía en la zona entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. Efectivos del área de Drogas Ilícitas se encontraban allí en el marco de un allanamiento como parte de una investigación por narcomenudeo.

En esas circunstancias, dos sujetos en moto aparecieron durante el procedimiento y uno de ellos disparó contra los agentes. El ataque fue en el cruce de las calles Termas de Río Hondo y Rawson.

Como consecuencia, el joven policía sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la cabeza y quedó tendido en el suelo. De inmediato, otros agentes asistieron rápidamente a la víctima y convocaron de urgencia al personal médico.

Minutos después, al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) provincia. El traslado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) se concretó en código rojo.

La víctima presentaba un cuadro de extrema gravedad, fue ingresado a quirófano y permanecía internado en estado crítico, con pronóstico reservado. Hasta el cierre de esta nota se aguardaba un nuevo parte sobre la salud del joven policía.

Mientras tanto, en la escena del ataque trabajaron peritos de la Policía Científica y efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

La fiscal de turno, María Florencia Salas, intervino en el caso y tomó las primeras medidas judiciales, junto con la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma. Las autoridades ahora buscaban a los autores del disparo, que se fugaron del lugar.

El hecho sucedió un día después de otro ataque contra un policía en el partido de Lanús, que terminó con el efectivo herido y un presunto ladrón muerto.

Ese caso sucedió en Remedios de Escalada, donde un subcomisario de la Policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con un sujeto que intentó robarle, según relató él mismo.

El episodio tuvo lugar sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, cerca del Puente Carretero, mientras el policía se desplazaba en su moto Honda CB 250.

En ese contexto, de acuerdo al reporte policial, el subcomisario fue interceptado por un joven armado. El asalto terminó en un tiroteo en el que tanto él como el atacante resultaron heridos de bala.

Personal del Comando Patrullas y la Comisaría Cuarta de Lanús acudió al lugar tras un llamado al 911. Al llegar, encontraron al efectivo tendido en el suelo, quien relató lo ocurrido antes de ser trasladado a una clínica, donde ingresó al quirófano tras haber recibido dos balazos: uno en el tórax derecho y otro en el abdomen, que le afectó un pulmón.

El joven señalado como asaltante, identificado como Tobías Ariel Vega, de 19 años y domiciliado en Lanús Oeste, murió en el lugar. Su identidad fue confirmada por su madre, que se presentó en la escena donde, además, los investigadores secuestraron la moto, el arma reglamentaria del policía y varias vainas servidas.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien ordenó peritajes a Policía Científica y el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, en el marco de una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa.