Habló uno de los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami: “Estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”

Juan Pablo Rua, quien fue detenido en Estados Unidos junto a cuatro amigos y tuvo que pagar una fianza para recuperar su libertad, dio su versión de los hechos

Juan Pablo Rua, uno de los cinco mendocinos detenidos en Miami acusados de cometer hurtos en el Dolphin Mall, aseguró que tanto él como el grupo son inocentes. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el empresario explicó su versión de los hechos, rechazó la acusación y denunció un fuerte daño mediático y familiar. “Somos inocentes y estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”, afirmó.

Tras varios días de silencio, Rua aceptó brindar una entrevista y negó que hayan sido deportados tras pagar una fianza de aproximadamente 4.500 dólares cada uno. “Queremos hablar después de toda esta confusión mediática. No hemos robado nada, no soy ladrón, viajé por un viaje de amigos que hacemos seguido”, explicó.

Rua, de 45 años, insistió en que los cinco amigos quedaron involucrados “en un hecho confuso” ya que las detenciones se produjeron en el marco de un operativo de vigilancia realizado por la policía de Sweetwater.

Según medios estadounidenses, los agentes analizaron cámaras de seguridad tras recibir denuncias de supuestos robos en distintos locales del Dolphin Mall. Sin embargo, Rua sostiene que no hubo delito alguno. “Fue una acusación por tres remeras, por una alarma que sonó”, explicó, y recalcó que jamás intentaron sustraer nada.

El mendocino aseguró que la experiencia con la policía estadounidense fue institucional y sin violencia: “Fue tranquilo, es un proceso normal lo del traje naranja. No tuvimos ningún problema allá, al otro día salimos, hicimos vida normal y no tuvimos ningún problema”.

También desmintió versiones difundidas por algunos medios: “No es cierto que fuimos a una despedida de solteros y es mentira que me deportaron, no robé, no robo y no tengo causa penal en Argentina”.

Rua enfatiza el impacto que la situación está teniendo en su entorno: “El daño que están generando en la familia es irreversible. Estamos pagando una condena muy alta, la empresa está ensañada que seamos culpables de algo que no somos”. Con contundencia, volvió a negar la acusación: “No he robado nada, no soy ladrón”.

Rua junto a su abogado defensor, Roberto Castillo (Foto: gentileza Radio Mitre Mendoza)

Durante la entrevista, Rua estuvo acompañado por su abogado defensor, Roberto Castillo, quien también se mostró confiado respecto del proceso judicial: “Estamos convencidos con el abogado de allá, que se les van a retirar los cargos”.

Cómo fue el supuesto robo en el Dolphin Mall

La noticia tomó dimensión internacional luego de que canales locales como NBC Miami y Telemundo 51 informaran que cinco turistas argentinos habían sido detenidos por presuntamente sustraer mercadería de varios comercios del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida.

Todo comenzó cuando oficiales de la Sweetwater Police —que trabajaban fuera de servicio en un operativo de vigilancia especial por la temporada alta, denominado “Operación Fiestas Seguras”— recibieron reportes de hurtos en diferentes locales. Tras revisar las cámaras, observaron a un grupo de hombres que, según la acusación, actuaban de manera coordinada.

Juan Pablo Rua, argentino acusado de robar en un shopping en Miami (Foto: gentileza Radio Mitre Mendoza)

Las imágenes habrían mostrado que los sospechosos primero se dirigieron a Burlington, donde tomaron valijas de gran tamaño sin pagarlas. Luego, en tiendas como Columbia y The North Face, habrían llenado esos equipajes con prendas y artículos tomados de las estanterías. Según la policía, parte del grupo distraía a los empleados mientras otros ocultaban la mercadería. También se registraron comunicaciones constantes entre ellos y salidas rápidas sin pasar por las cajas.

Dos de los implicados fueron detenidos en la tienda Tommy Hilfiger, y otros dos en una parada de ómnibus cercana. En total, la policía afirmó haber recuperado productos valuados en cerca de USD 2.000: aproximadamente USD 950 en poder de dos de ellos y más de USD 1.100 en los tres restantes.

Los cinco argentinos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Todos enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”, delitos que podrían tener consecuencias penales y migratorias.

Estos son los 5 argentinos que fueron detenidos en Miami, acusados de robar en un shopping

El vocero policial, Álvaro Zabaleta, fue contundente en su mensaje público: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, afirmó, y reforzó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”. Además, señaló que los acusados tenían pasajes de regreso a Argentina programados para el miércoles siguiente, lo que —según la policía— podría indicar una planificación previa.

Una vez pagadas las fianzas, los argentinos recuperaron su libertad y pudieron regresar a la Argentina. Sin embargo, deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Mientras tanto, Rua insiste en su inocencia y en que todo se trató de un malentendido que se amplificó mediáticamente. Desde Mendoza, asegura que está dispuesto a demostrarlo.