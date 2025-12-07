Una cita con su ex, la trampa perfecta: así cayó el acusado de haber baleado en la cabeza a un policía en Mar del Plata

Mar del Plata: así detuvieron al acusado de dispararle en la cabeza a un policía durante un operativo antidrogas

Acorralado y prófugo de la Justicia, la posibilidad de que su ex lo ayude era la trampa perfecta. Y esa jugada le salió con precisión a los investigadores. La carnada fue una mujer, que es policía y quedó entre la espada y la pared. Quien había sido su pareja estaba señalado de haber dejado en estado crítico a un oficial de la Bonaerense tras balearlo en la cabeza durante un operativo antidrogas en la ciudad de Mar del Plata. Y, en el marco de la búsqueda del sospechoso, a ella también le allanaron la casa. Esa presión la quebró. Y así lograron capturar al acusado de 18 años en las últimas horas: fue identificado como Ramiro Parodis.

"Bueno, basta. Ya vinieron a mi casa, a la de mi abuela... Listo. Si yo le digo de vernos él va a venir“, fue, palabras más o menos, según lo que pudo reconstruir Infobae, cómo se rindió la policía para entregar a quien había sido su novio, el hombre más buscado en Mar del Plata desde el pasado 4 de diciembre, el acusado del intento de homicidio del oficial Ian Joaquín Ruiz (20), internado en estado crítico y con la bala aún alojada en su cerebro.

Ese 4 de diciembre, agentes del área de Drogas Ilícitas de la Bonaerense se encontraban en la zona entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego, en el marco de un procedimiento como parte de una investigación por narcomenudeo ordenados por la UFI de Estupefacientes.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, los policías circulaban en moto y, previo al ingreso al domicilio a allanar, iniciaron la persecución de una camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaba el sospechoso investigado.

Ian Joaquín Ruiz se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza

En ese momento, varias personas salieron de un domicilio y dispararon contra los policías que perseguían la VW Amarok en el cruce de las calles Termas de Río Hondo y Rawson. El oficial Ruiz, integrante de la DITDI de Mar del Plata, iba como acompañante en uno de los vehículos y uno de los balazos le dio en la cabeza.

“El chico está bastante estable. Le habían sacado la sedación y reconoció la madre. Para lo que es su cuadro, está bastante bien, crítico y con pronóstico reservado porque aún tiene la bala en el cerebro”, ampliaron las fuentes del caso que investiga la fiscal de Mar del Plata Florencia Salas.

Parodis, el acusado de balear al policía

La trama de la captura de Ramiro Parodis, de 18 años, y que incluyó la ayuda de la ex del sospechoso, rendida luego de ser investigada por sus vínculos con el acusado; se completó de madrugada: la policía, tal como les había avisado a los investigadores, lo citó en una plaza de la zona de Colón y Uruguay. Nada sospechaba él que había oficiales de la Bonaerense agazapados para atraparlo. Y cuando llegó en moto para encontrarse con su ex en busca de ayuda, nada pudo hacer. Lo había traicionado el amor.

Cuando lo revisaron los oficiales de Delitos Complejos y que le pusieron las esposas, descubrieron que Parodis estaba armado: le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, por lo que se le suma el cargo en su contra por tenencia de arma de guerra.

Una de las armas secuestradas

El tema de las armas también dejó tras las rejas a una de las hermanas de Parodis este sábado. Es que en el marco de los allanamientos para dar con el sospechoso, además de revisar la casa de la ex y de la abuela de la ex; la Bonaerense también hizo un procedimiento en la propiedad de su familiar.

Y en el domicilio de la hermana de Parodis, de 22 años, los policías encontraron una pistola Bersa Thunder Ultra Compact que tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido a una policía en agosto de 2022. Pero no fue lo único. También le incautaron una pistola Taurus PT 111 G2, tres cargadores, uno de ellos correspondiente a una Ballester Molina calibre .45; 76 cartuchos calibre 9 milímetros y .45 ACP; 14 municiones calibre .22 y una bocha de clorhidrato de cocaína de 0,9 gramos.

Detuvieron a la hermana del sospechoso acusado de balear en la cabeza a un policía en Mar del Plata

La mujer quedó presa por tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego.

Quién es el policía baleado

Ian Joaquín Ruiz, más conocido como “Joaco”, fue a la Escuela Provincial Nº13, ubicada en Alió e Ituzaingó. Tras culminar con sus estudios, tomó la determinación de ser policía. Según detalló el medio La Capital de Mar del Plata, su padrastro Walter fue una de sus influencias, ya que es perito de la Científica.

Tras estudiar en la Escuela “Juan Vucetich” de Bahía Blanca, le notificaron que integraría la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata. Esta designación le permitiría estar más cerca de su familia.

Parodis con el uniforme y junto a su madre

Hincha de Boca, “Joaco” cumplió la insistencia de sus tres hermanos Agustín, Damián y Rodrigo, se contactaron con la Peña “Roberto Mouzo” y conocieron La Bombonera para ver a Boca en agosto de este año, en un partido en el que el xeneize empataría con Racing.

Ahora, el último parte médico informó que Ruiz indicó: “Se observa para el caso clínico que la evolución es buena, aunque continúa estable, en estado grave, con riesgo de vida".